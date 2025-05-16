il Fatto Vesuviano

Notizie Notizie dal mondo

Ottobre rosa, le linee guida diffuse da AIRC

24 ottobre 2025 18:30

L'Europa perde "Mamma Erasmus", la prof che ideò il programma culturale rivoluzionario

18 ottobre 2025 17:30

“Una giornata storica per la giustizia e la legalità, il processo Vassallo entra nel vivo”

17 ottobre 2025 20:30

"La Campania, regione con il più alto tasso di minori affetti da disturbo da gioco d'azzardo: un'emergenza sociale"

09 ottobre 2025 19:30

La Chiesa di Napoli apre le porte a otto giovani studenti palestinesi

07 ottobre 2025 16:30

Poggiomarino sceglie la pace

04 ottobre 2025 19:30

UNICEF a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza

03 ottobre 2025 11:30

Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno

02 ottobre 2025 16:30

"Internazionalizzazione nella scuola: mobilità e formazione al centro", il 9 ottobre la presentazione del rapporto 2025 al MIM

30 settembre 2025 16:30

Storie di scuola e di genere: a Firenze la mostra sulla formazione tecnica in Italia

30 settembre 2025 13:30

Il Dialogo tra i Popoli per la Pace: una delegazione della Campania a Cipro

29 settembre 2025 16:30

"Giornata Europea delle Lingue: Celebrare la Diversità Linguistica e Culturale"

25 settembre 2025 19:30

Al Pascale di Napoli lo Sportello Trapianti è realtà

24 settembre 2025 16:30

"Pratiche Educative 0-6": il questionario per contribuire alla ricerca scolastica nazionale

22 settembre 2025 23:00

Scioperi e manifestazioni in Italia contro il Genocidio a Gaza, una mobilitazione storica

21 settembre 2025 09:30

La prima Summer School in nome di Mario Paciolla

20 settembre 2025 13:30

Tutto pronto per la "European Researchers' Night" anche in Italia

18 settembre 2025 11:30

Oggi a Napoli si inaugura l'anno scolastico, scelto anche un liceo di Salerno

18 settembre 2025 09:30

Processo per l'omicidio del Sindaco Pescatore, il Governo si costituisce parte civile

17 settembre 2025 17:30

Il Caro Scuola mette a rischio il “diritto costituzionale allo studio” in Campania

17 settembre 2025 11:30

Scuola, la questione vacanze estive sta tenendo banco in tutta Europa

16 settembre 2025 19:30

Capitale italiana del libro 2026, annunciate le città finaliste

09 settembre 2025 20:30

Innovazione educativa, la scuola italiana presente a Dublino

09 settembre 2025 13:30

A Budapest l’incontro AEC con la magia dell’Orchestra Erasmus, possibilità anche per l'Italia

08 settembre 2025 19:30

Femminicidi, doppio appuntamento culturale ad Ottaviano

07 settembre 2025 19:30

America's Cup, il sogno di seguire le regate di match race dal Monte Faito

03 settembre 2025 16:30

L’Élite della Pallanuoto a Vico Equense per il torneo Fritz Dennerlein

02 settembre 2025 20:00

Tutto pronto per il G20 sull'informazione che si terrà a Roma

02 settembre 2025 19:00

La fiera internazionale dedicata alle startup si terrà a Napoli

02 settembre 2025 17:30

Arriverà in tutte le scuole d'Italia il testo per l'introduzione dell'I.A

02 settembre 2025 15:30

Miglior giovane traduttore d'Europa, da domani le scuole possono registrarsi per il concorso

02 settembre 2025 13:30

Napoli ed i suoi tour: comincia il mese dedicato a San Gennaro

01 settembre 2025 13:30

Protocollo Dap-Webuild, detenuti al lavoro nei cantieri AV

31 agosto 2025 13:30

La Promenade a Sud presso l'Anfiteatro di Francavilla

30 agosto 2025 09:30

Anche Assostampa condanna il massacro dei giornalisti a Gaza

29 agosto 2025 11:30

Giuli: "Il Mic sta mappando il fabbisogno culturale degli enti locali"

29 agosto 2025 09:30

A Mestre la mostra multimediale dedicata alle donne che hanno fatto la storia

27 agosto 2025 16:30

Il ruolo dell'IA nella didattica, ne parlano i ricercatori italiani

27 agosto 2025 11:30

L'estate impossibile per chi non ha fissa dimora

26 agosto 2025 19:30

L'educazione emotiva e "intima" a scuola si fa sempre più necessaria

23 agosto 2025 11:30

Un viaggio tra mito, storia e pittura che ha affascinato centinaia di visitatori nel Giardino di Palazzo Rubini

20 agosto 2025 19:30

A Ferragosto ingressi da record nei luoghi di cultura

19 agosto 2025 17:30

Gemellaggio tra il Comune di Riace (Italia) e la Città di Gaza (Palestina)

18 agosto 2025 13:30

Bullismo, dai dati dell'ultimo report la scuola resta il luogo più incriminato

18 agosto 2025 09:30

Salerno, l'artista Mangone diventa Ambasciatore di Culturitalia nel mondo

15 agosto 2025 16:30

Ferragosto in Europa e nel mondo

15 agosto 2025 12:30

L'abbraccio del Cilento per la Pace nel mondo

14 agosto 2025 15:00

Scuola, gli stipendi dei dirigenti scolastici tra i più alti d'Europa

12 agosto 2025 17:30

Italiani lettori sotto l'ombrellone, boom di vendite per la narrativa italiana

10 agosto 2025 11:30

Vesuvio in fiamme, l'appello del VicePresidente Anci

09 agosto 2025 17:30

Goletta Verde in Campania: i dati della 39esima edizione

07 agosto 2025 16:30

Vacanze estive, agosto resta il mese in cui si registrano le maggiori partenze

06 agosto 2025 20:30

Intelligenza artificiale, quei lavori che non serviranno più

06 agosto 2025 18:30

eTwinning, al via un corso online di base per docenti principianti

05 agosto 2025 11:30

Rapporto Future of Jobs 2025: Nuovi Lavori e Mestieri in Evoluzione

03 agosto 2025 16:30

Scuola, Valditara: "le consulte diventino modello europeo"

02 agosto 2025 17:30

Domani si rinnova l'appuntamento #domenicalmuseo

02 agosto 2025 11:30

Riforma del voto di condotta, deve superare il sei

01 agosto 2025 15:30

Istruzione degli adulti, l'editoriale di EPALE

31 luglio 2025 11:30

Il Ministro Giuli difende il cinema continentale

29 luglio 2025 20:00

Scuola, ancora pochi giorni per partecipare alla Summer School sui cambiamenti climatici

29 luglio 2025 16:30

America's Cup a Napoli 2027, possibilità di esperienze lavorative per gli studenti

29 luglio 2025 11:30

Tutto quello che c'è da sapere sulla digitalizzazione nelle P.A.

28 luglio 2025 13:30

I Ministeri dell'Istruzione italiano, egiziano e tunisino in uno storico scambio linguistico

28 luglio 2025 11:30

All'università di Fisciano il test event in attesa dei Giochi Universitari Europei

28 luglio 2025 09:30

L'apertura delle scuole in Italia: una panoramica regione per regione

23 luglio 2025 23:00

Clima ed ambiente, ad agosto la Summer School europea per i docenti italiani

23 luglio 2025 12:00

Festival dell'Innovazione scolastica, 72 scuole italiane presenti

22 luglio 2025 18:00

Giornate del Cinema per la Scuola 2025: invito per gli enti a presentare proposte formative

22 luglio 2025 17:00

Aeroporto di Fiumicino, muore mentre sta lavorando

22 luglio 2025 16:30

A Napoli la quattro giorni sull'Intelligenza Artificiale

21 luglio 2025 16:30

La classifica delle migliori università italiane, la Federico II è giù

19 luglio 2025 13:30

La Classifica Censis delle Università italiane, percentuali sulle iscrizioni in corso

19 luglio 2025 11:30

Gli scrittori della Palestina scrivono ancora

16 luglio 2025 19:30

Oggi Vico Equense ricorda il sacrificio del poliziotto Pasquale Paola, assassinato dalle Brigate Rosse

15 luglio 2025 09:30

I paesaggi vesuviani in un docufilm, è già successo

12 luglio 2025 17:30

L'edizione europea di un progetto imperdibile

10 luglio 2025 20:00

Il caldo torrido non frena il turismo in Italia, ieri tutto esaurito per #ladomenicalmuseo

07 luglio 2025 20:00

I Giudici costituzionali continueranno ad incontrare gli studenti italiani

06 luglio 2025 19:30

Innovazione tecnologica, torna NapulETH

02 luglio 2025 19:30

L'impatto economico degli Erasmus in Italia

29 giugno 2025 19:30

La dimensione sensoriale ed emotiva nelle scuole italiane, il convegno a Gaeta

29 giugno 2025 17:30

Notte prima degli esami in Italia, ma nel resto d'Europa?

17 giugno 2025 19:30

Tra le due guerre mondiali nasceva l'Esame di Maturità

16 giugno 2025 19:00

Ministeri Istruzione, Memorandum d'Intesa tra Italia e Montenegro

16 giugno 2025 13:00

Il Ministro dell'Istruzione dichiara guerra ai diplomifici

13 giugno 2025 19:30

Scrittura collettiva, a Pistoia nasce il Gioco dell'Oca del Pellegrino

10 giugno 2025 11:30

Sospensione voli, sospensione treni, la preoccupazione dell'Abbac

04 giugno 2025 19:30

Altri 35 milioni di euro, ecco la Fase due di Agenda Sud

04 giugno 2025 09:30

Attestati di merito ai poliziotti di Striano in occasione della Festa della Repubblica

31 maggio 2025 20:00

Da Vico Equense il grido di silenzio per Gaza

28 maggio 2025 19:30

Palermo, oggi la QS15 è arrivata al Museo del presente

23 maggio 2025 19:30

Nel giorno della legalità, ricordiamo la Fondazione Falcone ideata dalla sorella di Giovanni

23 maggio 2025 16:30

La figura di San Francesco d'Assisi entra nelle scuole attraverso un concorso letterario

22 maggio 2025 17:30

Stop a cellulari nelle classi europee, l'abuso di dispositivi mobili riduce concentrazione e memoria

21 maggio 2025 17:30

La Ricerca nelle scuole, c'è l'intesa

20 maggio 2025 15:30

Campi Flegrei, un fumetto per esorcizzare la paura, una storia per non rischiare

19 maggio 2025 19:30

Turismo delle Radici, i chiarimenti dell'associazione La Fenice

19 maggio 2025 17:30

Omofobia, la storia della giornata Arcobaleno

17 maggio 2025 19:30

Donne, Madonne e Tammorre, come si prepara il Cilento alla notte europea dei musei

16 maggio 2025 11:30

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