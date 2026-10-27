il Fatto Vesuviano

Matteo Trione

Matteo Trione

I giornali esteri accusano Napoli di "Disneyficazione"

04 dicembre 2025 08:30

In stato di alterazione ferisce tre carabinieri nei Paesi Vesuviani

03 dicembre 2025 15:00

Bimba di due anni perde un dito all'asilo

03 dicembre 2025 12:00

Mafia nel calcio, c'è l'attacco del magistrato

03 dicembre 2025 08:30

Quindicenne muore dopo sushi, condannato ristoratore

02 dicembre 2025 23:00

Dicembre mese degli scioperi: sono quattro diversi

02 dicembre 2025 17:00

Blitz nella notte: famiglia trovata con 204mila euro, armi e orologi di lusso

02 dicembre 2025 12:30

Aggressivo e in cerca di soldi, scavalca in casa del nonno

02 dicembre 2025 08:30

Uccisa dal fratello a Nola, la mamma: "Mio figlio mi dimentichi"

01 dicembre 2025 12:30

A San Gregorio Armeno incredibile "traffico a piedi"

01 dicembre 2025 08:30

Antonio e Chiara sono le vittime 20enni dell'incidente sulla Statale

30 novembre 2025 22:00

Il giallo sulla fine di Rocco: lo hanno visto scappare

30 novembre 2025 13:00

Uffici chiusi, a Natale e Capodanno non si può morire

30 novembre 2025 08:30

Ragazza tenta estorsione a direttore del supermercato: in auto aveva anche i figli

29 novembre 2025 12:30

Fili elettrici spuntano da una buca: ecco come rubavano la corrente

29 novembre 2025 08:30

Torna l'Allerta Meteo su mezzo Sud Italia

28 novembre 2025 21:00

Inaugurato a Napoli il Campus con 500 posti letto per gli studenti

28 novembre 2025 19:00

Dipendente Anas salva passeggeri di un auto in fiamme

28 novembre 2025 12:31

Gli alberi vengono giù uno dietro l'altro

28 novembre 2025 08:30

Esplosione in una casa, due ustionati

27 novembre 2025 20:30

Era scomparso domenica, Rocco trovato senza vita

27 novembre 2025 12:30

Sanità privata, costi enormi

27 novembre 2025 08:30

I messaggi al papà del 15enne rapito: "Se chiami la polizia non lo rivedi più"

26 novembre 2025 21:00

Nonno Aniello era scomparso nella tarda serata, ritrovato in un burrone

26 novembre 2025 18:30

Rapito nei Paesi Vesuviani, in tre volevano un milione e mezzo da padre del 15enne

26 novembre 2025 12:30

Condotta dell'acqua rotta, disagi in mezza Campania

26 novembre 2025 08:30

Dirigente d'azienda prende a schiaffi una collega

25 novembre 2025 22:00

Stop ai veicoli inquinanti fino al 31 marzo

25 novembre 2025 17:00

Trasporta 100 candelotti, arrestato

25 novembre 2025 12:30

Bottiglia contro il bus, passeggero ferito

25 novembre 2025 08:30

Omicidio di Marco Pio, il 15enne ha sparato per uno sguardo di troppo

24 novembre 2025 20:30

Recuperata auto finita nel dirupo

24 novembre 2025 12:00

Voragine nel salotto buono, chiude la strada

24 novembre 2025 08:30

Schianto sull'A2, ecco le due giovani vittime

23 novembre 2025 20:30

Bimba di 9 anni azzannata al volto da un cane randagio

23 novembre 2025 16:00

Accoltellata in strada, preso l'ex che era ai domiciliari

23 novembre 2025 12:30

Rapine sull'Asse Mediano, appello a portare un portafogli finto

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Festa in Campania, nonna Laurina compie 115 anni

23 novembre 2025 08:30

Muore 18enne nello scontro fra tre auto, ci sono anche cinque feriti

22 novembre 2025 22:00

Incidente con lo scarico della merce, operaio perde una gamba

22 novembre 2025 21:00

Si toglie la vita con un'arma da fuoco alla stazione di Nocera

22 novembre 2025 16:00

Prove dei nuovi treni Circumvesuviana, stop alla Napoli-Sarno

22 novembre 2025 12:30

Vivevano in dieci in un appartamento tugurio

22 novembre 2025 12:00

In 240 ai seggi, si blocca il trasporto pubblico

22 novembre 2025 09:00

Nunzia senza vita in casa, chiarite le cause del decesso

21 novembre 2025 21:00

La follia della sensitiva ai familiari: "Nessun incidente, lo hanno ucciso"

21 novembre 2025 17:00

Noemi uccisa a Nola, la mamma: "Mio figlio deve pagare"

21 novembre 2025 15:00

E-bike trasformate in scooter, scatta il maxi-blitz

21 novembre 2025 12:00

La denuncia: "Cellulari usati durante i test di ammissione a Medicina"

21 novembre 2025 09:00

Minacce e aggressione a dipendente Eav

21 novembre 2025 08:30

Uccise due ragazzi andando contromano, arriva la condanna

20 novembre 2025 22:00

Strangola l'anziana madre per i soldi della droga

20 novembre 2025 17:00

Ragazzo di 17 anni ferito a colpi d'arma da fuoco

20 novembre 2025 15:00

Scatta un piano di repressione per i parcheggiatori abusivi

20 novembre 2025 08:30

Prima la lite tra fratello e sorella, poi le sei o sette coltellate

19 novembre 2025 21:00

Nasconde 18 chili di droga nella stanzetta del figlio neonato

19 novembre 2025 17:00

Auto intrappolate nell'acqua: sei persone salvate nel Napoletano

19 novembre 2025 12:30

Donna accoltellata e abbandonata in strada

19 novembre 2025 09:00

Scatta la nuova Zona Rossa nel Nolano

18 novembre 2025 21:00

Crepe nell'officina, oli esausti finiscono nel sottosuolo

18 novembre 2025 17:00

Confiscati 3 milioni di euro ad ex assessore nocerino

18 novembre 2025 12:30

Store Louis Vuitton svaligiato nella notte: bottino da oltre 300mila euro

18 novembre 2025 08:30

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17 novembre 2025 22:00

Scambia manager per l'amante della moglie e lo prende a martellate

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Infastidito dalle campane, va a suonare il tamburo in chiesa durante la messa

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Tamponamento sulla Statale, muore docente

17 novembre 2025 08:30

Investito nella notte sul Lungomare: è in fin di vita

16 novembre 2025 21:00

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16 novembre 2025 17:00

Cavallo preso a frustate e costretto a correre tra auto e scooter

16 novembre 2025 14:30

Auto finisce contro palo, tre studenti feriti

16 novembre 2025 12:00

Metropolitana a Capodichino, apertura ad un passo

16 novembre 2025 08:30

Nunzia aveva denunciato due persone per stalking

15 novembre 2025 21:00

Christian Durso è il primo studente con disabilità a dare esami alla Sapienza in remoto

15 novembre 2025 16:00

Schianto contro il trattore, auto e conducente incastrati sotto al mezzo

15 novembre 2025 12:00

Muore dopo intervento di routine dal dentista

15 novembre 2025 08:30

Imprenditore di Acerra ucciso in Colombia

14 novembre 2025 21:00

Maxi-blitz antidroga nei Paesi Vesuviani: arresti e sequestri

14 novembre 2025 16:00

Prende la moglie a martellate in strada

14 novembre 2025 08:30

Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in corsa per le Regionali

13 novembre 2025 22:00

Incidente sulla Provinciale, Angelo muore a 20 anni

13 novembre 2025 19:00

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Ruba un'auto nei Paesi Vesuviani e va a sbattere contro una ringhiera

13 novembre 2025 12:30

Non manda in bagno la figlia, mamma minaccia la prof a scuola

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12 novembre 2025 08:30

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11 novembre 2025 22:00

Olio, miele e uova scoperti in un deposito insieme ai rifiuti speciali

11 novembre 2025 20:30

Sigilli a discarica con oltre 200 tonnellate di rifiuti

11 novembre 2025 16:00

Blitz anticamorra nei Paesi Vesuviani: 11 arresti, c'è anche il boss reggente

11 novembre 2025 12:30

Evade dai domiciliari per svaligiare un negozio

11 novembre 2025 08:30

Incidente in Tangenziale, due chilometri di coda

10 novembre 2025 22:00

Lupo avvistato nel centro abitato: ritrovato avvelenato

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Va in moto senza casco, 14enne si getta da scooter

10 novembre 2025 12:30

Devasta ambulanza e ferisce il personale sanitario

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Rita De Crescenzo invita a votare Forza Italia: "Vi accompagno io"

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Ricoverata al Policlinico va a piedi e senza assistenza dal padiglione 10 al 18

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Cimitile, truffa e poi costringe anziano a prelevare dall'ufficio postale

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I truffatori di anziani immortalati dalle telecamere

09 novembre 2025 12:00

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