Francesco morto sulla Panoramica: "Colpa di quel masso a terra"

Sulla vicenda continuano intanto gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata

La morte di Francesco Cuomo continua a suscitare profonda commozione a Boscotrecase e nell’intera area vesuviana. A pochi giorni dalla tragedia costata la vita al giovane manager di McDonald’s, la famiglia ha diffuso una nota per chiarire alcuni aspetti legati alla dinamica dell’incidente avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 giugno lungo via Panoramica. Secondo quanto sostenuto dai familiari, il sinistro non sarebbe stato causato dall’eccessiva velocità né da comportamenti imprudenti alla guida. Al contrario, la tragedia sarebbe riconducibile a una circostanza del tutto imprevedibile. «L’impatto fatale è stato causato unicamente da una drammatica disgrazia riconducibile alla presenza di un grosso masso situato sul ciglio della carreggiata», spiegano nella nota, sottolineando come quell’ostacolo si sia rivelato purtroppo inevitabile.



Francesco Cuomo, 23 anni, stava percorrendo via Panoramica quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, è caduto dal proprio scooter. Dopo aver perso il controllo del mezzo, il giovane sarebbe finito violentemente contro il masso presente a bordo strada, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo.



Nel messaggio diffuso alla stampa, i familiari hanno voluto ricordare il giovane non solo attraverso il dolore della perdita, ma anche mettendone in luce le qualità umane e professionali. Francesco viene descritto come un ragazzo esemplare, apprezzato da tutti per il suo senso di responsabilità, la maturità e la dedizione al lavoro. Un giovane che stava costruendo il proprio futuro con impegno e determinazione, coltivando progetti e sogni concreti.



Da poco aveva infatti realizzato uno dei suoi obiettivi più importanti acquistando un’auto con i risparmi accumulati grazie al proprio lavoro. Guardava già avanti, con il desiderio di comprare una casa e costruire passo dopo passo la propria indipendenza. Per questo motivo la famiglia ha ritenuto importante precisare che la tragedia sarebbe stata determinata esclusivamente da una fatalità, senza alcun elemento riconducibile a condotte imprudenti.



Sulla vicenda continuano intanto gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, intervenuti sul luogo dell’incidente insieme ai sanitari del 118. Quando i soccorritori sono arrivati in via Panoramica, però, per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.