Notizie Eventi

il Fatto Vesuviano

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Napoli Racing Show, la carica dei piloti pronti a sfidarsi sull’Arena del Lungomare

01 dicembre 2025 19:30

Il dialogo dei Nasi Rossi con le associazioni del territorio

29 novembre 2025 16:30

Ecco il Natale a Napoli, 40 giorni di eventi

27 novembre 2025 09:00

La Campania si trasforma in un piccolo Messico

31 ottobre 2025 19:30

Miti, leggende e misteri partenopei, Napoli celebra la "Festa dei Morti"

30 ottobre 2025 18:30

Halloween nella Napoli latina

29 ottobre 2025 11:30

Anche Cava de' Tirreni presente alla BMTA

27 ottobre 2025 17:30

La vita dopo la morte, arriva dal Messico l'evento culturale che incuriosisce ed affascina

18 ottobre 2025 21:30

Zuccando, la festa della zucca di Casalnuovo di Napoli: un evento imperdibile per i bambini

18 ottobre 2025 16:30

Mille partecipanti per una Fiera Developer &amp; Startup dal respiro internazionale

17 ottobre 2025 16:30

Il debutto in B della S.Giuseppe Terzigno Volley è già storia

16 ottobre 2025 11:30

La storia della donna che aiutò Bortolo Longo a fondare il Santuario di Pompei

15 ottobre 2025 18:30

"Salviamo Vite: evento nazionale di Primo Soccorso Pediatrico a Vico Equense"

09 ottobre 2025 18:30

Poggiomarino sceglie la pace

04 ottobre 2025 19:30

UNICEF a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza

03 ottobre 2025 11:30

Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno

02 ottobre 2025 16:30

"Internazionalizzazione nella scuola: mobilità e formazione al centro", il 9 ottobre la presentazione del rapporto 2025 al MIM

30 settembre 2025 16:30

Storie di scuola e di genere: a Firenze la mostra sulla formazione tecnica in Italia

30 settembre 2025 13:30

Sciopero dei treni: possibili cancellazioni e variazioni dal 2 al 3 ottobre

29 settembre 2025 17:30

La Giornata Mondiale del Cuore, l'importanza della prevenzione

27 settembre 2025 16:30

"Giornata Europea delle Lingue: Celebrare la Diversità Linguistica e Culturale"

25 settembre 2025 19:30

Gaza, la partecipazione massiccia di ieri ha segnato un punto di svolta

23 settembre 2025 19:00

"Pratiche Educative 0-6": il questionario per contribuire alla ricerca scolastica nazionale

22 settembre 2025 23:00

Tra i progetti vincitori degli European Innovative Teaching cinque sono italiani

21 settembre 2025 17:30

Competenze Socio-Emotive nei contesti educativi, se ne parla alla Sapienza di Roma

21 settembre 2025 13:30

Da oggi Angri diventerà la cittadella dei ragazzi

19 settembre 2025 09:30

Tutto pronto per la "European Researchers' Night" anche in Italia

18 settembre 2025 11:30

Oggi a Napoli si inaugura l'anno scolastico, scelto anche un liceo di Salerno

18 settembre 2025 09:30

Boscoreale, la Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani: la tre giorni più attesa dell'anno

12 settembre 2025 11:30

“Artigianato e cultura: eventi tematici ed inclusivi”, il convegno a Cava dè Tirreni

11 settembre 2025 19:00

Dallo yoga ai percorsi olistici, a Sarno si guarda alla salute collettiva ed ambientale

11 settembre 2025 13:30

Innovazione educativa, la scuola italiana presente a Dublino

09 settembre 2025 13:30

Festival di Venezia, la premiazione del concorso sulla violenza contro le donne con le opere realizzate dagli studenti

08 settembre 2025 21:30

A Budapest l’incontro AEC con la magia dell’Orchestra Erasmus, possibilità anche per l'Italia

08 settembre 2025 19:30

Femminicidi, doppio appuntamento culturale ad Ottaviano

07 settembre 2025 19:30

L'arte come impegno civile

04 settembre 2025 17:30

Una notte per ricordare Battiato e rifarsi il cuore

03 settembre 2025 20:00

America's Cup, il sogno di seguire le regate di match race dal Monte Faito

03 settembre 2025 16:30

L’Élite della Pallanuoto a Vico Equense per il torneo Fritz Dennerlein

02 settembre 2025 20:00

Settembre ed arte, questo mese la Campania offre mille opportunità per meravigliarsi

02 settembre 2025 19:30

Tutto pronto per il G20 sull'informazione che si terrà a Roma

02 settembre 2025 19:00

La fiera internazionale dedicata alle startup si terrà a Napoli

02 settembre 2025 17:30

Miglior giovane traduttore d'Europa, da domani le scuole possono registrarsi per il concorso

02 settembre 2025 13:30

Scuola, ancora qualche giorno per partecipare alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola

01 settembre 2025 19:30

Napoli ed i suoi tour: comincia il mese dedicato a San Gennaro

01 settembre 2025 13:30

Cultura marina e rispetto per l'ambiente, gli eventi per bambini in Costiera Sorrentina

01 settembre 2025 11:30

La Campania, terra felix di arte e bellezza

30 agosto 2025 19:30

La Promenade a Sud presso l'Anfiteatro di Francavilla

30 agosto 2025 09:30

Comunità Sensibile ottiene un finanziamento regionale di 200.000 euro per rafforzare i servizi a sostegno dei nuclei familiari

29 agosto 2025 17:30

Nel Cilento l'estate musicale non è ancora finita, grandi nomi in arrivo

28 agosto 2025 19:00

L'evento nazionale sulla didattica dell'informatica che si svolge dal 3 al 5 ottobre a Salerno

28 agosto 2025 09:30

A Mestre la mostra multimediale dedicata alle donne che hanno fatto la storia

27 agosto 2025 16:30

L'Estate di Un libro sotto le stelle continua...

25 agosto 2025 17:30

Da domani in Costiera Sorrentina appuntamento col Festival della Danza

24 agosto 2025 11:30

Corbara, Sinfonia itinerari tra storia e cultura

21 agosto 2025 16:30

Un'opera del Perugino rappresenterà il Mic al Meeting di Rimini

21 agosto 2025 13:30

Un viaggio tra mito, storia e pittura che ha affascinato centinaia di visitatori nel Giardino di Palazzo Rubini

20 agosto 2025 19:30

Pronta la giuria che decreterà la "Capitale italiana del libro 2026"

20 agosto 2025 11:30

Gemellaggio tra il Comune di Riace (Italia) e la Città di Gaza (Palestina)

18 agosto 2025 13:30

Salerno, il programma della XVI Festa dell'Ambiente a Mercato San Severino

17 agosto 2025 15:30

Al Museo Archeologico di Buccino va in scena "arte contro lo spopolamento"

16 agosto 2025 10:30

Salerno, l'artista Mangone diventa Ambasciatore di Culturitalia nel mondo

15 agosto 2025 16:30

Ferragosto in Europa e nel mondo

15 agosto 2025 12:30

L'abbraccio del Cilento per la Pace nel mondo

14 agosto 2025 15:00

Utilizzano fondo dei Paesi Vesuviani per eventi, beccati padre e due figli

13 agosto 2025 12:30

Come nasce la tradizione della Notte delle Stelle Cadenti

08 agosto 2025 20:00

Buccino, la tre giorni dedicata alla lavorazione della pasta fresca

07 agosto 2025 20:30

Goletta Verde in Campania: i dati della 39esima edizione

07 agosto 2025 16:30

Vacanze estive, agosto resta il mese in cui si registrano le maggiori partenze

06 agosto 2025 20:30

Casa Sanremo OFF ad Agropoli: tre serate di grande musica e cultura

05 agosto 2025 19:30

Meeting per l'amicizia tra i popoli, si attende Valditara

05 agosto 2025 16:30

Oltre le Sbarre: sfide, opportunità e strategie didattiche

03 agosto 2025 19:30

Domani si rinnova l'appuntamento #domenicalmuseo

02 agosto 2025 11:30

Nei fondali di Torre Mozza ritrovati pezzi di artiglieria, entusiasta il Ministro della Cultura

01 agosto 2025 09:30

Agosto comincia col Festival dell'Oro Bianco

31 luglio 2025 17:30

Il teatro come lezione scolastica

31 luglio 2025 16:30

Il Ministro Giuli difende il cinema continentale

29 luglio 2025 20:00

Atrani, tutto pronto per la rassegna agostana

29 luglio 2025 19:30

America's Cup a Napoli 2027, possibilità di esperienze lavorative per gli studenti

29 luglio 2025 11:30

Suonano le campane in segno di pace per Gaza, Noa interrompe il concerto

28 luglio 2025 19:30

I Ministeri dell'Istruzione italiano, egiziano e tunisino in uno storico scambio linguistico

28 luglio 2025 11:30

All'università di Fisciano il test event in attesa dei Giochi Universitari Europei

28 luglio 2025 09:30

Mariglianella, successo per i Centri Estivi

27 luglio 2025 17:30

Il Parco Nazionale del Vesuvio compie trent'anni e si festeggia con tre serate sotto le stelle

26 luglio 2025 19:30

Vico Equense brilla d'estate, il programma degli eventi

23 luglio 2025 22:30

Clima ed ambiente, ad agosto la Summer School europea per i docenti italiani

23 luglio 2025 12:00

Irrompono nella Chiesa del Flocco, la comunità è sotto choc

23 luglio 2025 09:00

A Torre Orsaia, un inno alla pace, all’insegna della diversità culturale, tra Musica e Tradizioni

22 luglio 2025 20:00

Il Lazio trionfa al Trofeo delle Regioni Master di Nocera

22 luglio 2025 19:00

Festival dell'Innovazione scolastica, 72 scuole italiane presenti

22 luglio 2025 18:00

Domani sera un concerto per le vittime di femminicidio

22 luglio 2025 17:30

Giornate del Cinema per la Scuola 2025: invito per gli enti a presentare proposte formative

22 luglio 2025 17:00

Molla gli ormeggi il traghetto dei libri

22 luglio 2025 15:30

A Napoli la quattro giorni sull'Intelligenza Artificiale

21 luglio 2025 16:30

L'appuntamento estivo a km zero in costiera sorrentina

20 luglio 2025 17:30

Un seminario per diventare imprenditori del futuro

20 luglio 2025 11:30

La capitale dell'arte bianca celebra la pizza e la pasta

19 luglio 2025 16:30

Nunziatella, terminato il primo campo digitale

18 luglio 2025 19:30

Ercolano, grazie al finanziamento PRIUS la fascia costiera sarà riqualificata

17 luglio 2025 17:30

Angri si accende d'estate

17 luglio 2025 09:30

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