Notizie Notizie dal mondo

Ottobre rosa, le linee guida diffuse da AIRC
24 ottobre 2025 18:30
L'Europa perde "Mamma Erasmus", la prof che ideò il programma culturale rivoluzionario
18 ottobre 2025 17:30
“Una giornata storica per la giustizia e la legalità, il processo Vassallo entra nel vivo”
17 ottobre 2025 20:30
"La Campania, regione con il più alto tasso di minori affetti da disturbo da gioco d'azzardo: un'emergenza sociale"
09 ottobre 2025 19:30
La Chiesa di Napoli apre le porte a otto giovani studenti palestinesi
07 ottobre 2025 16:30
Poggiomarino sceglie la pace
04 ottobre 2025 19:30
UNICEF a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza
03 ottobre 2025 11:30
Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno
02 ottobre 2025 16:30
"Internazionalizzazione nella scuola: mobilità e formazione al centro", il 9 ottobre la presentazione del rapporto 2025 al MIM
30 settembre 2025 16:30
Storie di scuola e di genere: a Firenze la mostra sulla formazione tecnica in Italia
30 settembre 2025 13:30
Il Dialogo tra i Popoli per la Pace: una delegazione della Campania a Cipro
29 settembre 2025 16:30
"Giornata Europea delle Lingue: Celebrare la Diversità Linguistica e Culturale"
25 settembre 2025 19:30
Al Pascale di Napoli lo Sportello Trapianti è realtà
24 settembre 2025 16:30
"Pratiche Educative 0-6": il questionario per contribuire alla ricerca scolastica nazionale
22 settembre 2025 23:00
Scioperi e manifestazioni in Italia contro il Genocidio a Gaza, una mobilitazione storica
21 settembre 2025 09:30
La prima Summer School in nome di Mario Paciolla
20 settembre 2025 13:30
Tutto pronto per la "European Researchers' Night" anche in Italia
18 settembre 2025 11:30
Oggi a Napoli si inaugura l'anno scolastico, scelto anche un liceo di Salerno
18 settembre 2025 09:30
Processo per l'omicidio del Sindaco Pescatore, il Governo si costituisce parte civile
17 settembre 2025 17:30
Il Caro Scuola mette a rischio il “diritto costituzionale allo studio” in Campania
17 settembre 2025 11:30
Scuola, la questione vacanze estive sta tenendo banco in tutta Europa
16 settembre 2025 19:30
Capitale italiana del libro 2026, annunciate le città finaliste
09 settembre 2025 20:30
Innovazione educativa, la scuola italiana presente a Dublino
09 settembre 2025 13:30
A Budapest l’incontro AEC con la magia dell’Orchestra Erasmus, possibilità anche per l'Italia
08 settembre 2025 19:30
Femminicidi, doppio appuntamento culturale ad Ottaviano
07 settembre 2025 19:30
America's Cup, il sogno di seguire le regate di match race dal Monte Faito
03 settembre 2025 16:30
L’Élite della Pallanuoto a Vico Equense per il torneo Fritz Dennerlein
02 settembre 2025 20:00
Tutto pronto per il G20 sull'informazione che si terrà a Roma
02 settembre 2025 19:00
La fiera internazionale dedicata alle startup si terrà a Napoli
02 settembre 2025 17:30
Arriverà in tutte le scuole d'Italia il testo per l'introduzione dell'I.A
02 settembre 2025 15:30
Miglior giovane traduttore d'Europa, da domani le scuole possono registrarsi per il concorso
02 settembre 2025 13:30
Napoli ed i suoi tour: comincia il mese dedicato a San Gennaro
01 settembre 2025 13:30
Protocollo Dap-Webuild, detenuti al lavoro nei cantieri AV
31 agosto 2025 13:30
La Promenade a Sud presso l'Anfiteatro di Francavilla
30 agosto 2025 09:30
Anche Assostampa condanna il massacro dei giornalisti a Gaza
29 agosto 2025 11:30
Giuli: "Il Mic sta mappando il fabbisogno culturale degli enti locali"
29 agosto 2025 09:30
A Mestre la mostra multimediale dedicata alle donne che hanno fatto la storia
27 agosto 2025 16:30
Il ruolo dell'IA nella didattica, ne parlano i ricercatori italiani
27 agosto 2025 11:30
L'estate impossibile per chi non ha fissa dimora
26 agosto 2025 19:30
L'educazione emotiva e "intima" a scuola si fa sempre più necessaria
23 agosto 2025 11:30
Un viaggio tra mito, storia e pittura che ha affascinato centinaia di visitatori nel Giardino di Palazzo Rubini
20 agosto 2025 19:30
A Ferragosto ingressi da record nei luoghi di cultura
19 agosto 2025 17:30
Gemellaggio tra il Comune di Riace (Italia) e la Città di Gaza (Palestina)
18 agosto 2025 13:30
Bullismo, dai dati dell'ultimo report la scuola resta il luogo più incriminato
18 agosto 2025 09:30
Salerno, l'artista Mangone diventa Ambasciatore di Culturitalia nel mondo
15 agosto 2025 16:30
Ferragosto in Europa e nel mondo
15 agosto 2025 12:30
L'abbraccio del Cilento per la Pace nel mondo
14 agosto 2025 15:00
Scuola, gli stipendi dei dirigenti scolastici tra i più alti d'Europa
12 agosto 2025 17:30
Italiani lettori sotto l'ombrellone, boom di vendite per la narrativa italiana
10 agosto 2025 11:30
Vesuvio in fiamme, l'appello del VicePresidente Anci
09 agosto 2025 17:30
Goletta Verde in Campania: i dati della 39esima edizione
07 agosto 2025 16:30
Vacanze estive, agosto resta il mese in cui si registrano le maggiori partenze
06 agosto 2025 20:30
Intelligenza artificiale, quei lavori che non serviranno più
06 agosto 2025 18:30
eTwinning, al via un corso online di base per docenti principianti
05 agosto 2025 11:30
Rapporto Future of Jobs 2025: Nuovi Lavori e Mestieri in Evoluzione
03 agosto 2025 16:30
Scuola, Valditara: "le consulte diventino modello europeo"
02 agosto 2025 17:30
Domani si rinnova l'appuntamento #domenicalmuseo
02 agosto 2025 11:30
Riforma del voto di condotta, deve superare il sei
01 agosto 2025 15:30
Istruzione degli adulti, l'editoriale di EPALE
31 luglio 2025 11:30
Il Ministro Giuli difende il cinema continentale
29 luglio 2025 20:00
Scuola, ancora pochi giorni per partecipare alla Summer School sui cambiamenti climatici
29 luglio 2025 16:30
America's Cup a Napoli 2027, possibilità di esperienze lavorative per gli studenti
29 luglio 2025 11:30
Tutto quello che c'è da sapere sulla digitalizzazione nelle P.A.
28 luglio 2025 13:30
I Ministeri dell'Istruzione italiano, egiziano e tunisino in uno storico scambio linguistico
28 luglio 2025 11:30
All'università di Fisciano il test event in attesa dei Giochi Universitari Europei
28 luglio 2025 09:30
L'apertura delle scuole in Italia: una panoramica regione per regione
23 luglio 2025 23:00
Clima ed ambiente, ad agosto la Summer School europea per i docenti italiani
23 luglio 2025 12:00
Festival dell'Innovazione scolastica, 72 scuole italiane presenti
22 luglio 2025 18:00
Giornate del Cinema per la Scuola 2025: invito per gli enti a presentare proposte formative
22 luglio 2025 17:00
Aeroporto di Fiumicino, muore mentre sta lavorando
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A Napoli la quattro giorni sull'Intelligenza Artificiale
21 luglio 2025 16:30
La classifica delle migliori università italiane, la Federico II è giù
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La Classifica Censis delle Università italiane, percentuali sulle iscrizioni in corso
19 luglio 2025 11:30
Gli scrittori della Palestina scrivono ancora
16 luglio 2025 19:30
Oggi Vico Equense ricorda il sacrificio del poliziotto Pasquale Paola, assassinato dalle Brigate Rosse
15 luglio 2025 09:30
I paesaggi vesuviani in un docufilm, è già successo
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L'edizione europea di un progetto imperdibile
10 luglio 2025 20:00
Il caldo torrido non frena il turismo in Italia, ieri tutto esaurito per #ladomenicalmuseo
07 luglio 2025 20:00
I Giudici costituzionali continueranno ad incontrare gli studenti italiani
06 luglio 2025 19:30
Innovazione tecnologica, torna NapulETH
02 luglio 2025 19:30
L'impatto economico degli Erasmus in Italia
29 giugno 2025 19:30
La dimensione sensoriale ed emotiva nelle scuole italiane, il convegno a Gaeta
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Notte prima degli esami in Italia, ma nel resto d'Europa?
17 giugno 2025 19:30
Tra le due guerre mondiali nasceva l'Esame di Maturità
16 giugno 2025 19:00
Ministeri Istruzione, Memorandum d'Intesa tra Italia e Montenegro
16 giugno 2025 13:00
Il Ministro dell'Istruzione dichiara guerra ai diplomifici
13 giugno 2025 19:30
Scrittura collettiva, a Pistoia nasce il Gioco dell'Oca del Pellegrino
10 giugno 2025 11:30
Sospensione voli, sospensione treni, la preoccupazione dell'Abbac
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Altri 35 milioni di euro, ecco la Fase due di Agenda Sud
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Da Vico Equense il grido di silenzio per Gaza
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Palermo, oggi la QS15 è arrivata al Museo del presente
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Nel giorno della legalità, ricordiamo la Fondazione Falcone ideata dalla sorella di Giovanni
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La figura di San Francesco d'Assisi entra nelle scuole attraverso un concorso letterario
22 maggio 2025 17:30
Stop a cellulari nelle classi europee, l'abuso di dispositivi mobili riduce concentrazione e memoria
21 maggio 2025 17:30
La Ricerca nelle scuole, c'è l'intesa
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Campi Flegrei, un fumetto per esorcizzare la paura, una storia per non rischiare
19 maggio 2025 19:30
Turismo delle Radici, i chiarimenti dell'associazione La Fenice
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Omofobia, la storia della giornata Arcobaleno
17 maggio 2025 19:30
Donne, Madonne e Tammorre, come si prepara il Cilento alla notte europea dei musei
16 maggio 2025 11:30
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