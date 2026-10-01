Funerali di Manuel, lutto cittadino a San Gennaro Vesuviano

Per l'intera giornata del 3 ottobre la bandiera comunale sarà esposta a mezz'asta

Sarà lutto cittadino a San Gennaro Vesuviano in occasione dei funerali di Manuel La Pietra, il 20enne morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto la scorsa settimana a Ottaviano.Il giovane si trovava in sella alla sua moto e percorreva via Ferrovie dello Stato quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un'automobile. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, Manuel La Pietra è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Nonostante gli interventi dei sanitari, il 20enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.Il lutto cittadinoL'Amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano ha proclamato il lutto cittadino per sabato 3 ottobre 2026, giornata in cui saranno celebrati i funerali del giovane.«L’Amministrazione Comunale, interpretando il sentimento di profondo cordoglio dell’intera comunità, intende manifestare vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia», si legge nella nota diffusa dal Comune.Per l'intera giornata del 3 ottobre la bandiera comunale sarà esposta a mezz'asta. Il Comune ha inoltre invitato gli esercizi commerciali, le attività produttive e gli operatori economici del territorio a partecipare al lutto cittadino, mantenendo le serrande abbassate e sospendendo le attività dalle 9:30 fino alla conclusione del rito funebre.Anche la cittadinanza, le istituzioni e le associazioni sono state invitate a osservare un momento di raccoglimento e a partecipare alle esequie con rispetto e compostezza, in segno di vicinanza alla famiglia La Pietra e all'intera comunità di San Gennaro Vesuviano.