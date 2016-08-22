il Fatto Vesuviano

Notizie Saviano

Scontri, feriti, danni e botti alla partita del Saviano

19 ottobre 2026 13:30

Intedettiva antimafia, ma l'azienda con sedi a Saviano e Ottaviano lavorava ancora

29 luglio 2026 18:30

Interdittiva antimafia per tre aziende di abbigliamento tra Ottaviano e Saviano

12 giugno 2026 21:00

Elezioni comunali a Saviano: due candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 12:00

Dà fuoco all'auto dei vigili a Saviano, preso il piromane

09 aprile 2026 09:00

In fuga con la minicar, tre minori nei guai a Saviano

02 febbraio 2026 10:00

Si ferma il Carnevale di Saviano, dopo 45 anni nessuna sfilata dei carri

01 febbraio 2026 11:30

Il Carnevale di Saviano è a rischio

11 gennaio 2026 11:30

Auto della polizia municipale data alle fiamme a Saviano

10 gennaio 2026 20:30

Gli ultras attaccano De Laurentiis e Saviano con un manifesto

24 novembre 2025 16:00

Bloccato a Saviano con dati personali alterati e l'auto con targa spagnola

11 novembre 2025 19:00

Tordi catturati dai bracconieri a Saviano, in tre bloccati

04 novembre 2025 23:00

Si dimettono i consiglieri, torna a casa anche il sindaco di Saviano

08 ottobre 2025 20:30

Sversa rifiuti a Saviano: multa, denuncia e ritiro della patente

04 ottobre 2025 10:30

Spaccio nel centro di Nola, catturato 40enne di Saviano

02 ottobre 2025 13:00

Scuola "sfrattata" a Saviano, corsa contro il tempo

01 agosto 2025 06:00

Grosso guasto idrico: da Palma a Nola, fino a Pomigliano e Saviano. Nove città senza acqua

26 giugno 2025 19:00

Incendio a Saviano, la vittima è Carmine Napolitano

09 giugno 2025 21:00

Incendio in casa, muore 55enne a Saviano

09 giugno 2025 09:30

Partecipa ad asta fallimentare per un terreno a Saviano, massacrato da 5 persone

29 maggio 2025 12:30

Bruciata la sede del Roma Club di Saviano

24 maggio 2025 20:30

Strade sicure a Saviano, videosorveglianza con 43 telecamere

11 aprile 2025 22:00

Ecco i carri del Carnevale di Saviano, madrina sarà Maria Grazia Cucinotta

02 marzo 2025 10:00

Carnevale: da domani eventi in piazza anche a Saviano, Scampia e Piazza Garibaldi

28 febbraio 2025 17:00

Rischio scontri, Terzigno-Saviano si giocherà a porte chiuse

06 febbraio 2025 23:00

Saviano celebra il centenario della nascita di Raffaele Allocca

26 dicembre 2024 22:00

Tragedia alla gara podistica a Nola: muore uno dei partecipanti

15 dicembre 2024 14:00

Il Natale di Saviano sarà illuminato dalle quattro stelle che brillano in cielo.

14 dicembre 2024 18:30

Caccia abusiva a Saviano, scatta l'operazione

24 ottobre 2024 21:00

Premiato Ben, il cane che ha salvato padre e figlio a Saviano

14 ottobre 2024 20:30

A Saviano attività di spaccio su un quaderno, il capopiazza ha 17 anni

11 ottobre 2024 22:00

Un fiume di palloncini bianchi a Saviano per mamma Enza ed i piccoli Giuseppe e Autilia

27 settembre 2024 20:30

La tragedia di Saviano, il racconto del carabiniere che ha salvato il piccolo

27 settembre 2024 14:30

Crollo a Saviano: oggi i funerali di mamma, nonna e dei due piccoli

27 settembre 2024 09:00

Crollo a Saviano, domani i funerali delle 4 vittime

26 settembre 2024 06:00

Crollo a Saviano, il Napoli giocherà con il lutto al braccio

25 settembre 2024 17:00

Crollo a Saviano, estubato papà Antonio

24 settembre 2024 18:30

"Una Legge per eliminare le bombole di gas dalle case"

24 settembre 2024 08:30

Crollo a Saviano, i medici: "Le condizioni di Antonio sono critiche e complesse"

24 settembre 2024 08:00

Tragedia di Saviano, le città limitrofe annullano gli eventi

23 settembre 2024 23:00

Il dolore di Saviano, in corso la messa in sicurezza dell'area

23 settembre 2024 20:30

Crollo a Saviano, spunta una lesione polmonare per il piccolo superstite

23 settembre 2024 15:00

La tragedia di Saviano, recuperato l'ultimo corpo

23 settembre 2024 06:00

Saviano, la cronaca del giorno più triste e di una famiglia distrutta

22 settembre 2024 23:00

Crollo a Saviano, evacuate altre due case

22 settembre 2024 21:00

Crollo a Saviano, il corpo di mamma Enza estratto dalle macerie

22 settembre 2024 18:30

Saviano, recuperato anche il corpo di nonna Autilia

22 settembre 2024 15:30

La famiglia Zotto, le vittime della tragedia di Saviano

22 settembre 2024 12:24

Crollo a Saviano, il papà è gravissimo al Cardarelli: si cercano ancora le due donne

22 settembre 2024 11:00

Saviano, estratto morto anche l'altro figlio di 6 anni

22 settembre 2024 10:02

Crolla palazzina a Saviano, morta bimba di 4 anni: persone sotto alle macerie

22 settembre 2024 09:27

Terra dei Fuochi: sequestrate aziende a Nola, Saviano e Brusciano

20 agosto 2024 18:30

Minacce ai giornalisti, due condanne

26 giugno 2024 09:00

Fotografano il voto: denunce a Saviano e Carbonara di Nola

09 giugno 2024 10:30

Settimana della Sport, tanto campioni a Saviano

23 maggio 2024 19:00

Saviano, cittadinanza onoraria allo scrittore Starnone

17 maggio 2024 21:00

Addio Maria, è lei la vittima del terribile schianto in moto a Marigliano

15 maggio 2024 09:00

Circumvesuviana, completato il restyling di due nuove stazioni

29 aprile 2024 18:30

Camionista morto tra le lamiere nello schianto sull'A1: la vittima è di Saviano

21 aprile 2024 08:00

Il dolore di Nola, Saviano e del Conservatorio, Giuseppe il musicista muore a 22 anni

28 marzo 2024 21:00

Fabbrica trasformata in discarica: blitz a Saviano

28 marzo 2024 18:30

Incidente a Marzano di Nola: 5 ragazzi in ospedale, due sono fratelli di Saviano

24 marzo 2024 19:00

Doppio sequestro di sigarette di contrabbando, irruzione anche a Saviano

16 marzo 2024 10:30

Carnevale di Saviano, tutto pronto per la sfilata conclusiva degli 11 carri

17 febbraio 2024 22:00

Terra dei Fuochi, maxi-blitz dell'Esercito: chiuse imprese a Nola e nelle città limitrofe

14 febbraio 2024 13:00

Stop anche al Carnevale Savianese, sfilata dei carri rinviata per maltempo

10 febbraio 2024 17:00

Il Carnevale Dominicano sbarca a Saviano

09 febbraio 2024 23:00

Martedì la cerimonia di consegna del premio “Saviano che Lavora”

17 dicembre 2023 12:30

Emmanuele Manna, il "Supereroe" di The Voice Kids

16 dicembre 2023 12:00

Emmanuele Manna, prodigio del Nolano a “The Voice Kids”: scelto da Clementino ed il suo legame con Fiorella Boccucci

09 dicembre 2023 10:30

Raccolta differenziata del vetro: a Saviano si cambia per migliorare

28 novembre 2023 15:00

Investita e uccisa a Saviano, automobilista condannato

17 novembre 2023 15:00

Ladri sfondano un muro per svaligiare una casa a Saviano

12 novembre 2023 11:00

Saviano, la moto prende fuoco dopo l'incidente: Alessandro muore a 22 anni

13 ottobre 2023 16:00

Rapine ai negozi di Ottaviano e Saviano: due arresti a San Giuseppe Vesuviano

15 settembre 2023 12:00

Isis Montalcini-Ferraris di Saviano, la scuola avrà aule in un prefabbricato

03 agosto 2023 09:00

Saviano, il sindaco multa la dirigente comunale: scoppia il caso

24 luglio 2023 08:30

Al Vulcano Buono c'è Partenoland: i giochi senza frontiere in salsa italiana

21 luglio 2023 22:00

Incidente mortale sull'A1, la vittima è di Saviano: il figlio ricoverato al Santobono

14 luglio 2023 18:30

Gori inaugura lo sportello amico a Saviano

08 giugno 2023 22:00

A Saviano sequestrate 19 tonnellate di rame

24 maggio 2023 18:00

Investita e uccisa a Saviano, automobilista a processo

08 maggio 2023 17:00

Bidello molestatore a Saviano, altre ragazzine parlano: "Ci toccava il sedere"

27 aprile 2023 08:30

Molesta una ragazzina a scuola, bloccato un bidello a Saviano

25 aprile 2023 10:00

Saviano, in auto con droga e tirapugni

21 aprile 2023 12:00

Terra dei Fuochi: chiuse 7 aziende a Nola, Saviano e Marigliano

17 aprile 2023 18:00

Saviano si è fermata per salutare il camionista eroe

27 febbraio 2023 09:00

Otto rapine in un mese, benzinaio di Ottaviano picchiato con un bastone

25 febbraio 2023 08:30

Giovanni il camionista eroe di Saviano, l'addio della figlia sui social

25 febbraio 2023 06:30

Otto rapine, tre arresti a Saviano: erano il terrore dei commercianti dal Nolano a Ottaviano

24 febbraio 2023 11:00

Colpito da infarto accosta il tir ed evita strage, muore Giovanni camionista eroe di Saviano

24 febbraio 2023 06:33

In 50mila a Saviano per i carri di Carnevale

20 febbraio 2023 23:00

Saviano, incendio distrugge carro di Carnevale

15 febbraio 2023 12:00

A Saviano devastato il campo di calcio della parrocchia

13 febbraio 2023 06:30

I "Bonnie e Clyde" di Saviano: due furti nello stesso luogo

31 gennaio 2023 17:00

Saviano, carabinieri scongiurano furto in abitazione sequestrata: 4 arrestati

18 novembre 2016 11:49

Furto di nocciole, 4 giovani scoperti e denunciati

23 agosto 2016 11:20

Gori, chiusura sportello Nola. Il vice sindaco di Saviano scrive ai vertici

23 agosto 2016 09:00

Differenziata, Saviano tra i primi 10 comuni. Ass. Cappella: «Grande traguardo»

22 agosto 2016 14:33

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