Riapre subito il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase

sarà organizzato secondo una suddivisione per codici di priorità, con posti dedicati ai casi più gravi e aree differenziate per le urgenze minori

Giovedì 11 giugno alle ore 9 è prevista la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, presidio dell’area vesuviana che torna operativo dopo un periodo di sospensione. La struttura, secondo le stime sanitarie, servirà un bacino di oltre 300mila abitanti.

Alla cerimonia di riattivazione sono stati invitati rappresentanti istituzionali regionali e locali, tra cui il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il vicepresidente Mario Casillo, il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo e diversi sindaci del territorio.

Il nuovo pronto soccorso sarà organizzato secondo una suddivisione per codici di priorità, con posti dedicati ai casi più gravi e aree differenziate per le urgenze minori. In totale la struttura prevede spazi per codici rossi, gialli, verdi e azzurri, oltre a una sala chirurgica, ambulatori specialistici e un’area dedicata ai casi di violenza di genere, il cosiddetto “Codice Rosa”.

È prevista inoltre un’area di Osservazione Breve Intensiva con posti letto per il monitoraggio dei pazienti e stanze a pressione negativa per la gestione di eventuali casi infettivi.

Secondo la direzione sanitaria, la riapertura rappresenta un passaggio significativo per il potenziamento della rete di emergenza-urgenza territoriale. Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud ha sottolineato come l’intervento sia volto a garantire risposte più rapide ed efficaci ai cittadini dell’area vesuviana, con una struttura rinnovata e adeguata agli standard assistenziali più recenti.