Notizie Saviano

Scontri, feriti, danni e botti alla partita del Saviano
19 ottobre 2026 13:30
Intedettiva antimafia, ma l'azienda con sedi a Saviano e Ottaviano lavorava ancora
29 luglio 2026 18:30
Interdittiva antimafia per tre aziende di abbigliamento tra Ottaviano e Saviano
12 giugno 2026 21:00
Elezioni comunali a Saviano: due candidati alla carica di sindaco
26 aprile 2026 12:00
Dà fuoco all'auto dei vigili a Saviano, preso il piromane
09 aprile 2026 09:00
In fuga con la minicar, tre minori nei guai a Saviano
02 febbraio 2026 10:00
Si ferma il Carnevale di Saviano, dopo 45 anni nessuna sfilata dei carri
01 febbraio 2026 11:30
Il Carnevale di Saviano è a rischio
11 gennaio 2026 11:30
Auto della polizia municipale data alle fiamme a Saviano
10 gennaio 2026 20:30
Gli ultras attaccano De Laurentiis e Saviano con un manifesto
24 novembre 2025 16:00
Bloccato a Saviano con dati personali alterati e l'auto con targa spagnola
11 novembre 2025 19:00
Tordi catturati dai bracconieri a Saviano, in tre bloccati
04 novembre 2025 23:00
Si dimettono i consiglieri, torna a casa anche il sindaco di Saviano
08 ottobre 2025 20:30
Sversa rifiuti a Saviano: multa, denuncia e ritiro della patente
04 ottobre 2025 10:30
Spaccio nel centro di Nola, catturato 40enne di Saviano
02 ottobre 2025 13:00
Scuola "sfrattata" a Saviano, corsa contro il tempo
01 agosto 2025 06:00
Grosso guasto idrico: da Palma a Nola, fino a Pomigliano e Saviano. Nove città senza acqua
26 giugno 2025 19:00
Incendio a Saviano, la vittima è Carmine Napolitano
09 giugno 2025 21:00
Incendio in casa, muore 55enne a Saviano
09 giugno 2025 09:30
Partecipa ad asta fallimentare per un terreno a Saviano, massacrato da 5 persone
29 maggio 2025 12:30
Bruciata la sede del Roma Club di Saviano
24 maggio 2025 20:30
Strade sicure a Saviano, videosorveglianza con 43 telecamere
11 aprile 2025 22:00
Ecco i carri del Carnevale di Saviano, madrina sarà Maria Grazia Cucinotta
02 marzo 2025 10:00
Carnevale: da domani eventi in piazza anche a Saviano, Scampia e Piazza Garibaldi
28 febbraio 2025 17:00
Rischio scontri, Terzigno-Saviano si giocherà a porte chiuse
06 febbraio 2025 23:00
Saviano celebra il centenario della nascita di Raffaele Allocca
26 dicembre 2024 22:00
Tragedia alla gara podistica a Nola: muore uno dei partecipanti
15 dicembre 2024 14:00
Il Natale di Saviano sarà illuminato dalle quattro stelle che brillano in cielo.
14 dicembre 2024 18:30
Caccia abusiva a Saviano, scatta l'operazione
24 ottobre 2024 21:00
Premiato Ben, il cane che ha salvato padre e figlio a Saviano
14 ottobre 2024 20:30
A Saviano attività di spaccio su un quaderno, il capopiazza ha 17 anni
11 ottobre 2024 22:00
Un fiume di palloncini bianchi a Saviano per mamma Enza ed i piccoli Giuseppe e Autilia
27 settembre 2024 20:30
La tragedia di Saviano, il racconto del carabiniere che ha salvato il piccolo
27 settembre 2024 14:30
Crollo a Saviano: oggi i funerali di mamma, nonna e dei due piccoli
27 settembre 2024 09:00
Crollo a Saviano, domani i funerali delle 4 vittime
26 settembre 2024 06:00
Crollo a Saviano, il Napoli giocherà con il lutto al braccio
25 settembre 2024 17:00
Crollo a Saviano, estubato papà Antonio
24 settembre 2024 18:30
"Una Legge per eliminare le bombole di gas dalle case"
24 settembre 2024 08:30
Crollo a Saviano, i medici: "Le condizioni di Antonio sono critiche e complesse"
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Tragedia di Saviano, le città limitrofe annullano gli eventi
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Il dolore di Saviano, in corso la messa in sicurezza dell'area
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Crollo a Saviano, spunta una lesione polmonare per il piccolo superstite
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La tragedia di Saviano, recuperato l'ultimo corpo
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Saviano, la cronaca del giorno più triste e di una famiglia distrutta
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Crollo a Saviano, evacuate altre due case
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Crollo a Saviano, il corpo di mamma Enza estratto dalle macerie
22 settembre 2024 18:30
Saviano, recuperato anche il corpo di nonna Autilia
22 settembre 2024 15:30
La famiglia Zotto, le vittime della tragedia di Saviano
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Crollo a Saviano, il papà è gravissimo al Cardarelli: si cercano ancora le due donne
22 settembre 2024 11:00
Saviano, estratto morto anche l'altro figlio di 6 anni
22 settembre 2024 10:02
Crolla palazzina a Saviano, morta bimba di 4 anni: persone sotto alle macerie
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Terra dei Fuochi: sequestrate aziende a Nola, Saviano e Brusciano
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Minacce ai giornalisti, due condanne
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Fotografano il voto: denunce a Saviano e Carbonara di Nola
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Addio Maria, è lei la vittima del terribile schianto in moto a Marigliano
15 maggio 2024 09:00
Circumvesuviana, completato il restyling di due nuove stazioni
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Camionista morto tra le lamiere nello schianto sull'A1: la vittima è di Saviano
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Il dolore di Nola, Saviano e del Conservatorio, Giuseppe il musicista muore a 22 anni
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Fabbrica trasformata in discarica: blitz a Saviano
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Incidente a Marzano di Nola: 5 ragazzi in ospedale, due sono fratelli di Saviano
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Doppio sequestro di sigarette di contrabbando, irruzione anche a Saviano
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Carnevale di Saviano, tutto pronto per la sfilata conclusiva degli 11 carri
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Terra dei Fuochi, maxi-blitz dell'Esercito: chiuse imprese a Nola e nelle città limitrofe
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Stop anche al Carnevale Savianese, sfilata dei carri rinviata per maltempo
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Il Carnevale Dominicano sbarca a Saviano
09 febbraio 2024 23:00
Martedì la cerimonia di consegna del premio “Saviano che Lavora”
17 dicembre 2023 12:30
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Emmanuele Manna, prodigio del Nolano a “The Voice Kids”: scelto da Clementino ed il suo legame con Fiorella Boccucci
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Investita e uccisa a Saviano, automobilista a processo
08 maggio 2023 17:00
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Molesta una ragazzina a scuola, bloccato un bidello a Saviano
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Otto rapine, tre arresti a Saviano: erano il terrore dei commercianti dal Nolano a Ottaviano
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Colpito da infarto accosta il tir ed evita strage, muore Giovanni camionista eroe di Saviano
24 febbraio 2023 06:33
In 50mila a Saviano per i carri di Carnevale
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Saviano, incendio distrugge carro di Carnevale
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A Saviano devastato il campo di calcio della parrocchia
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I "Bonnie e Clyde" di Saviano: due furti nello stesso luogo
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Saviano, carabinieri scongiurano furto in abitazione sequestrata: 4 arrestati
18 novembre 2016 11:49
Furto di nocciole, 4 giovani scoperti e denunciati
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Gori, chiusura sportello Nola. Il vice sindaco di Saviano scrive ai vertici
23 agosto 2016 09:00
Differenziata, Saviano tra i primi 10 comuni. Ass. Cappella: «Grande traguardo»
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