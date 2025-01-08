il Fatto Vesuviano

Notizie Torre Annunziata

Camorra vesuviana, arrestato latitante del clan Gionta

13 marzo 2026 16:00

Stesa di camorra tra la folla a Torre

08 marzo 2026 06:00

Quanti abusi, sequestrati locali dello stadio Giraud

21 febbraio 2026 19:00

Armi e rischi, nuove zone rosse a Torre

16 febbraio 2026 16:00

Abusi edilizi, retate a Torre e sigilli a raffica

28 gennaio 2026 20:00

Sposi vanno a farsi la foto allo stadio, il sindaco li denuncia

04 gennaio 2026 17:00

Lavori Circum, la linea Torre-Poggiomarino ferma per tre giorni

26 novembre 2025 20:30

Ercolano, Portici, San Giorgio e Torre: Forza Italia farà volantinaggio in autostrada

16 novembre 2025 19:00

Sequestrata una tonnellata e mezza di pescato di frodo

10 novembre 2025 21:00

Sparatoria in pieno centro a Torre: panico e urla tra i presenti

07 novembre 2025 13:00

Dipendenti condannati, il Comune vesuviano chiede il risarcimento danni

24 ottobre 2025 22:00

Minacciato e insultato perché è gay: omofobia nei Paesi Vesuviani

13 ottobre 2025 20:30

Accoltellato in spiaggia a Torre Annunziata, è gravissimo

03 ottobre 2025 13:00

Interrotta la linea Fs Napoli-Salerno: la rabbia dei pendolari

28 settembre 2025 21:00

Da solo commette cinque rapine in pochi minuti nei Paesi Vesuviani

25 settembre 2025 14:00

Lavori urgenti Circumvesuviana, sospesa tratta da Torre a Sorrento

24 settembre 2025 10:30

Altra avaria, sospesa la circolazione su una linea della Circumvesuviana

12 settembre 2025 23:00

Palazzo pericolante, sospesa di nuovo la linea Napoli-Salerno

09 settembre 2025 23:00

Apreamare di Torre Annunziata vende la maggioranza della società

08 settembre 2025 18:30

Controlli a tappeto nell'area torrese ed a Nord di Napoli

07 settembre 2025 10:00

Nasce a Striano la Destinazion ManagementOrganization (DMO) “Vesuvio”

06 settembre 2025 19:30

Tir incastrato sotto al ponte, momenti di panico nei Paesi Vesuviani

05 settembre 2025 23:00

Deruba i rider e gli Ncc a Sorrento, preso torrese

03 settembre 2025 16:00

Salvatore e Vincenzo, il dolore corre sul web per le vittime dell'incidente sull'A3

02 settembre 2025 12:00

Salvatore e Vincenzo, ecco le due giovani vittime dell'incidente sull'A3

01 settembre 2025 09:00

Tremendo schianto sull'A3, muoiono due ragazzi di Torre e altri due sono in fin di vita

31 agosto 2025 12:00

Portone dato alle fiamme a Torre

23 agosto 2025 12:30

Circumvesuviana, incendio blocca due tratte

20 agosto 2025 20:30

Incidente a Torre, Nunzio muore a 17 anni dopo una settimana di agonia

19 agosto 2025 13:00

Camorra vesuviana, il cognato del boss perseguita imprenditori torresi

17 agosto 2025 12:30

Valeria muore nell'incidente sull'A3 a Torre Annunziata

12 agosto 2025 15:00

Tragico incidente sull'A3 a Torre Annunziata, muore una donna

11 agosto 2025 14:30

Uomo muore nel lido torrese

08 agosto 2025 15:00

Rapina una donna, arrestato 50enne torrese

04 agosto 2025 17:00

Crolla il tetto della postazione del 118 a Torre Annunziata

02 agosto 2025 18:30

Bloccati nel Vesuviano due scooter con la stessa targa

26 luglio 2025 10:30

La capitale dell'arte bianca celebra la pizza e la pasta

19 luglio 2025 16:30

Paura a Torre, bambina di 18 giorni smette di respirare

19 luglio 2025 12:30

"Comandava" lei, in carcere la vedova Gionta

16 luglio 2025 13:00

Sigilli a complesso immobiliare da 1,3 milioni in Costiera

05 luglio 2025 15:00

Bimbo sul materassino portato in mare aperto dal vento

29 giugno 2025 20:30

Sospiro di sollievo: ritrovata Angela

29 giugno 2025 12:00

"Vado al Maximall", Angela di 14 anni scomparsa da ieri a Torre Annunziata

29 giugno 2025 10:30

Faida della camorra vesuviana, ergastolo per il duplice omicidio

27 giugno 2025 08:30

Castellammare, Pompei, Ottaviano e Torre: prorogate le zone rosse

25 giugno 2025 22:00

Reperti fuori dai depositi in mostra a Pompei, Boscoreale e Torre

13 giugno 2025 10:30

Piano straordinario di pulizia spiagge sul litorale vesuviano

12 giugno 2025 22:00

Raffica di spari tra la folla nei Paesi Vesuviani: due arresti

12 giugno 2025 10:30

Ladro di borse nell'area vesuviana, finisce in manette

06 giugno 2025 09:00

Trasporta droga, è un insospettabile dirigente d'azienda torrese

03 giugno 2025 10:30

Rissa e stesa tra babygang nei pressi del Maximall

22 maggio 2025 23:00

Tragedia a Torre, prende la moglie a martellate e poi si toglie la vita

25 aprile 2025 06:00

Il Comune di Torre Annunziata assume: 26 posizioni libere

24 aprile 2025 19:00

Cmo, c'è il ricorso in Cassazione

14 aprile 2025 09:00

Incendia moto e minaccia di fare esplodere un palazzo, follia a Torre

12 aprile 2025 22:00

Rifiuti abbandonati, 10 persone scoperte e sanzionate nei Paesi Vesuviani

08 aprile 2025 14:30

Blitz nei Paesi Vesuviani, maxi-sequestro di armi e droga

05 aprile 2025 15:00

False dichiarazioni, nei guai tre consiglieri comunali e un ex assessore

01 aprile 2025 08:30

Camorra vesuviana, i parenti del boss occupano il terreno e continuano a lavorarci

28 marzo 2025 10:30

Camorra vesuviana, ecco i nomi degli 11 arrestati

25 marzo 2025 09:30

Estorsioni e droga della camorra vesuviana: 11 arresti

24 marzo 2025 10:00

Quattro nuove zone rosse nei Paesi Vesuviani

18 marzo 2025 15:00

Spacca una vetrina e ruba vestiti in un negozio dei Paesi Vesuviani

15 marzo 2025 12:30

Pusher in gonnella presa nei Paesi Vesuviani

14 marzo 2025 10:30

Spari contro la casa di un pregiudicato vesuviano

10 marzo 2025 08:30

Papusciello torna in Italia e si presenta ai carabinieri

10 marzo 2025 08:00

Vandali nell'asilo nido dei Paesi Vesuviani

09 marzo 2025 09:00

Papusciello è a Tenerife, intanto cancella i video da TikTok

07 marzo 2025 22:00

Bomba carta esplode davanti alla sala scommesse

07 marzo 2025 15:00

Blitz antidroga nei Paesi Vesuviani: i nomi delle 51 persone coinvolte

07 marzo 2025 08:00

Blitz antidroga nel Vesuviano, donna spacciava con un neonato in braccio

06 marzo 2025 23:00

Papusciello è ricercato, ma pubblica un video su TikTok mentre canta

06 marzo 2025 21:00

Blitz antidroga: ricercato il tiktoker Papusciello, c'è un prete indagato

06 marzo 2025 14:30

Palazzo Fienga, al via i lavori nell'ex fortino dei Gionta

06 marzo 2025 12:00

Pregiudicato ferito a colpi di pistola nei Paesi Vesuviani

06 marzo 2025 10:30

Ambulante picchiato e rapinato di 1700 euro nei Paesi Vesuviani, due arresti

05 marzo 2025 19:00

Camorra, in carcere donna del clan Gionta

04 marzo 2025 15:00

Non vuole aspettare, minaccia il personale e devasta il pronto soccorso

04 marzo 2025 12:00

Linea ferroviaria Torre-Castellammare, chiesta la dismissione immediata

03 marzo 2025 21:00

Mare vesuviano, revocata la concessione al Lido Azzurro

02 marzo 2025 16:00

Compie 20 furti in tre giorni nei Paesi Vesuviani

27 febbraio 2025 15:00

Capannone abusivo nei Paesi Vesuviani demolito dopo 20 anni

25 febbraio 2025 10:00

A Torre vogliono le ronde, il sindaco li ferma e chiede aiuto

25 febbraio 2025 09:00

Incidente a Torre, Luigi muore a 22 anni

24 febbraio 2025 06:00

Pericolo crolli, sigilli a due palazzine

22 febbraio 2025 10:30

Maximall Pompeii, operaio colto da malore cade dall'impalcatura

22 febbraio 2025 10:00

Terrore nella panetteria torrese, dipendente sfregia al volto la mamma del titolare

21 febbraio 2025 12:00

Recuperati oltre 800 reperti antichi nell'area torrese

20 febbraio 2025 13:00

Arresto cardiaco al centro commerciale torrese, salvata dai carabinieri

14 febbraio 2025 15:00

Nuovi vigili e centinaia di sanzioni nei Paesi Vesuviani

12 febbraio 2025 10:00

Pistola contro gli agenti, paura nei Paesi Vesuviani

11 febbraio 2025 23:00

Arriva l'Occhio di Falco nei Paesi Vesuviani: rileva auto senza revisione e assicurazione

05 febbraio 2025 12:30

Sgomberata l'ex scuola vesuviana occupata da 45 anni

05 febbraio 2025 12:00

La Madonna della Neve candidata a patrimonio culturale

31 gennaio 2025 15:00

Il Lido Mappatella torrese diventa attrezzato per i disabili

24 gennaio 2025 09:00

Cmo, sequestro da 12 milioni di euro

22 gennaio 2025 09:00

Furti nelle case di Paesi Vesuviani, caccia a una banda di romeni

15 gennaio 2025 12:30

Troppo traffico, cambia l'intera viabilità per il Maximall Pompeii

09 gennaio 2025 21:00

Rider vende bombe carta nel centro commerciale

09 gennaio 2025 12:00

Banda di ladri mette a ferro e fuoco il rione vesuviano

08 gennaio 2025 10:00

Archivio

Esplora l'archivio di Torre Annunziata

Sett. 11 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 5 Sett. 1
Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52
Sett. 39