A San Gennaro Vesuviano centrato un "5" da 59mila euro

Il risultato ha sfiorato il massimo premio, il cosiddetto “6”, che continua a restare senza vincitori

La fortuna si è fermata a un passo dal colpo grosso in Campania, dove nell’ultima estrazione del SuperEnalotto è stato registrato un “5” dal valore di 59.161 euro. La giocata vincente è stata realizzata a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, come riportato da Agipronews. Il risultato ha sfiorato il massimo premio, il cosiddetto “6”, che continua a restare senza vincitori.

L’ultimo jackpot è stato assegnato lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, quando un singolo giocatore si è aggiudicato oltre 35 milioni di euro.