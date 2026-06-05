Orrore a Boscotrecase, uccide il vicino e poi si barrica in casa

Sul posto i carabinieri che hanno circondato l’edificio e avviato un’operazione di negoziazione

Dramma nel pomeriggio di oggi a Boscotrecase, nel Napoletano, dove un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco al termine di una violenta aggressione avvenuta in un’abitazione situata lungo Corso Umberto I, nei pressi del civico 202. Secondo le prime informazioni, l’allarme è scattato intorno alle 16:30. La vittima, indicata come un vicino di casa del presunto aggressore, sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di pistola. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Dopo il fatto, il presunto responsabile si sarebbe barricato all’interno della propria abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno circondato l’edificio e avviato un’operazione di negoziazione per convincerlo ad arrendersi senza ulteriori conseguenze. Presenti anche i vigili del fuoco e diverse ambulanze.

Le motivazioni che hanno portato alla tragedia restano al momento sconosciute. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire i rapporti tra la vittima e il presunto omicida.

L’area è stata transennata e posta sotto controllo mentre proseguono le operazioni delle forze dell’ordine. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore con l’avanzare delle indagini.