il Fatto Vesuviano

Notizie Boscotrecase

A Boscotrecase si chiudono i festeggiamenti di Sant’Anna con Roberto Colella

31 luglio 2026 10:30

Inferno per un'anziana al pronto soccorso di Boscotrecase

06 luglio 2026 16:00

Francesco morto sulla Panoramica: "Colpa di quel masso a terra"

20 giugno 2026 08:00

Si schianta sulla Panoramica del Vesuvio e muore a 23 anni

18 giugno 2026 10:00

Riaperto il pronto soccorso di Boscotrecase

11 giugno 2026 13:30

Sversa vernici nel Parco del Vesuvio, viene ripreso dalle telecamere

08 giugno 2026 12:00

Omicidio a Boscotrecase: "Sta zitta", ma una testimone racconta tutto

07 giugno 2026 12:00

Omicidio dopo lite di vicinato, i fermati sono due ECCO I NOMI

06 giugno 2026 12:30

Boscotrecase, Solimeno ucciso dal vicino per un sacchetto della spazzatura

05 giugno 2026 22:00

Orrore a Boscotrecase, uccide il vicino e poi si barrica in casa

05 giugno 2026 17:30

Riapre subito il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase

04 giugno 2026 18:00

Raid incendiario contro la sede di Libera e Anpi a Boscotrecase

03 maggio 2026 16:00

Coppia va in pizzeria nell'area boschese, mangia e non paga

08 aprile 2026 13:00

In Costiera con ovuli di cocaina, arrestato pusher dell'area boschese

06 gennaio 2026 17:00

Boscotrecase, con un tubo d'acciaio aggredisce l'ex moglie e gli ex suoceri

08 novembre 2025 21:00

L'ospedale di Boscotrecase diventa eccellenza della chirurgia oncologia con 3000 operazioni

06 novembre 2025 12:30

Nuovo presidio di Libera inaugurato a Boscotrecase

12 ottobre 2025 16:30

«Riaprite il Pronto Soccorso di Boscotrecase»: l’appello del Comitato di Torre Annunziata

10 ottobre 2025 18:30

Stroncato traffico di auto rubate tra Napoli e Roma, a capo un 35enne di Boscotrecase

21 agosto 2025 08:30

Incendi sul Vesuvio: assemblea popolare pubblica

17 agosto 2025 21:11

Muore all'ospedale di Boscotrecase, ma ridà la vista a due persone

25 giugno 2025 12:00

Nuovo reparto di terapia intensiva all'ospedale di Boscotrecase

13 maggio 2025 08:30

Dipendenti sfruttati nell'area boschese, tra loro anche un minore

10 marzo 2025 21:00

Picchia la compagna e sperona l'auto di chi cercava di aiutarla

08 febbraio 2025 15:00

La lettera dei sei sindaci vesuviani: "Riapriamo il pronto soccorso di Boscotrecase"

04 dicembre 2024 20:30

Blitz antidroga nell'area boschese: arrestati madre, figlio e genero

12 ottobre 2024 20:30

Bimbo di un anno colto da malore, corsa contro il tempo dei carabinieri

11 ottobre 2024 15:00

Bomba carta contro le Poste di Boscotrecase

03 ottobre 2024 10:30

La "fata" Manila Esposito: dall'area boschese già due medaglie olimpiche al collo

05 agosto 2024 17:00

Circumvesuviana, completato il restyling di due nuove stazioni

29 aprile 2024 18:30

Albero precipita sui binari: interrotta la tratta della Circumvesuviana

10 marzo 2024 11:30

Dimessa dall'ospedale di Boscotrecase e morta il giorno dopo: risarcimento da un milione di euro

29 febbraio 2024 14:30

Ospedale di Boscotrecase, due pazienti gravissimi salvati da operazioni con metodi ultramoderni

27 febbraio 2024 19:00

Falso olio extravergine al mercato di Boscotrecase, Luca Abete minacciato al banco GUARDA IL SERVIZIO

22 febbraio 2024 20:30

Una 21enne costretta dal compagno a "vendersi" per soldi: orrore tra l'area boschese e Torre

21 febbraio 2024 21:00

Ospedale di Boscotrecase, 11mila firme per la riapertura del pronto soccorso

20 febbraio 2024 13:00

Riapertura del pronto soccorso a Boscotrecase: cittadini in presidio da 10 giorni

23 gennaio 2024 23:00

Presidio fisso davanti all'ospedale di Boscotrecase, c'è Sandro Ruotolo

17 gennaio 2024 17:00

Pronto soccorso chiuso a Boscotrecase, question time in consiglio regionale

16 gennaio 2024 23:00

Nuovo corteo: "Riaprite il pronto soccorso a Boscotrecase"

13 gennaio 2024 21:00

"Riaprite il Pronto Soccorso", presidio dei cittadini davanti all'ospedale di Boscotrecase

31 dicembre 2023 13:00

De Luca adesso esagera: "Quello della bimba di Boscotrecase è episodio pompato"

29 dicembre 2023 16:00

Neonata morta davanti al pronto soccorso chiuso, due pediatri indagati

28 dicembre 2023 21:00

Due inchieste per la neonata respinta all'ospedale di Boscotrecase e poi morta

28 dicembre 2023 13:00

Bimba muore davanti al Pronto Soccorso chiuso di Boscotrecase, è caos totale

27 dicembre 2023 19:00

Il Pronto Soccorso a Boscotrecase non c'è più, neonata di tre mesi viene respinta e muore

27 dicembre 2023 06:00

Scoperte 19 cavità abusive: sono i tombaroli che vogliono portare via reperti da Pompei e da Boscoreale

07 dicembre 2023 08:30

Decapitati due clan della camorra boschese: 21 arresti

11 ottobre 2023 11:30

Catturato Michele Vangone, è il reggente dell'omonimo clan boschese

10 ottobre 2023 12:00

Bomba davanti al negozio dell'area boschese: danni al locale e alle auto

18 settembre 2023 18:00

Notte di paura nei Paesi Vesuviani, gli sparano mentre viaggia in scooter

13 luglio 2023 12:00

Ospedale di Boscotrecase: realizzato intervento che previene il rischio di ictus e ischemie

20 maggio 2023 09:00

Dramma di Pasquetta nell'area boschese: l'attivista Rosario muore a 35 anni

10 aprile 2023 19:00

Furto in chiesa nell'area boschese

01 aprile 2023 19:30

Cardiopatico salvato all'ospedale di Boscotrecase con un intervento "miracoloso"

25 marzo 2023 14:00

Gli uomini del clan vesuviano volevano uccidere il proprio avvocato: tutti condannati

07 marzo 2023 10:00

Ospedale di Boscotrecase, il pronto soccorso non è ancora riaperto

03 marzo 2023 06:30

Dimesso con infarto in corso, condannato cardiologo dell'ospedale di Boscotrecase

22 gennaio 2023 11:00

Partono stasera a Boscotrecase i “Mercatini delle Meraviglie”: festa con un occhio alla beneficenza

28 dicembre 2016 09:47

Morte sospetta all'ospedale di Boscotrecase, scattano le indagini

14 dicembre 2016 10:04

Muratore 34enne muore per una polmonite all’ospedale di Boscotrecase: scatta l’inchiesta

13 dicembre 2016 09:34

Ansia nell’area boschese, 31enne scomparso da quattro giorni: ricerche a tutto campo

09 dicembre 2016 10:12

Tragedia a Boscotrecase, mamma di due figlie si impicca in casa

03 dicembre 2016 16:23

Kalashnikov della camorra trovato in un terreno a Boscotrecase: è del clan Limelli-Vangone

02 dicembre 2016 11:33

Pazienti col femore rotto lasciati a “marcire” 15 giorni: Striscia va all’ospedale di Boscotrecase

22 novembre 2016 09:03

Anziano morto dopo operazione al femore sbagliato: a processo 12 medici dell’ospedale di Boscotrecase

20 novembre 2016 10:40

Strangolò a mani nude l’anziana madre, torna in cella 51enne di Boscotrecase

01 novembre 2016 16:05

“Dottore… caffè?”, la scrittrice boschese Rosanna Pannone lancia il suo romanzo erotico

25 ottobre 2016 18:53

La mamma di Tommasina: «Il medico operò mia figlia già morta ma non mi disse nulla»

05 ottobre 2016 11:06

Sessanta grammi di droga in casa, i carabinieri arrestano “lady cocaina”

04 ottobre 2016 08:41

Trovati con la droga negli slip, scarcerati i due 19enni: uno è imparentato con i Gionta

13 settembre 2016 18:20

Nascondevano droga e 1.200 euro nelle mutande, presi due 19enni nell’area boschese

12 settembre 2016 15:41

Boscotrecase, al via i lavori di realizzazione della casa dell'acqua

22 agosto 2016 15:30

Terrore sulle strade vesuviane, auto si schianta contro un palo della luce

15 agosto 2016 18:44

Arriva all’ospedale di Boscotrecase dopo incidente in moto, i medici gli trovano la droga negli slip

11 agosto 2016 17:11

Ospedale di Boscotrecase: «Sporcizia nel pronto soccorso», scoppia la protesta sul web

08 agosto 2016 09:16

Turismo del Vino, il nuovo presidente è la boschese Maria Paola Sorrentino

02 agosto 2016 10:28

Caos al pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase: uomo di Terzigno picchia un medico

26 luglio 2016 08:21

Furbetti del cartellino a Boscotrecase, il sindaco: «Comune a rischio chiusura» ECCO TUTTI I NOMI

13 luglio 2016 09:47

Assenteisti al Comune di Boscotrecase, c’è chi timbra con un cartone in testa: GUARDA IL VIDEO

12 luglio 2016 09:25

Terremoto al Comune di Boscotrecase: filmati dipendenti assenteisti, 23 indagati rischiano il posto

12 luglio 2016 08:00

Catturato il boss di Napoli: ecco tutte le foto del suo bunker dorato GUARDA LA GALLERY

07 luglio 2016 16:29

Ecco la casa del latitante arredata come quella del boss di Gomorra: GUARDA IL VIDEO DEL NASCONDIGLIO

07 luglio 2016 10:58

Camorra, preso il latitante Luigi Di Napoli: si nascondeva in una nicchia nella stanza dei figli

07 luglio 2016 08:49

Infermiere boschese coltivava canapa indiano nell’orto di casa: denunciato

03 luglio 2016 10:30

Camorra, il boss “Peppe ‘o pazzo” resta al carcere duro

25 giugno 2016 08:33

Picchiarono 30enne in Circumvesuviana per rubargli il telefono: arrestati tre minorenni

09 giugno 2016 10:09

Scooter contro trattore, muore dirigente di banca a Boscotrecase: città sconvolta

05 giugno 2016 09:45

Blitz a sorpresa di De Luca all’ospedale di Boscotrecase: «Voglio vederlo da cima a fondo» LE FOTO

04 giugno 2016 10:14

Arriva la deroga, la Regione salva il reparto maternità dell’ospedale di Boscotrecase

22 maggio 2016 16:14

Circumvesuviana, disabile resta imprigionato in stazione per oltre due ore: salvato dai carabinieri

14 maggio 2016 09:31

Comunali a Boscotrecase, è lotta a due: leggi tutti i nomi delle liste

07 maggio 2016 18:05

Amnesia, cocaina, hashish e ammoniaca in casa: arrestato 41enne

07 maggio 2016 15:36

Pensione di invalidità al boss “finto pazzo” Gallo: medici a processo

02 maggio 2016 10:15

Arsenale della camorra vesuviana nascosto in un terreno: trovati mitra, bomba e droga

29 aprile 2016 15:38

Drogashop in casa con telecamere e pistola a salve nello scooter: arrestato 26enne

25 aprile 2016 09:04

Meluzzi, psicologo dei salotti televisivi è perito di parte per il boss “Peppe ‘o Pazzo”

23 aprile 2016 09:11

Andrea Gallo è stato assolto, il fratello di “Peppe ‘o Pazzo” non è un camorrista

21 aprile 2016 10:14

Lunedì corteo per salvare l’ospedale di Boscotrecase, Langella: «Presidio mortificato»

16 aprile 2016 18:00

Cocaina in casa e nel reggiseno, il cane antidroga fa arrestare mamma e figlio

15 aprile 2016 18:00

Archivio

Esplora l'archivio di Boscotrecase

Sett. 31 Sett. 28 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 18 Sett. 15 Sett. 2
Sett. 45 Sett. 41 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 26 Sett. 20 Sett. 11 Sett. 6
Sett. 49 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 32 Sett. 18 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 28 Sett. 20 Sett. 15 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 42 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 3
Sett. 50 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28