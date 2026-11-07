LA TRAGEDIA Sarno, ragazza di 17 anni muore in un incidente

La giovane si trovava a bordo di una Fiat Panda insieme al fidanzato, un ragazzo residente a San Marzano sul Sarno che era alla guida della vettura

Una notte che si trasforma in tragedia e una giovane vita spezzata a soli 17 anni. È il drammatico bilancio dell’incidente stradale verificatosi nelle ore notturne in via San Valentino, a Sarno, dove una ragazza residente nella città dell’Agro ha perso la vita in seguito al violento impatto dell’automobile sulla quale viaggiava.La giovane si trovava a bordo di una Fiat Panda insieme al fidanzato, un ragazzo residente a San Marzano sul Sarno che era alla guida della vettura. Per motivi ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. L'auto, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe ribaltata, terminando la propria corsa contro un muro che costeggia la carreggiata.L'impatto è stato particolarmente violento. Per la diciassettenne, nonostante i soccorsi, non ci sarebbe stato nulla da fare: la ragazza è deceduta a pochi minuti dall'incidente, senza riuscire a sopravvivere alle conseguenze dello schianto. Una tragedia che ha lasciato sotto shock la comunità locale, colpita dalla notizia della morte di una ragazza così giovane.Il fidanzato, che si trovava al volante della Fiat Panda, ha riportato diverse lesioni a seguito del ribaltamento. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni disponibili, non sarebbero tali da far temere per la sua vita.Le indagini per ricostruire l'accadutoSul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti di polizia, i carabinieri e il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno prestato assistenza al conducente e alla giovane, mentre le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.Al momento, tra gli elementi emersi, non risulterebbe il coinvolgimento di altri veicoli. L'ipotesi al vaglio è dunque quella di un incidente autonomo, anche se sarà il lavoro investigativo a chiarire con precisione le circostanze che hanno portato la vettura a uscire dal proprio percorso e a ribaltarsi contro il muro.Le indagini sono affidate al Commissariato di Polizia di Stato di Sarno. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili, anche attraverso i rilievi effettuati sul posto, per determinare la traiettoria dell'automobile, le eventuali cause della perdita di controllo e la sequenza degli istanti che hanno preceduto il violento impatto.Resta, intanto, il dolore per una tragedia che ha avuto come vittima una ragazza di appena 17 anni. Saranno gli ulteriori accertamenti a fornire risposte sulla dinamica e sulle responsabilità dell'incidente, mentre la comunità attende di conoscere maggiori dettagli su quanto accaduto in quella notte drammatica.