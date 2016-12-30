il Fatto Vesuviano

Notizie San Gennaro Vesuviano

Incidente sul lavoro a San Gennaro Vesuviano, muore operaio

17 ottobre 2026 06:00

Il ritrovo della cura e del relax a San Gennaro Vesuviano, c'è l'eccellenza "Bellezza e Benessere" di Caterina Caliendo

09 ottobre 2026 09:30

Funerali di Manuel, lutto cittadino a San Gennaro Vesuviano

01 ottobre 2026 21:00

Il dolore corre sul web per Manuel morto nell'incidente a Ottaviano

24 settembre 2026 17:00

San Gennaro Vesuviano celebra l’eccellenza: Arte, Cultura e Sapori al Premio “Arte e Gusto”

21 settembre 2026 22:00

Ustionato a San Gennaro Vesuviano, muore dopo quattro giorni di agonia

25 agosto 2026 14:30

Scoppia bombola a San Gennaro Vesuviano, ferito al Centro Grandi Ustionati

21 agosto 2026 16:00

Striano, 28enne di San Gennaro Vesuviano non vuole pagare e tira fuori la pistola

04 agosto 2026 18:00

San Gennaro piange Ferdinando morto in Costiera in un incidente

20 giugno 2026 20:30

A San Gennaro Vesuviano centrato un "5" da 59mila euro

09 giugno 2026 23:00

Bengalesi picchiati a San Gennaro Vesuviano, ecco com'è partita l'indagine

07 giugno 2026 20:00

Rapine a bastonate ai bengalesi, in quattro di Striano presi a San Gennaro Vesuviano

06 giugno 2026 11:00

Va in bici a San Gennaro Vesuviano, spinto a terra con un calcio

06 giugno 2026 10:00

Elezioni comunali a San Gennaro Vesuviano: tre candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 11:00

Operaio di San Gennaro Vesuviano muore durante i lavori di restyling della famosa gioiellieria

18 aprile 2026 20:00

Blitz nel locale di San Gennaro Vesuviano, sequestrati alimenti

06 febbraio 2026 12:00

Banda dei bancomat, il covo a San Gennaro Vesuviano

05 febbraio 2026 19:00

Tra Palma Campania e San Gennaro Vesuviano i lavori Gori lasciano strade devastate

21 gennaio 2026 12:00

A Ischia per derubare le turiste, arrestato ladro di San Gennaro Vesuviano

14 dicembre 2025 09:56

San Gennaro Vesuviano, 76 operai dormivano in fabbrica

10 dicembre 2025 11:29

Furgone dei giornali rapinato, doveva essere usato per un furto a San Gennaro Vesuviano

10 novembre 2025 17:30

Grave incendio a un deposito tra Palma e San Gennaro: fumo nero altissimo

04 novembre 2025 11:45

Un chilometro di rifiuti pericolosi: maxi-operazione a San Gennaro Vesuviano

23 ottobre 2025 19:00

Brucia palazzina nel centro di San Gennaro Vesuviano

13 ottobre 2025 15:30

San Pio, parte oggi il triduo a San Gennaro Vesuviano

21 settembre 2025 11:30

Da San Gennaro a Palma Campania, Vesuvio Est delle Meraviglie

19 settembre 2025 09:00

Fototrappole a San Gennaro Vesuviano, multe da 3000 euro a chi abbandona rifiuti

17 agosto 2025 19:00

Brucia anche la montagna di Palma Campania e San Gennaro Vesuviano

11 agosto 2025 18:00

Finto maresciallo, arrestati truffatori di Terzigno e San Gennaro Vesuviano

13 luglio 2025 17:00

Scomparso a San Gennaro Vesuviano, ritrovato senza vita

09 luglio 2025 18:30

Evita uomo a piedi sull'autostrada, ma va a sbattere e muore

09 giugno 2025 16:00

Truffa del finto nipote, arrestato uomo di San Gennaro Vesuviano

25 maggio 2025 17:00

Sfugge ai blitz di Pomigliano e San Gennaro Vesuviano, preso all'ippodromo con una parrucca

25 maggio 2025 13:00

Terra dei Fuochi, sigilli a officina di San Gennaro Vesuviano

07 maggio 2025 17:00

Terra dei Fuochi, sequestrata azienda a San Gennaro Vesuviano

19 aprile 2025 19:00

Delivery della droga a Somma, Ottaviano, Nola e San Gennaro: i nomi degli arrestati

20 febbraio 2025 12:30

Droga a Nola, Somma, San Gennaro e Ottaviano: i 10 arresati infastiditi dal Giro d'Italia

19 febbraio 2025 20:30

Traffico di droga: 10 arresti a San Gennaro Vesuviano, Ottaviano, Nola e Somma Vesuviana

19 febbraio 2025 14:30

Forum dei giovani comunale: un'opportunità da non perdere

12 febbraio 2025 13:30

Bengalese in bici insultato e investito a San Gennaro Vesuviano: ha il femore rotto

01 febbraio 2025 08:00

In giro con bombe da 3 chili, presi due giovani di Ottaviano e San Gennaro Vesuviano

17 gennaio 2025 09:00

Più controlli a San Gennaro Vesuviano: serie di blitz della Finanza

21 settembre 2024 13:00

Grandi opere, prima pietra a San Gennaro Vesuviano

19 settembre 2024 12:30

Fiera Vesuviana, Franco Ricciardi riempie la piazza.

15 settembre 2024 16:00

Articoli scolastici contraffatti: maxisequestro in diversi paesi vesuviani e del Nolano

12 settembre 2024 21:00

Riecco la Fiera di San Gennaro: date e programma

08 settembre 2024 21:00

Alessio morto a San Gennaro Vesuviano, si indaga sulla dinamica

08 settembre 2024 15:00

Muore a 17 anni, San Gennaro Vesuviano piange Alessio

08 settembre 2024 10:00

San Gennaro Vesuviano, un altro incidente mortale: due vittime in poche ore

07 settembre 2024 19:00

Finisce contro un'auto, 17enne di San Gennaro Vesuviano muore all'ospedale di Nola

07 settembre 2024 16:00

Raid a San Gennaro Vesuviano, auto in fiamme e tre veicoli rubati

30 agosto 2024 10:51

Torneo del Mar Jonio, la Free Time San Gennaro Vesuviano porta a casa tre coppe

11 giugno 2024 19:00

Mosca della frutta: maglia nera a Palma Campania, San Gennaro, Ottaviano e Carbonara

15 maggio 2024 20:30

Investito in bici a Nola: muore un uomo di San Gennaro Vesuviano

07 maggio 2024 16:00

Inseguimento da Ottaviano a San Gennaro Vesuviano, auto della polizia nelle vetrine

06 maggio 2024 10:00

San Giuseppe, Palma, San Gennaro e Striano: prima comunità energetica del Vesuviano: i vantaggi

19 aprile 2024 13:00

Premio Città di San Gennaro Vesuviano: riconoscimento anche al ct degli Azzurrini mister Nunziata

17 aprile 2024 18:30

Arrestato pusher, aveva una pistola rubata a San Gennaro Vesuviano

17 aprile 2024 14:30

San Gennaro Vesuviano, lite nel negozio e carabiniere accoltellato

05 aprile 2024 10:00

Corpo senza vita scoperto a San Gennaro Vesuviano

05 aprile 2024 08:00

Colpo al clan Fabbrocino, l'Antimafia appone i sigilli ad una palazzina a San Gennaro Vesuviano

12 marzo 2024 10:00

Bengalesi attaccati e presi a calci a San Gennaro Vesuviano: si teme la regia occulta

10 marzo 2024 12:00

San Gennaro Vesuviano piange Daniele volato in cielo a 14 anni

13 gennaio 2024 10:00

In tre da San Gennaro Vesuviano al Vulcano Buono con arnesi da scasso

08 gennaio 2024 15:00

Alimenti scaduti sequestrati nei negozi di San Gennaro Vesuviano

20 novembre 2023 19:00

Clementina Iervolino rieletta Presidente della Strada del Vino Vesuvio e dei Prodotti Tipici Vesuviani

15 novembre 2023 15:00

Ecco i soldi per le nuove scuole a Napoli e provincia, c'è il Caravaggio di San Gennaro Vesuviano

10 novembre 2023 19:00

Terzigno, San Gennaro e San Giuseppe: fabbriche con macchine velocizzate e rischiose per produrre di più IL VIDEO

04 novembre 2023 10:30

Tabaccaia di Palma Campania rapina, ferita e trascinata. Preso un 36enne di San Gennaro Vesuviano

11 ottobre 2023 15:00

"Incendio" del Convento a San Gennaro Vesuviano, una bella serata di festa IL VIDEO DELLO SHOW

05 ottobre 2023 21:30

Orrore San Gennaro Vesuviano, ragazzina disabile abusata per mesi dal compagno della mamma

21 settembre 2023 11:30

Numeri da record alla Fiera di San Gennaro Vesuviano. Domani il gran finale con "La Maschera"

18 settembre 2023 19:00

Acqua, altri quattro guasti Gori in 24 ore nei Paesi Vesuviani

29 agosto 2023 16:00

Scuole di Terzigno, San Gennaro Vesuviano e Marigliano: pioggia di soldi

02 agosto 2023 22:00

San Gennaro Vesuviano, arrestato con droga e oltre 2000 euro in contanti

02 agosto 2023 16:00

Massacrato da 5 persone a San Gennaro Vesuviano: scattano gli arresti

06 luglio 2023 11:01

Estorsioni a San Gennaro Vesuviano, arrestati il nuovo reggente dei Fabbrocino e altri 5 affiliati

29 giugno 2023 16:00

In quattro sugli scooter rapinano benzinai a Ottaviano e San Gennaro Vesuviano - I VIDEO

24 giugno 2023 18:00

"Aspettando la Primavera". A San Gennaro Vesuviano evento in piazza con degustazione di prodotti tipici, musica e danza  

02 giugno 2023 12:30

San Gennaro Vesuviano, picchia la moglie con una sedia e una statua di Padre Pio

30 aprile 2023 15:00

San Giuseppe e San Gennaro Vesuviano sotto assedio: posti di blocco e raffica di controlli

08 aprile 2023 08:00

Sei ladri bloccati dal passaggio a livello tra San Gennaro e Palma, uno preso tra i binari

02 aprile 2023 11:00

Anna muore a 28 anni dopo l'intervento: lutto a San Gennaro Vesuviano

29 marzo 2023 11:00

Qualità, tradizione e convenienza:  Extra Supermercati apre a San Gennaro Vesuviano

28 marzo 2023 11:00

INROSA a San Gennaro Vesuviano affronta "Il Mito della Bellezza"

27 marzo 2023 19:30

Discarica abusiva a Palma Campania, fermati due imprenditori di San Gennaro Vesuviano

22 marzo 2023 12:00

San Gennaro Vesuviano, scoperta auto con telaio contraffatto

18 marzo 2023 20:30

Posti di blocco a San Gennaro Vesuviano: oltre 340 controlli

10 marzo 2023 15:39

Specialisti da tutto il mondo per imparare le tecniche a la Besana

07 marzo 2023 19:00

Posti di blocco a San Giuseppe e San Gennaro Vesuviano: arriva l'Alto Impatto

02 marzo 2023 18:00

Massacrato a San Gennaro Vesuviano per il telefono: presi 21enne di San Giuseppe e minore di Terzigno

25 febbraio 2023 10:00

Furti nelle case ogni giorni, ronde a San Gennaro Vesuviano

22 febbraio 2023 17:00

Preso spacciatore a San Gennaro Vesuviano

11 febbraio 2023 16:00

I TESORI VESUVIANI. Convento di San Gennaro Vesuviano, i fatti da inizio 1900

10 febbraio 2023 08:30

Piazzolla di Nola, sequestrato maneggio abusivo a un sangennarese

03 febbraio 2023 12:00

I TESORI VESUVIANI. Vogliono vendere il Convento di San Gennaro Vesuviano ai privati

31 gennaio 2023 14:00

Droga nell'auto rubata, arrestata una donna a San Gennaro Vesuviano

25 gennaio 2023 07:00

Rapina violenta a San Gennaro Vesuviano, presi due uomini

13 gennaio 2023 13:00

San Gennaro Vesuviano, 13enne ferito a mani e volto da un botto inesploso

07 gennaio 2023 11:06

Fuochi illegali nel negozio di casalinghi, denunciato commerciante a San Gennaro

30 dicembre 2016 18:37

Archivio

Esplora l'archivio di San Gennaro Vesuviano

Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 6 Sett. 4
Sett. 50 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 38 Sett. 33 Sett. 28 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 3
Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 24 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 2
Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 35 Sett. 31 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 22 Sett. 17 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 2
Sett. 53 Sett. 52 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 37