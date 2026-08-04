Striano, 28enne di San Gennaro Vesuviano non vuole pagare e tira fuori la pistola

al momento di saldare il conto del bed and breakfast avrebbe infilato una mano sotto la maglietta

Ha cercato di evitare il pagamento del soggiorno ricorrendo a un'intimidazione, simulando di essere armato. È accaduto a Striano, dove un 28enne è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di violenza privata aggravata. Secondo quanto ricostruito, il giovane, residente a San Gennaro Vesuviano, al momento di saldare il conto del bed and breakfast avrebbe infilato una mano sotto la maglietta, modellando tre dita per far credere al titolare di impugnare una pistola e costringerlo così a rinunciare al pagamento.

L'espediente, però, non avrebbe tratto in inganno il gestore della struttura ricettiva, che si è subito reso conto che si trattava soltanto di una finta arma. Nonostante ciò, per evitare che la situazione potesse degenerare, ha preferito lasciar andare il cliente senza reagire.

Poco dopo l'imprenditore ha contattato i carabinieri della stazione di Striano, denunciando l'accaduto e fornendo agli investigatori gli elementi utili per identificare il presunto responsabile.

I militari dell'Arma hanno rapidamente rintracciato il 28enne, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di violenza privata aggravata. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio l'intera vicenda.