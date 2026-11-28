LA RESISTENZA Boscotrecase, viene arrestato e danneggia l'auto della polizia

Nel corso dell’intervento, nelle immediate vicinanze del punto in cui è scattato l’arresto, è stata inoltre recuperata una pistola calibro 22

Un controllo di routine si è trasformato in un intervento movimentato a Boscotrecase, dove un giovane di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Le accuse contestate sono resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione.L’episodio è avvenuto in via Carotenuto. Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, impegnati nei consueti servizi di pattugliamento del territorio, hanno notato un’automobile con il ventottenne a bordo e hanno deciso di fermarla per un controllo.Durante le verifiche, secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo avrebbe cercato di sottrarsi agli operatori. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo con difficoltà.Danneggiata la vettura della poliziaLa condotta violenta, stando alla ricostruzione fornita dagli investigatori, sarebbe proseguita anche dopo il trasferimento del giovane nell’auto di servizio. Una volta all’interno del mezzo, il ventottenne avrebbe continuato ad agitarsi, colpendo la vettura e provocandone il danneggiamento.Nel corso dell’intervento, nelle immediate vicinanze del punto in cui è scattato l’arresto, è stata inoltre recuperata una pistola calibro 22, marca Mondial. L’arma è stata sequestrata a carico di ignoti: al momento, dunque, non viene formalmente attribuita al giovane arrestato.Il ventottenne dovrà rispondere delle contestazioni formulate nei suoi confronti. Gli accertamenti sull’arma rinvenuta proseguiranno per chiarirne la provenienza e l’eventuale collegamento con i fatti.