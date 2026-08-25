Ustionato a San Gennaro Vesuviano, muore dopo quattro giorni di agonia

Nell’ambito degli accertamenti è stata sequestrata anche la bombola del gas presente nell’abitazione

È morto dopo quattro giorni di agonia l’uomo di 82 anni rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato all’interno della sua abitazione a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. L’anziano era stato ricoverato in condizioni disperate al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduto nella notte. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà ora procedere con gli accertamenti per chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione quanto accaduto.



La fiammata improvvisa in cucina



L’incendio era divampato nei giorni scorsi in una villetta indipendente di via Falco, al civico 13. Le fiamme avevano interessato in particolare il vano cucina dell’abitazione, strutturata su due livelli.



Quando i carabinieri della locale stazione sono arrivati sul posto, il rogo era già stato affrontato dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente per domare l’incendio.



L’82enne era stato soccorso ancora cosciente. Agli operatori aveva raccontato di essere stato investito da una fiammata subito dopo aver acceso il fuoco della cucina. Un racconto che sarà ora confrontato con gli altri elementi raccolti dagli investigatori.



Le fiamme hanno completamente distrutto la cucina dell'abitazione, mentre l’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente nel resto della villetta.



Quattro giorni in ospedale



Le condizioni dell’uomo erano apparse immediatamente molto gravi. Dopo le prime cure ricevute dal personale del 118, l’anziano era stato trasportato d’urgenza al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, dove era stato ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.



Nonostante le cure e i tentativi dei sanitari, le ustioni riportate nell’incendio si sono rivelate troppo gravi. Dopo quattro giorni di ricovero è arrivata la notizia del decesso.



Sequestrata la bombola del gas



Nell’ambito degli accertamenti è stata sequestrata anche la bombola del gas presente nell’abitazione. Saranno gli esami e le verifiche tecniche a stabilire se possa aver avuto un ruolo nell’origine dell’incendio o nella fiammata che ha investito l’anziano.



Restano infatti ancora da chiarire le cause esatte del rogo. I carabinieri hanno raccolto gli elementi utili alle indagini e informato l’autorità giudiziaria.



Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune di San Gennaro Vesuviano, che dopo le verifiche sulla struttura hanno dichiarato inagibile la villetta.



L’inchiesta dovrà ora chiarire la dinamica dell’incidente domestico e stabilire cosa abbia provocato la fiammata che ha trasformato in tragedia un incendio sviluppatosi inizialmente nella cucina dell’abitazione.