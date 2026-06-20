San Gennaro piange Ferdinando morto in Costiera in un incidente

La motocicletta, dopo aver deviato dalla propria traiettoria, è andata a impattare con estrema violenza contro due auto parcheggiate

Una curva maledetta, poi il silenzio della strada interrotto soltanto dal rumore dell’impatto. È in questo scenario che si è consumata la tragedia costata la vita a Ferdinando Fusco, 49 anni, centauro originario di San Giuseppe Vesuviano e residente a San Gennaro Vesuviano, deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la Costiera Amalfitana, nel territorio di Positano. Il sinistro si è verificato intorno alle 22 di ieri, quando l’uomo stava percorrendo la carreggiata in direzione Sorrento a bordo di una moto di grossa cilindrata. In prossimità della località Garitta, nei pressi di Punta del Sol, mentre affrontava un tratto di strada particolarmente insidioso, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento.



La motocicletta, dopo aver deviato dalla propria traiettoria, è andata a impattare con estrema violenza contro due auto parcheggiate in una piazzola di sosta a margine della carreggiata. L’urto è stato talmente violento da richiamare immediatamente l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio, che hanno allertato i soccorsi.



Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni intervento, però, si è rivelato purtroppo inutile: le gravi lesioni riportate nell’impatto non hanno lasciato scampo al motociclista, il cui decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.



Successivamente sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Positano e i militari della Radiomobile di Amalfi, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, valutando ogni possibile elemento utile e senza escludere alcuna ipotesi investigativa, dal guasto tecnico a un eventuale malore.



La notizia si è diffusa rapidamente nelle comunità legate alla vittima, sia nel paese d’origine sia in quello di residenza, dove Fusco era conosciuto anche come titolare di un’attività commerciale. Il dolore ha subito coinvolto amici e concittadini, fino a tradursi in un gesto simbolico di rispetto e vicinanza alla famiglia. A San Gennaro Vesuviano, infatti, la Pro Loco ha deciso di annullare i festeggiamenti previsti in piazza per la serata, in segno di lutto per la scomparsa del 49enne e di partecipazione al cordoglio dei familiari.