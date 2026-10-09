Il ritrovo della cura e del relax a San Gennaro Vesuviano, c'è l'eccellenza "Bellezza e Benessere" di Caterina Caliendo

Per inaugurare la stagione del self-care con offerte imperdibili, ecco una serie di percorsi promozionali esclusivi

La cura di sé non è un semplice lusso, ma un rituale fondamentale per rigenerare mente e corpo. In questo panorama, l'istituto Bellezza e Benessere di Caterina Caliendo, situato in Via Roma, 5 a San Gennaro Vesuviano (NA), rappresenta un presidio d'eccellenza dedicato all'estetica avanzata e al benessere psicofisico. Guidato dalla competenza della titolare Caterina Caliendo, il centro offre trattamenti su misura pensati per esaltare la bellezza naturale di ogni cliente attraverso tecnologie di ultima generazione e tecniche manuali consolidate.Per inaugurare la stagione del self-care con offerte imperdibili, Bellezza e Benessere di Caterina Caliendo propone una serie di percorsi promozionali esclusivi.Ringiovanimento e definizione con la Radiofrequenza Viso: un trattamento non invasivo che stimola la produzione di collagene ed elastina per un effetto lifting e rimpolpante duraturo. Il Pacchetto da 3 sedute è disponibile all'eccezionale prezzo promozionale di 90 euro anziché 150, per un risparmio immediato di 60 euro.Luminosità e freschezza con la Pulizia del Viso Profonda: un rituale di detersione e trattamento specifico calibrato sul proprio tipo di pelle, ideale per rigenerare i tessuti cutanei. La seduta è proposta a soli 35 euro anziché 50, permettendo un risparmio di 15 euro.Distensione e relax con il Massaggio Decontratturante: un percorso mirato a sciogliere le tensioni muscolari e ad alleviare i dolori localizzati su collo, schiena e spalle. Il Pacchetto da 10 sedute è in offerta a 180 euro anziché 250, con un beneficio di ben 70 euro di risparmio.Leggerezza e vitalità con la Pressoterapia: la soluzione perfetta per combattere la ritenzione idrica, favorire il drenaggio linfatico e stimolare la circolazione per gambe subito più leggere. Il Pacchetto da 10 sedute è promozionato a 220 euro anziché 30eu, garantendo un risparmio di 80 euro.Affidarsi alle cure professionali di Caterina Caliendo e del suo staff è un'esperienza accessibile ed esclusiva. Il centro Bellezza e Benessere è aperto il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, 30, mentre il venerdì e il sabato osserva l'orario continuato per venire incontro a ogni esigenza d'agenda.Per prenotare subito un appuntamento o richiedere maggiori dettagli sulle promozioni in corso, è possibile contattare direttamente il centro al numero di telefono 081.5286111, recarsi presso la sede di Via Roma, 5 a San Gennaro Vesuviano (NA) oppure seguire le novità sulla pagina Facebook ufficiale Bellezza e Benessere.