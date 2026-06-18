Si schianta sulla Panoramica del Vesuvio e muore a 23 anni

L'incidente tra Boscotrecase e Trecase

Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Boscoreale nella notte, costando la vita a un giovane di appena 23 anni. La vittima è Francesco Cuomo, morto a seguito di un drammatico schianto avvenuto lungo via Panoramica, una delle arterie che attraversano il territorio cittadino.Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il ragazzo stava percorrendo la strada a bordo del proprio scooter quando, per ragioni che restano ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Lo scooter avrebbe quindi terminato la propria corsa contro un grosso masso situato ai margini della carreggiata.L'urto è stato particolarmente violento.

Alcuni automobilisti e residenti della zona avrebbero immediatamente lanciato l'allarme, consentendo l'intervento dei soccorsi in pochi minuti. Nonostante la rapidità dell'arrivo dei sanitari, le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e per Francesco Cuomo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Gli accertamenti sono tuttora in corso e gli investigatori stanno valutando ogni elemento utile per comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo dello scooter. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, ma saranno le verifiche tecniche e le eventuali testimonianze a fornire un quadro più completo dell'accaduto.

La notizia della morte del giovane si è diffusa rapidamente in città, suscitando profondo dolore e commozione tra amici, conoscenti e residenti. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ore successive sui social network, dove in molti hanno voluto ricordare Francesco con parole di affetto e vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e devastante.L'ennesimo incidente mortale sulle strade del territorio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale e lascia una comunità intera a fare i conti con una tragedia che ha spezzato una giovane vita nel cuore della notte.