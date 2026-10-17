Incidente sul lavoro a San Gennaro Vesuviano, muore operaio

Secondo le prime informazioni raccolte, il trentenne sarebbe stato urtato da un muletto impegnato in una manovra

Un infortunio sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi si è concluso con la morte di un uomo di 30 anni, originario del Bangladesh e residente in una struttura di accoglienza Craf a San Gennaro Vesuviano. Il decesso è avvenuto nella serata all’Ospedale del Mare di Napoli, dove il lavoratore era stato trasportato dopo l’incidente.A intervenire sono stati i carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano, allertati dal personale sanitario della struttura ospedaliera. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le circostanze dell’infortunio e chiarire eventuali responsabilità.La vicenda risale al 12 ottobre, quando l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente mentre svolgeva attività lavorativa per conto di un consorzio agricolo.L’incidente durante il lavoro in un consorzio agricoloSecondo le prime informazioni raccolte, il trentenne sarebbe stato urtato da un muletto impegnato in una manovra. In seguito all’impatto, sarebbe precipitato da un’altezza considerevole, riportando lesioni che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale.La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti investigativi e tecnici. Resta da chiarire nel dettaglio come si siano svolte le operazioni al momento dell’incidente e quali fossero le condizioni di sicurezza presenti nell’area di lavoro.Dopo il ferimento, l’uomo era stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è rimasto ricoverato fino al decesso, avvenuto nella serata.La Procura dispone il sequestro della salma e del mulettoLa Procura ha disposto il sequestro della salma per consentire l’esecuzione dell’autopsia, esame che potrà contribuire a chiarire le cause del decesso e la natura delle lesioni riportate dal lavoratore.È stato disposto anche il sequestro del muletto coinvolto nell’incidente, così da permettere gli approfondimenti necessari sul mezzo e sulle circostanze dell’accaduto.Gli accertamenti dovranno contribuire a ricostruire la sequenza degli eventi e a verificare se siano state rispettate le disposizioni previste per la sicurezza durante le attività lavorative.Indagano carabinieri, NIL e personale dell’AslAlle verifiche partecipano i carabinieri, il Nucleo ispettorato del lavoro (NIL) e il personale dell’Asl competente. L’attività investigativa si concentrerà sia sulla dinamica dell’incidente sia sulle condizioni in cui si svolgeva il lavoro.Un elemento segnalato nelle prime informazioni riguarda il fatto che, al momento dell’infortunio, nessuna forza di polizia sarebbe stata avvisata. Anche questo aspetto potrà essere approfondito nell’ambito degli accertamenti, per chiarire come sia stata gestita la segnalazione dell’episodio.Saranno le verifiche tecniche e gli eventuali ulteriori riscontri a stabilire se vi siano state irregolarità e se emergano responsabilità per quanto accaduto.La morte del lavoratore apre dunque una serie di interrogativi sulle circostanze dell’incidente avvenuto a San Gennaro Vesuviano. Al momento, la ricostruzione resta affidata agli investigatori, mentre l’autopsia e il sequestro del mezzo rappresentano passaggi importanti per fare luce sulla vicenda.