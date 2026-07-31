A Boscotrecase si chiudono i festeggiamenti di Sant’Anna con Roberto Colella

L'artista emoziona il pubblico e riceve l’Attestato di Merito “Gentilezza in Musica e Parole”

Ultima serata ieri dei solenni festeggiamenti in onore di Sant’Anna, patrona di Boscotrecase, con un evento capace di unire musica, emozione e valori. Protagonista della serata è stato Roberto Colella, cantautore e voce simbolo di una musica autentica, che ha regalato al pubblico un concerto intenso e partecipato. Al termine dell’esibizione, l’artista è stato omaggiato con un prestigioso Attestato di Merito “Gentilezza in Musica e Parole”, promosso nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Boscotrecase e della Parrocchia Sant’Anna.La targa rappresenta un riconoscimento alla capacità di Colella di trasformare la musica in uno strumento di umanità, sensibilità e speranza. Nelle motivazioni si sottolinea come le sue canzoni custodiscano ideali di bellezza, libertà e tenacia, diventando un messaggio autentico per le nuove generazioni e per l’intera comunità. Particolarmente significativa la frase che racchiude il senso del riconoscimento: “Un grido gentile di verità”. Un’espressione che descrive perfettamente la forza della sua musica, capace di dare voce a chi spesso resta inascoltato, raccontando emozioni, fragilità, coraggio e desiderio di riscatto senza mai rinunciare all’autenticità. A consegnare la targa Luca Nardi, Presidente dell’Associazione Cor et Amor, che coordina il progetto internazionale Costruiamo Gentilezza; Anna Vitiello, Ambasciatrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza e Referente Campania Gentile; Pietro Carotenuto, sindaco di Boscotrecase e don Pasquale Paduano, parroco della Parrocchia Sant’Anna.La serata ha rappresentato il momento conclusivo di giorni di celebrazioni dedicate alla Santa Patrona, chiudendosi con un messaggio di speranza e condivisione. Gli applausi del pubblico hanno accompagnato sia il concerto sia la consegna della targa, trasformando il finale della festa in un momento di profonda partecipazione collettiva.Con la sua musica, Roberto Colella ha confermato ancora una volta come le canzoni possano diventare un ponte tra le persone, uno strumento di dialogo e consapevolezza, lasciando a Boscotrecase un ricordo che va oltre la semplice esibizione artistica: quello di una voce che continua a essere, per molti, un grido gentile di verità.