Notizie Suggeriti

Miti, leggende e misteri partenopei, Napoli celebra la "Festa dei Morti"
30 ottobre 2025 18:30
Anche Cava de' Tirreni presente alla BMTA
27 ottobre 2025 17:30
“Una giornata storica per la giustizia e la legalità, il processo Vassallo entra nel vivo”
17 ottobre 2025 20:30
Mille partecipanti per una Fiera Developer & Startup dal respiro internazionale
17 ottobre 2025 16:30
Lo studio su "One Health", sfide sanitarie slobali: verso un futuro più giusto e sostenibile"
15 ottobre 2025 16:30
"La Calabria e il voto di protesta: un segnale forte per la politica campana"
10 ottobre 2025 15:30
"La violenza negli Stadi: un problema di Responsabilità Sociale"
10 ottobre 2025 11:30
"La Campania, regione con il più alto tasso di minori affetti da disturbo da gioco d'azzardo: un'emergenza sociale"
09 ottobre 2025 19:30
"Salviamo Vite: evento nazionale di Primo Soccorso Pediatrico a Vico Equense"
09 ottobre 2025 18:30
Istat, una famiglia su tre limita la spesa alimentare
07 ottobre 2025 19:30
La Chiesa di Napoli apre le porte a otto giovani studenti palestinesi
07 ottobre 2025 16:30
UNICEF a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza
03 ottobre 2025 11:30
Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno
02 ottobre 2025 16:30
Nasce in Campania l’ACS “Associazione Cybersecurity Sud Italia"
29 settembre 2025 18:30
Il Dialogo tra i Popoli per la Pace: una delegazione della Campania a Cipro
29 settembre 2025 16:30
Al Pascale di Napoli lo Sportello Trapianti è realtà
24 settembre 2025 16:30
Da oggi Angri diventerà la cittadella dei ragazzi
19 settembre 2025 09:30
Tutto pronto per la "European Researchers' Night" anche in Italia
18 settembre 2025 11:30
Oggi a Napoli si inaugura l'anno scolastico, scelto anche un liceo di Salerno
18 settembre 2025 09:30
Processo per l'omicidio del Sindaco Pescatore, il Governo si costituisce parte civile
17 settembre 2025 17:30
Il Caro Scuola mette a rischio il “diritto costituzionale allo studio” in Campania
17 settembre 2025 11:30
Scuola, la questione vacanze estive sta tenendo banco in tutta Europa
16 settembre 2025 19:30
Boscoreale, la Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani: la tre giorni più attesa dell'anno
12 settembre 2025 11:30
“Artigianato e cultura: eventi tematici ed inclusivi”, il convegno a Cava dè Tirreni
11 settembre 2025 19:00
Dallo yoga ai percorsi olistici, a Sarno si guarda alla salute collettiva ed ambientale
11 settembre 2025 13:30
"Oltre la Siepe: un successo di Poesia e Musica a Recanati"
10 settembre 2025 20:00
Un Nuovo Patto per l'Educazione: Una Visione Innovativa per la Scuola
10 settembre 2025 15:30
Pomigliano d'Arco, è polemica sulla cassa integrazione per gli operai della Stellantis
09 settembre 2025 19:30
Innovazione educativa, la scuola italiana presente a Dublino
09 settembre 2025 13:30
Scuola, la necessità di esportare il modello Caivano
09 settembre 2025 11:30
Festival di Venezia, la premiazione del concorso sulla violenza contro le donne con le opere realizzate dagli studenti
08 settembre 2025 21:30
A Budapest l’incontro AEC con la magia dell’Orchestra Erasmus, possibilità anche per l'Italia
08 settembre 2025 19:30
Femminicidi, doppio appuntamento culturale ad Ottaviano
07 settembre 2025 19:30
Startup e progettazione europea, il modello proposto da Fahrenheit
07 settembre 2025 11:30
Nasce a Striano la Destinazion ManagementOrganization (DMO) “Vesuvio”
06 settembre 2025 19:30
L'arte come impegno civile
04 settembre 2025 17:30
Una notte per ricordare Battiato e rifarsi il cuore
03 settembre 2025 20:00
America's Cup, il sogno di seguire le regate di match race dal Monte Faito
03 settembre 2025 16:30
“SEMI DI BENE”, quando una banca crede nella coesione sociale
03 settembre 2025 13:30
L’Élite della Pallanuoto a Vico Equense per il torneo Fritz Dennerlein
02 settembre 2025 20:00
Settembre ed arte, questo mese la Campania offre mille opportunità per meravigliarsi
02 settembre 2025 19:30
Tutto pronto per il G20 sull'informazione che si terrà a Roma
02 settembre 2025 19:00
Su dieci, solo una scuola risulta regolare. La sicurezza scolastica è un miraggio
02 settembre 2025 18:00
Arriverà in tutte le scuole d'Italia il testo per l'introduzione dell'I.A
02 settembre 2025 15:30
Miglior giovane traduttore d'Europa, da domani le scuole possono registrarsi per il concorso
02 settembre 2025 13:30
Scuola, ancora qualche giorno per partecipare alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola
01 settembre 2025 19:30
Napoli ed i suoi tour: comincia il mese dedicato a San Gennaro
01 settembre 2025 13:30
Cultura marina e rispetto per l'ambiente, gli eventi per bambini in Costiera Sorrentina
01 settembre 2025 11:30
Protocollo Dap-Webuild, detenuti al lavoro nei cantieri AV
31 agosto 2025 13:30
La Campania, terra felix di arte e bellezza
30 agosto 2025 19:30
Casalnuovo, sondaggio social su future amministrative e regionali
30 agosto 2025 13:30
La Promenade a Sud presso l'Anfiteatro di Francavilla
30 agosto 2025 09:30
Comunità Sensibile ottiene un finanziamento regionale di 200.000 euro per rafforzare i servizi a sostegno dei nuclei familiari
29 agosto 2025 17:30
I pendolari della Circum chiedono le dimissioni di De Gregorio
29 agosto 2025 13:30
Anche Assostampa condanna il massacro dei giornalisti a Gaza
29 agosto 2025 11:30
Giuli: "Il Mic sta mappando il fabbisogno culturale degli enti locali"
29 agosto 2025 09:30
Nel Cilento l'estate musicale non è ancora finita, grandi nomi in arrivo
28 agosto 2025 19:00
Mariglianella, tutto pronto per l'inizio dell'anno scolastico
28 agosto 2025 16:30
L'evento nazionale sulla didattica dell'informatica che si svolge dal 3 al 5 ottobre a Salerno
28 agosto 2025 09:30
A Mestre la mostra multimediale dedicata alle donne che hanno fatto la storia
27 agosto 2025 16:30
Il ruolo dell'IA nella didattica, ne parlano i ricercatori italiani
27 agosto 2025 11:30
L'estate impossibile per chi non ha fissa dimora
26 agosto 2025 19:30
L'Estate di Un libro sotto le stelle continua...
25 agosto 2025 17:30
Da domani in Costiera Sorrentina appuntamento col Festival della Danza
24 agosto 2025 11:30
L'educazione emotiva e "intima" a scuola si fa sempre più necessaria
23 agosto 2025 11:30
Politiche sociali in Campania, le proposte di Ditto
22 agosto 2025 17:30
Corbara, Sinfonia itinerari tra storia e cultura
21 agosto 2025 16:30
Un'opera del Perugino rappresenterà il Mic al Meeting di Rimini
21 agosto 2025 13:30
Un viaggio tra mito, storia e pittura che ha affascinato centinaia di visitatori nel Giardino di Palazzo Rubini
20 agosto 2025 19:30
In arrivo fondi per le scuole dei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017
20 agosto 2025 09:30
A Ferragosto ingressi da record nei luoghi di cultura
19 agosto 2025 17:30
Scuola, finanziati 54 campus formativi ed innovativi in tutte le regioni italiane
19 agosto 2025 16:30
Gemellaggio tra il Comune di Riace (Italia) e la Città di Gaza (Palestina)
18 agosto 2025 13:30
Bullismo, dai dati dell'ultimo report la scuola resta il luogo più incriminato
18 agosto 2025 09:30
Al Museo Archeologico di Buccino va in scena "arte contro lo spopolamento"
16 agosto 2025 10:30
Salerno, l'artista Mangone diventa Ambasciatore di Culturitalia nel mondo
15 agosto 2025 16:30
Ferragosto in Europa e nel mondo
15 agosto 2025 12:30
Un raffreddamento di sistema per vincere il caldo torrido, le proposte di Ditto
14 agosto 2025 19:30
L'abbraccio del Cilento per la Pace nel mondo
14 agosto 2025 15:00
Emergenza incendi conclusa, ma massima prudenza: il Parco invita alla collaborazione
14 agosto 2025 13:30
Un edificio scolastico a Bergamo interamente costruito con i fondi Pnrr
14 agosto 2025 11:30
Ferragosto nel nostro Bel Paese per la maggior parte degli italiani
13 agosto 2025 19:30
Grazie ai fondi Pnrr una frazione della provincia di Catania avrà la sua scuola
13 agosto 2025 11:30
Scuola, gli stipendi dei dirigenti scolastici tra i più alti d'Europa
12 agosto 2025 17:30
Schillichenti, quella frazione di Acireale che da settembre avrà la sua scuola
12 agosto 2025 11:30
Valico di Chiunzi, discarica abusiva con rifiuti di ogni genere ed eternit, la denuncia del Comitato Etica Salute & Vivibilità
11 agosto 2025 19:30
Asili nido, quasi 104 milioni di euro per 164 interventi di nuova costruzione o riconversione.
11 agosto 2025 16:30
L'educazione alla parità di genere tra le materie per la formazione docenti
11 agosto 2025 11:30
Italiani lettori sotto l'ombrellone, boom di vendite per la narrativa italiana
10 agosto 2025 11:30
Vesuvio in fiamme, l'appello del VicePresidente Anci
09 agosto 2025 17:30
Più fondi per la scuola in carcere ed in ospedale
09 agosto 2025 13:30
Come nasce la tradizione della Notte delle Stelle Cadenti
08 agosto 2025 20:00
Vico Equense, pronta la nuova giunta comunale
08 agosto 2025 17:00
Scuola, numerose assunzioni in tutte le categorie del personale scolastico
08 agosto 2025 12:30
Buccino, la tre giorni dedicata alla lavorazione della pasta fresca
07 agosto 2025 20:30
Nasce Assostampa della Piana del Sele
07 agosto 2025 18:30
Goletta Verde in Campania: i dati della 39esima edizione
07 agosto 2025 16:30
L'Italia suddivisa in siti turistici e costi pro-capite
07 agosto 2025 11:30
Firmato il primo contratto della dirigenza militare e delle polizie ad ordinamento civile
07 agosto 2025 09:30
Vacanze estive, agosto resta il mese in cui si registrano le maggiori partenze
06 agosto 2025 20:30
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