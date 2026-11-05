SPARI Far West a Boscotrecase, 27enne ferito a colpi di pistola

Una lite nei pressi di un bar sarebbe sfociata in una sparatoria nella notte

Il giovane è stato raggiunto da un proiettile al fianco destro durante la notte, in via Parrella. All'origine dell'episodio ci sarebbe una discussione con alcuni clienti del locale, ma il motivo dello scontro resta da chiarire. Il ferito è ricoverato a Boscotrecase e non sarebbe in pericolo di vita.La discussione e poi lo sparoUna lite nei pressi di un bar sarebbe sfociata in una sparatoria nella notte, con un giovane di 27 anni rimasto ferito. L'episodio si sarebbe verificato in via Parrella, dove il ragazzo sarebbe stato colpito al fianco destro da un proiettile al termine di un diverbio con alcune persone presenti nel locale.Non sono ancora chiari i motivi della discussione né che cosa abbia provocato l'escalation di violenza. La ricostruzione dei momenti precedenti allo sparo è al vaglio dei Carabinieri.Il ricovero in ospedaleDopo essere rimasto ferito, il 27enne è stato trasferito all'ospedale di Boscotrecase, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero preoccupazione: non sarebbe in pericolo di vita.Le indagini dei CarabinieriI militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e individuare le persone coinvolte. Tra gli aspetti da chiarire ci sono l'identità di chi ha esploso il colpo, le circostanze in cui è stata utilizzata l'arma e il movente della lite.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'episodio.