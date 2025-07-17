Notizie Eventi

Napoli Racing Show, la carica dei piloti pronti a sfidarsi sull’Arena del Lungomare
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Il dialogo dei Nasi Rossi con le associazioni del territorio
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Ecco il Natale a Napoli, 40 giorni di eventi
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La Campania si trasforma in un piccolo Messico
31 ottobre 2025 19:30
Miti, leggende e misteri partenopei, Napoli celebra la "Festa dei Morti"
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Halloween nella Napoli latina
29 ottobre 2025 11:30
Anche Cava de' Tirreni presente alla BMTA
27 ottobre 2025 17:30
La vita dopo la morte, arriva dal Messico l'evento culturale che incuriosisce ed affascina
18 ottobre 2025 21:30
Zuccando, la festa della zucca di Casalnuovo di Napoli: un evento imperdibile per i bambini
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Mille partecipanti per una Fiera Developer & Startup dal respiro internazionale
17 ottobre 2025 16:30
Il debutto in B della S.Giuseppe Terzigno Volley è già storia
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La storia della donna che aiutò Bortolo Longo a fondare il Santuario di Pompei
15 ottobre 2025 18:30
"Salviamo Vite: evento nazionale di Primo Soccorso Pediatrico a Vico Equense"
09 ottobre 2025 18:30
Poggiomarino sceglie la pace
04 ottobre 2025 19:30
UNICEF a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza
03 ottobre 2025 11:30
Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno
02 ottobre 2025 16:30
"Internazionalizzazione nella scuola: mobilità e formazione al centro", il 9 ottobre la presentazione del rapporto 2025 al MIM
30 settembre 2025 16:30
Storie di scuola e di genere: a Firenze la mostra sulla formazione tecnica in Italia
30 settembre 2025 13:30
Sciopero dei treni: possibili cancellazioni e variazioni dal 2 al 3 ottobre
29 settembre 2025 17:30
La Giornata Mondiale del Cuore, l'importanza della prevenzione
27 settembre 2025 16:30
"Giornata Europea delle Lingue: Celebrare la Diversità Linguistica e Culturale"
25 settembre 2025 19:30
Gaza, la partecipazione massiccia di ieri ha segnato un punto di svolta
23 settembre 2025 19:00
"Pratiche Educative 0-6": il questionario per contribuire alla ricerca scolastica nazionale
22 settembre 2025 23:00
Tra i progetti vincitori degli European Innovative Teaching cinque sono italiani
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Competenze Socio-Emotive nei contesti educativi, se ne parla alla Sapienza di Roma
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Da oggi Angri diventerà la cittadella dei ragazzi
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Tutto pronto per la "European Researchers' Night" anche in Italia
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Oggi a Napoli si inaugura l'anno scolastico, scelto anche un liceo di Salerno
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Boscoreale, la Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani: la tre giorni più attesa dell'anno
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“Artigianato e cultura: eventi tematici ed inclusivi”, il convegno a Cava dè Tirreni
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Dallo yoga ai percorsi olistici, a Sarno si guarda alla salute collettiva ed ambientale
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Festival di Venezia, la premiazione del concorso sulla violenza contro le donne con le opere realizzate dagli studenti
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A Budapest l’incontro AEC con la magia dell’Orchestra Erasmus, possibilità anche per l'Italia
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Femminicidi, doppio appuntamento culturale ad Ottaviano
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L'arte come impegno civile
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Una notte per ricordare Battiato e rifarsi il cuore
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America's Cup, il sogno di seguire le regate di match race dal Monte Faito
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L’Élite della Pallanuoto a Vico Equense per il torneo Fritz Dennerlein
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Tutto pronto per il G20 sull'informazione che si terrà a Roma
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La fiera internazionale dedicata alle startup si terrà a Napoli
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Miglior giovane traduttore d'Europa, da domani le scuole possono registrarsi per il concorso
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