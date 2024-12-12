il Fatto Vesuviano

Notizie Avellino

Giovane di 19 anni trovato senza vita in casa

28 novembre 2025 15:00

Ecco la prima neve in Campania

22 novembre 2025 08:30

Un drone porta 750 grammi di droga in carcere

20 novembre 2025 08:00

Prima lo deruba in casa, poi la badante eredita la casa dell'anziano

13 novembre 2025 20:30

Serbatoi Gpl, irregolare il 90%

03 novembre 2025 22:00

Docente finisce nel vuoto e muore

28 ottobre 2025 20:30

Scossa di terremoto molto forte: trema tutta la Campania

25 ottobre 2025 22:07

Donna scappa via di casa per togliersi la vita

25 ottobre 2025 14:30

Nuova grande truffa dei falsi incidenti: 135 indagati

24 ottobre 2025 20:30

Terremoto in Campania avvertito anche nel Nolano e nei Paesi Vesuviani

24 ottobre 2025 14:53

Pestato a sangue in carcere, muore giovane detenuto napoletano

18 ottobre 2025 13:30

Bloccati con 21 litri di cannabis liquida

16 ottobre 2025 15:00

Donna si lancia dal quarto piano e muore sul colpo tra i loculi del cimitero

10 ottobre 2025 17:00

Oltre 300 chili di stupefacenti e allucinogeni nascosti nei sacchi

10 ottobre 2025 14:30

Manager picchiato brutalmente da una banda di incappucciati

10 ottobre 2025 08:30

Svaligiata nota boutique, bottino da 40mila euro

09 ottobre 2025 06:00

Corda al collo in carcere, gli agenti lo salvano di peso

06 ottobre 2025 11:00

Muore di parto a 41 anni qualche mese dopo la sorella

02 ottobre 2025 18:30

Agente penitenziario minaccia due colleghi con la pistola

01 ottobre 2025 18:30

In fiamme la fabbrica dei freni: si teme per la salute

26 settembre 2025 06:00

Sequestrati in Campania 5 milioni di euro a nota azienda di prodotti elettronici

18 settembre 2025 20:30

Emergenza idrica in Campania, le scuole sono a rischio

13 settembre 2025 08:00

Attenti ai prodotti della casa nocivi per la salute, migliaia di sequestri

12 settembre 2025 08:30

Parto trigemellare da record in Campania

09 settembre 2025 06:00

I pompieri sfondano la porta e lo trovano senza vita in casa

08 settembre 2025 10:30

Ragazzina di 15 anni giù dal balcone al quarto piano

04 settembre 2025 22:00

Spari per "gelosia commerciale" contro l'auto della tiktoker

19 agosto 2025 09:00

Street food, sequestrato il carrello dell'ambulante tiktoker

17 agosto 2025 12:00

Supera emorragia cerebrale e distacco di placenta, diventa mamma a 39 anni

15 agosto 2025 10:00

Piromane preso mentre appiccava il fuoco nel verde

11 agosto 2025 17:00

Si schianta in moto sull'A16 e muore sul colpo

10 agosto 2025 12:00

Tre cagnoline trovate uccise

04 agosto 2025 22:00

Prende a pugni senza motivo una mamma con il figlioletto e una coppia

01 agosto 2025 20:30

Vittima di incidente, muore a 20 anni dopo mesi di agonia

31 luglio 2025 21:00

A fuoco il materasso in carcere, 5 agenti feriti

11 luglio 2025 08:30

Ritrovata Francesca, era scomparsa da 12 giorni

03 luglio 2025 06:00

Distillati e alimenti negli scatoloni, il sequestro in autostrada

02 luglio 2025 08:00

Paziente muore dopo tre interventi

19 giugno 2025 06:02

Giù dal secondo piano, donna rischia la vita

02 giugno 2025 12:00

Acquista farmaci online, truffa da 30mila euro

31 maggio 2025 10:00

Droga e telefoni in carcere, agente ferito durante l'operazione

26 maggio 2025 16:00

Le acque del torrente sono rosse, scoppia la psicosi

23 maggio 2025 15:00

Detenuto in stato vegetativo, denuncia dei familiari

23 maggio 2025 09:00

Furto nel ristorante, i titolari pubblicano il video

20 maggio 2025 06:00

Ragazzino di 14 anni ferito al volto in strada

19 maggio 2025 13:00

Ferisce mamma e sorella a colpi di bastone

08 maggio 2025 10:00

Cade nel dirupo e si ferisce

02 maggio 2025 10:30

Si opera 19 volte, poi riesce a diventare mamma

30 aprile 2025 06:00

Detenuto aggredisce un agente, poi si dà fuoco

27 aprile 2025 20:30

Estorsione da 5mila euro: "Pubblico le tue foto intime"

25 aprile 2025 12:00

Scarichi nel fiume, sigilli ad azienda edile

24 aprile 2025 08:00

Dramma per una coppia di Nola, il loro bimbo muore il giorno dopo essere nato

18 aprile 2025 18:30

Brutto incidente sulla Variante, ci sono tre feriti

17 aprile 2025 10:30

Scoperto a coltivare funghi allucinogeni

10 aprile 2025 19:00

Cassaforte del supermercato portata via, all'interno 10mila euro

08 aprile 2025 06:00

Commerciante truffa 837 ragazzi

01 aprile 2025 09:00

Donna a piedi in autostrada per lanciarsi contro le auto in corsa

25 marzo 2025 12:30

Prima i fendenti al collo, poi si lancia nel vuoto

22 marzo 2025 10:00

Detenuto prova a togliersi la vita, agente lo salva di peso

20 marzo 2025 08:00

Truffa lo Stato sul Covid e ricicla i soldi con la squadra di calcio

19 marzo 2025 12:00

L'utero pesa 7 chili, salvata giovane donna

16 marzo 2025 12:30

Intossicazione da alcol, ragazzina 13enne ricoverata in ospedale

11 marzo 2025 20:30

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08 marzo 2025 10:30

Incontra il compagno della ex e lo accoltella

07 marzo 2025 09:00

Incidente frontale, auto si ribalta sulla variante

06 marzo 2025 16:00

L'Antimafia sequestra 10 milioni di euro ad imprenditrice

04 marzo 2025 14:30

Prende a bastonate la compagna

01 marzo 2025 12:30

Escavatore in fiamme nel cantiere

01 marzo 2025 08:30

Striscioni fascisti in tre licei

28 febbraio 2025 12:30

Prete coinvolto in un incidente, era ubriaco

26 febbraio 2025 21:00

Incidente frontale, due persone tra le lamiere

26 febbraio 2025 10:00

Cocaina e hashish nascosti nelle polpette

26 febbraio 2025 08:00

Si ribalta con l'auto e resta incastrato

23 febbraio 2025 21:00

Scomparso da giorni, ritrovato il corpo di Raffaele

17 febbraio 2025 20:30

Detenuto di Casalnuovo pestato in carcere, il video finisce sulle chat

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Addio a Rita Sciscio, politica campana in lutto

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Salta la fila e aggredisce i medici del pronto soccorso

13 febbraio 2025 10:30

Tabaccheria svaligiata due volte in pochi giorni

12 febbraio 2025 06:00

Scoperti tre pony legati e abbandonati

09 febbraio 2025 16:00

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06 febbraio 2025 15:00

Auto finisce nella scarpata, a bordo una donna

05 febbraio 2025 21:00

Lingua blu, primi casi anche in Campania

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Operato al rene sano, muore dopo qualche giorno

28 gennaio 2025 12:30

La sparatoria annunciata sui social

25 gennaio 2025 10:00

Scoperto alla guida di un furgone radiato

24 gennaio 2025 15:00

Storica Bianchina finisce in fiamme con il conducente all'interno

23 gennaio 2025 12:00

Cinque cuccioli abbandonati al gelo

19 gennaio 2025 10:00

Task force in carcere, sequestrati telefoni e schede

12 gennaio 2025 08:30

Muratore scomparso 4 anni fa, indagata la figlia

09 gennaio 2025 09:00

Al Pronto Soccorso 25 ore di attesa

07 gennaio 2025 13:00

Violento incidente sulla Statale, ragazza resta tra le lamiere

04 gennaio 2025 08:30

Schianto sulla Variante, feriti due uomini e una bimba

02 gennaio 2025 19:00

Mamma a 47 anni dopo un decennio di aborti

02 gennaio 2025 09:00

Spara dal balcone per Capodanno, tre feriti

01 gennaio 2025 17:00

Medico del pronto soccorso colpito da un pugno in pieno volto

30 dicembre 2024 19:30

Donna decide di togliersi la vita la notte della Vigilia

25 dicembre 2024 14:00

Si ribalta con l'auto e finisce in ospedale

23 dicembre 2024 09:00

Nel Pd spunta il tesseramento di una persona in coma

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Quattro ladri fermati mentre cercano case da svaligiare

17 dicembre 2024 12:00

Ruba nel tabacchi, poi si nasconde nell'armadietto

12 dicembre 2024 12:00

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