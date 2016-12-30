Notizie San Gennaro Vesuviano

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Elezioni comunali a San Gennaro Vesuviano: tre candidati alla carica di sindaco
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Blitz nel locale di San Gennaro Vesuviano, sequestrati alimenti
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