IL ROGO In fiamme bobcat del cantiere in piazza a Boscotrecase

L’allarme è scattato con una chiamata al numero di emergenza 112

Un mezzo da lavoro è andato completamente distrutto in un incendio divampato ieri sera all’interno del cantiere aperto per il restyling di piazza Sant’Anna, a Boscotrecase. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Indagini in corso per chiarire le cause del rogo.Incendio nella serata di ieri a Boscotrecase, dove un bobcat, una macchina operatrice utilizzata nei lavori edili, è stato avvolto dalle fiamme all’interno del cantiere allestito per il restyling di piazza Sant’Anna.L’allarme è scattato con una chiamata al numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.Nonostante l’intervento dei pompieri, il mezzo è andato completamente distrutto. Non sono state rese note eventuali altre conseguenze dell’incendio.I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e stabilire che cosa abbia provocato le fiamme. Al momento non è stata chiarita la natura del rogo e non si esclude alcuna ipotesi.