Matteo Trione

I giornali esteri accusano Napoli di "Disneyficazione"
04 dicembre 2025 08:30
In stato di alterazione ferisce tre carabinieri nei Paesi Vesuviani
03 dicembre 2025 15:00
Bimba di due anni perde un dito all'asilo
03 dicembre 2025 12:00
Mafia nel calcio, c'è l'attacco del magistrato
03 dicembre 2025 08:30
Quindicenne muore dopo sushi, condannato ristoratore
02 dicembre 2025 23:00
Dicembre mese degli scioperi: sono quattro diversi
02 dicembre 2025 17:00
Blitz nella notte: famiglia trovata con 204mila euro, armi e orologi di lusso
02 dicembre 2025 12:30
Aggressivo e in cerca di soldi, scavalca in casa del nonno
02 dicembre 2025 08:30
Uccisa dal fratello a Nola, la mamma: "Mio figlio mi dimentichi"
01 dicembre 2025 12:30
A San Gregorio Armeno incredibile "traffico a piedi"
01 dicembre 2025 08:30
Antonio e Chiara sono le vittime 20enni dell'incidente sulla Statale
30 novembre 2025 22:00
Il giallo sulla fine di Rocco: lo hanno visto scappare
30 novembre 2025 13:00
Uffici chiusi, a Natale e Capodanno non si può morire
30 novembre 2025 08:30
Ragazza tenta estorsione a direttore del supermercato: in auto aveva anche i figli
29 novembre 2025 12:30
Fili elettrici spuntano da una buca: ecco come rubavano la corrente
29 novembre 2025 08:30
Torna l'Allerta Meteo su mezzo Sud Italia
28 novembre 2025 21:00
Inaugurato a Napoli il Campus con 500 posti letto per gli studenti
28 novembre 2025 19:00
Dipendente Anas salva passeggeri di un auto in fiamme
28 novembre 2025 12:31
Gli alberi vengono giù uno dietro l'altro
28 novembre 2025 08:30
Esplosione in una casa, due ustionati
27 novembre 2025 20:30
Era scomparso domenica, Rocco trovato senza vita
27 novembre 2025 12:30
Sanità privata, costi enormi
27 novembre 2025 08:30
I messaggi al papà del 15enne rapito: "Se chiami la polizia non lo rivedi più"
26 novembre 2025 21:00
Nonno Aniello era scomparso nella tarda serata, ritrovato in un burrone
26 novembre 2025 18:30
Rapito nei Paesi Vesuviani, in tre volevano un milione e mezzo da padre del 15enne
26 novembre 2025 12:30
Condotta dell'acqua rotta, disagi in mezza Campania
26 novembre 2025 08:30
Dirigente d'azienda prende a schiaffi una collega
25 novembre 2025 22:00
Stop ai veicoli inquinanti fino al 31 marzo
25 novembre 2025 17:00
Trasporta 100 candelotti, arrestato
25 novembre 2025 12:30
Bottiglia contro il bus, passeggero ferito
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Omicidio di Marco Pio, il 15enne ha sparato per uno sguardo di troppo
24 novembre 2025 20:30
Recuperata auto finita nel dirupo
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Voragine nel salotto buono, chiude la strada
24 novembre 2025 08:30
Schianto sull'A2, ecco le due giovani vittime
23 novembre 2025 20:30
Bimba di 9 anni azzannata al volto da un cane randagio
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Accoltellata in strada, preso l'ex che era ai domiciliari
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Rapine sull'Asse Mediano, appello a portare un portafogli finto
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Festa in Campania, nonna Laurina compie 115 anni
23 novembre 2025 08:30
Muore 18enne nello scontro fra tre auto, ci sono anche cinque feriti
22 novembre 2025 22:00
Incidente con lo scarico della merce, operaio perde una gamba
22 novembre 2025 21:00
Si toglie la vita con un'arma da fuoco alla stazione di Nocera
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Prove dei nuovi treni Circumvesuviana, stop alla Napoli-Sarno
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Vivevano in dieci in un appartamento tugurio
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In 240 ai seggi, si blocca il trasporto pubblico
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Nunzia senza vita in casa, chiarite le cause del decesso
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E-bike trasformate in scooter, scatta il maxi-blitz
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La denuncia: "Cellulari usati durante i test di ammissione a Medicina"
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Minacce e aggressione a dipendente Eav
21 novembre 2025 08:30
Uccise due ragazzi andando contromano, arriva la condanna
20 novembre 2025 22:00
Strangola l'anziana madre per i soldi della droga
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Ragazzo di 17 anni ferito a colpi d'arma da fuoco
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Scatta un piano di repressione per i parcheggiatori abusivi
20 novembre 2025 08:30
Prima la lite tra fratello e sorella, poi le sei o sette coltellate
19 novembre 2025 21:00
Nasconde 18 chili di droga nella stanzetta del figlio neonato
19 novembre 2025 17:00
Auto intrappolate nell'acqua: sei persone salvate nel Napoletano
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Scatta la nuova Zona Rossa nel Nolano
18 novembre 2025 21:00
Crepe nell'officina, oli esausti finiscono nel sottosuolo
18 novembre 2025 17:00
Confiscati 3 milioni di euro ad ex assessore nocerino
18 novembre 2025 12:30
Store Louis Vuitton svaligiato nella notte: bottino da oltre 300mila euro
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Cade dal terrazzino, 14enne gravissimo
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Scambia manager per l'amante della moglie e lo prende a martellate
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Infastidito dalle campane, va a suonare il tamburo in chiesa durante la messa
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Tamponamento sulla Statale, muore docente
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Investito nella notte sul Lungomare: è in fin di vita
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Cavallo preso a frustate e costretto a correre tra auto e scooter
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Metropolitana a Capodichino, apertura ad un passo
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Nunzia aveva denunciato due persone per stalking
15 novembre 2025 21:00
Christian Durso è il primo studente con disabilità a dare esami alla Sapienza in remoto
15 novembre 2025 16:00
Schianto contro il trattore, auto e conducente incastrati sotto al mezzo
15 novembre 2025 12:00
Muore dopo intervento di routine dal dentista
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Imprenditore di Acerra ucciso in Colombia
14 novembre 2025 21:00
Maxi-blitz antidroga nei Paesi Vesuviani: arresti e sequestri
14 novembre 2025 16:00
Prende la moglie a martellate in strada
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In arrivo forti temporali e freddo intenso
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Ruba un'auto nei Paesi Vesuviani e va a sbattere contro una ringhiera
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Non manda in bagno la figlia, mamma minaccia la prof a scuola
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Olio, miele e uova scoperti in un deposito insieme ai rifiuti speciali
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Blitz anticamorra nei Paesi Vesuviani: 11 arresti, c'è anche il boss reggente
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Devasta ambulanza e ferisce il personale sanitario
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Ricoverata al Policlinico va a piedi e senza assistenza dal padiglione 10 al 18
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Cimitile, truffa e poi costringe anziano a prelevare dall'ufficio postale
09 novembre 2025 12:30
I truffatori di anziani immortalati dalle telecamere
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