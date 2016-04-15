Notizie Boscotrecase

A Boscotrecase si chiudono i festeggiamenti di Sant’Anna con Roberto Colella
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Inferno per un'anziana al pronto soccorso di Boscotrecase
06 luglio 2026 16:00
Francesco morto sulla Panoramica: "Colpa di quel masso a terra"
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Si schianta sulla Panoramica del Vesuvio e muore a 23 anni
18 giugno 2026 10:00
Riaperto il pronto soccorso di Boscotrecase
11 giugno 2026 13:30
Sversa vernici nel Parco del Vesuvio, viene ripreso dalle telecamere
08 giugno 2026 12:00
Omicidio a Boscotrecase: "Sta zitta", ma una testimone racconta tutto
07 giugno 2026 12:00
Omicidio dopo lite di vicinato, i fermati sono due ECCO I NOMI
06 giugno 2026 12:30
Boscotrecase, Solimeno ucciso dal vicino per un sacchetto della spazzatura
05 giugno 2026 22:00
Orrore a Boscotrecase, uccide il vicino e poi si barrica in casa
05 giugno 2026 17:30
Riapre subito il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase
04 giugno 2026 18:00
Raid incendiario contro la sede di Libera e Anpi a Boscotrecase
03 maggio 2026 16:00
Coppia va in pizzeria nell'area boschese, mangia e non paga
08 aprile 2026 13:00
In Costiera con ovuli di cocaina, arrestato pusher dell'area boschese
06 gennaio 2026 17:00
Boscotrecase, con un tubo d'acciaio aggredisce l'ex moglie e gli ex suoceri
08 novembre 2025 21:00
L'ospedale di Boscotrecase diventa eccellenza della chirurgia oncologia con 3000 operazioni
06 novembre 2025 12:30
Nuovo presidio di Libera inaugurato a Boscotrecase
12 ottobre 2025 16:30
«Riaprite il Pronto Soccorso di Boscotrecase»: l’appello del Comitato di Torre Annunziata
10 ottobre 2025 18:30
Stroncato traffico di auto rubate tra Napoli e Roma, a capo un 35enne di Boscotrecase
21 agosto 2025 08:30
Incendi sul Vesuvio: assemblea popolare pubblica
17 agosto 2025 21:11
Muore all'ospedale di Boscotrecase, ma ridà la vista a due persone
25 giugno 2025 12:00
Nuovo reparto di terapia intensiva all'ospedale di Boscotrecase
13 maggio 2025 08:30
Dipendenti sfruttati nell'area boschese, tra loro anche un minore
10 marzo 2025 21:00
Picchia la compagna e sperona l'auto di chi cercava di aiutarla
08 febbraio 2025 15:00
La lettera dei sei sindaci vesuviani: "Riapriamo il pronto soccorso di Boscotrecase"
04 dicembre 2024 20:30
Blitz antidroga nell'area boschese: arrestati madre, figlio e genero
12 ottobre 2024 20:30
Bimbo di un anno colto da malore, corsa contro il tempo dei carabinieri
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Bomba carta contro le Poste di Boscotrecase
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La "fata" Manila Esposito: dall'area boschese già due medaglie olimpiche al collo
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Circumvesuviana, completato il restyling di due nuove stazioni
29 aprile 2024 18:30
Albero precipita sui binari: interrotta la tratta della Circumvesuviana
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Dimessa dall'ospedale di Boscotrecase e morta il giorno dopo: risarcimento da un milione di euro
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Ospedale di Boscotrecase, due pazienti gravissimi salvati da operazioni con metodi ultramoderni
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Una 21enne costretta dal compagno a "vendersi" per soldi: orrore tra l'area boschese e Torre
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Ospedale di Boscotrecase, 11mila firme per la riapertura del pronto soccorso
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Riapertura del pronto soccorso a Boscotrecase: cittadini in presidio da 10 giorni
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Presidio fisso davanti all'ospedale di Boscotrecase, c'è Sandro Ruotolo
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Pronto soccorso chiuso a Boscotrecase, question time in consiglio regionale
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Nuovo corteo: "Riaprite il pronto soccorso a Boscotrecase"
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"Riaprite il Pronto Soccorso", presidio dei cittadini davanti all'ospedale di Boscotrecase
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Neonata morta davanti al pronto soccorso chiuso, due pediatri indagati
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Due inchieste per la neonata respinta all'ospedale di Boscotrecase e poi morta
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Bimba muore davanti al Pronto Soccorso chiuso di Boscotrecase, è caos totale
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Il Pronto Soccorso a Boscotrecase non c'è più, neonata di tre mesi viene respinta e muore
27 dicembre 2023 06:00
Scoperte 19 cavità abusive: sono i tombaroli che vogliono portare via reperti da Pompei e da Boscoreale
07 dicembre 2023 08:30
Decapitati due clan della camorra boschese: 21 arresti
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Catturato Michele Vangone, è il reggente dell'omonimo clan boschese
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Bomba davanti al negozio dell'area boschese: danni al locale e alle auto
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13 luglio 2023 12:00
Ospedale di Boscotrecase: realizzato intervento che previene il rischio di ictus e ischemie
20 maggio 2023 09:00
Dramma di Pasquetta nell'area boschese: l'attivista Rosario muore a 35 anni
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Furto in chiesa nell'area boschese
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Cardiopatico salvato all'ospedale di Boscotrecase con un intervento "miracoloso"
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Gli uomini del clan vesuviano volevano uccidere il proprio avvocato: tutti condannati
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22 novembre 2016 09:03
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Cocaina in casa e nel reggiseno, il cane antidroga fa arrestare mamma e figlio
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