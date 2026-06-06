Va in bici a San Gennaro Vesuviano, spinto a terra con un calcio

L'episodio ha suscitato indignazione tra i residenti della zona, che condannano un gesto considerato tanto irresponsabile quanto pericoloso

Un episodio di violenza gratuita ha scosso la comunità di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Un cittadino di origine bengalese è stato aggredito mentre percorreva una strada del paese in sella alla propria bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni, due giovanissimi a bordo di una motocicletta si sarebbero avvicinati all'uomo mentre stava pedalando tranquillamente. Senza alcun apparente motivo, uno dei due ragazzi avrebbe sferrato un calcio contro il ciclista durante il passaggio, facendolo perdere l'equilibrio e cadere rovinosamente sull'asfalto.

La vittima, sorpresa dall'azione improvvisa, è finita a terra sotto gli occhi di alcuni passanti. I due giovani, invece di fermarsi per prestare soccorso o verificare le condizioni dell'uomo, si sarebbero allontanati rapidamente dal luogo dell'accaduto.

L'episodio ha suscitato indignazione tra i residenti della zona, che condannano un gesto considerato tanto irresponsabile quanto pericoloso. Una semplice bravata avrebbe infatti potuto provocare conseguenze ben più gravi per il ciclista, esposto al rischio di seri traumi a causa della caduta.

Le autorità competenti stanno raccogliendo informazioni utili per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Nel frattempo, cresce la preoccupazione per comportamenti violenti e privi di rispetto che mettono a rischio la sicurezza delle persone e la convivenza civile.