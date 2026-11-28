CAMORRA Il nipote del boss Fabbrocino scrive dal carcere: "Ragazzi, studiate"

Pietro Fabbrocino è figlio di Mario Fabbrocino, indicato nella ricostruzione come reggente del clan, e cugino di un omonimo più noto, conosciuto con il soprannome di “O’Gravunaro”

«Createvi il vostro percorso fatto di onestà e di lavoro. Tutto il resto non conta a nulla e non lascia nulla, se non rumori e rimpianti. Scrivo oggi pensando ai miei figli e ai ragazzi della loro età: studiate, studiate, studiate!».È l’appello lanciato da Pietro Fabbrocino, originario di San Gennaro Vesuviano, attraverso una lettera aperta scritta dal carcere di Rovigo, dove si trova detenuto in seguito all’operazione “Palm Beach”, nell’ambito della quale è coinvolto per l’ipotesi di associazione a delinquere di stampo camorristico.Nel testo, Fabbrocino racconta la propria decisione di prendere le distanze dalle radici familiari e dall’ambiente nel quale è cresciuto. Un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani del territorio, affinché non si lascino attrarre da percorsi illegali e scelgano invece lo studio, il lavoro e il rispetto delle regole.Il legame familiare con il clan FabbrocinoPietro Fabbrocino è figlio di Mario Fabbrocino, indicato nella ricostruzione come reggente del clan, e cugino di un omonimo più noto, conosciuto con il soprannome di “O’Gravunaro”.Nella lettera spiega che gli anni trascorsi in carcere gli avrebbero permesso di maturare una diversa consapevolezza e di allontanarsi progressivamente dalla mentalità dell’ambiente di provenienza.«Questi anni di detenzione – scrive – mi hanno permesso di mettere la giusta distanza tra me e quel mondo, tra me e quella mentalità, quella per la quale pure se non appartieni al cosiddetto sistema ti sembrano normali tanti piccoli abusi e tanti piccoli escamotage, quella che ti fa ragionare in termini di noi e di loro e che, nel mio caso, ha compromesso la mia vita».Un percorso di riflessione personale che, nel suo racconto, si traduce nella volontà di rompere con un passato familiare e sociale che considera responsabile di conseguenze pesanti sulla propria esistenza.«Disconoscere questo cognome»: l'appello ai ragazzi del territorioIl passaggio più netto della lettera riguarda la presa di distanza dal cognome Fabbrocino e dai familiari che, secondo quanto afferma, non avrebbero mai rinnegato quel contesto.«Io, quello che posso fare oggi – scrive ancora – è disconoscere questo cognome, che tanti dolori ha causato al nostro territorio e allontanare i membri della mia famiglia che non si sono mai dissociati da questo ambiente balordo».Fabbrocino dichiara inoltre di confidare nella giustizia e nelle istituzioni, indicando nello Stato l’unico soggetto in grado di garantire la tutela dei cittadini. Una presa di posizione che, riconosce nella lettera, potrebbe comportare isolamento sociale.La scelta di rendere pubbliche queste riflessioni nasce, spiega, dalla volontà di trasmettere un messaggio alle nuove generazioni, soprattutto ai ragazzi che vivono in territori segnati dalla presenza della criminalità organizzata.Il suo invito è a non lasciarsi sedurre dalle scorciatoie e dai vantaggi apparenti offerti da ambienti illegali, ma a costruire il proprio futuro attraverso l’impegno e la formazione.«Spero che anche i giovani del nostro territorio si sentano sempre più vicini allo Stato, unico soggetto che davvero può tutelare i cittadini», conclude, auspicando che la sua testimonianza possa aiutare altri ragazzi a non compromettere la propria vita.