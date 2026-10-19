Scontri, feriti, danni e botti alla partita del Saviano

Fuori dallo stadio sarebbero proseguiti cori intimidatori e lanci di petardi, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine

Doveva essere una giornata di sport, ma la sfida tra Asd Saviano 1960 e Cimitile, valida per la sesta giornata del campionato regionale di Promozione, si è conclusa con episodi di tensione e violenza. A ricostruire quanto accaduto è la società savianese, che ha diffuso una nota per prendere le distanze dai comportamenti attribuiti ad alcuni sostenitori della squadra ospite.Secondo il racconto del club, un gruppo di tifosi sarebbe arrivato allo stadio Peppino Pierro circa dieci minuti dopo il fischio d’inizio. Alcuni avrebbero tentato di entrare senza acquistare il biglietto, circostanza che, riferisce la società, sarebbe stata gestita grazie all’intervento degli addetti ai controlli.Una volta all’interno dell’impianto, sarebbero stati fatti esplodere diversi petardi, alcuni dei quali caratterizzati da un forte boato. Uno sarebbe detonatо alle spalle del secondo assistente arbitrale, provocando un malore che avrebbe reso necessaria la sospensione temporanea dell’incontro per circa otto minuti.La partita è poi ripresa, ma, sempre secondo la ricostruzione del Saviano, sarebbero stati accesi anche diversi fumogeni. Due sarebbero stati lanciati sul terreno di gioco in erba sintetica, provocando bruciature. A spegnerli sarebbe intervenuto un dirigente accompagnatore della squadra di casa, che in seguito sarebbe stato insultato, minacciato e raggiunto da sputi.La società riferisce inoltre che alcuni presenti si sarebbero arrampicati ripetutamente sulla rete di recinzione, danneggiando due pannelli divisori.La tensione fuori dallo stadio e l’aggressioneLa situazione sarebbe ulteriormente peggiorata nei minuti finali. Stando alla nota del club, alcuni sostenitori ospiti avrebbero lasciato l’impianto circa cinque minuti prima del termine della partita, fermandosi all’esterno. I tifosi del Saviano, secondo quanto riferito, sarebbero invece rimasti sugli spalti fino alla conclusione dell’incontro.Fuori dallo stadio sarebbero proseguiti cori intimidatori e lanci di petardi, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.Durante quei momenti concitati, un uomo estraneo alla partita, che transitava in scooter, sarebbe stato aggredito, colpito con un bastone e scaraventato a terra. L’intervento di un agente di polizia avrebbe impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Lo stesso poliziotto sarebbe però stato raggiunto alla testa da una bastonata, riportando ferite che hanno richiesto diversi punti di sutura.L’agente è stato soccorso dal personale sanitario della società sportiva e dagli operatori del 118 arrivati sul posto.Danni anche ai servizi igienici del settore ospitiAl termine degli episodi, il direttore di gara avrebbe raccolto a referto quanto accaduto, compresi i danni riscontrati nei bagni del settore riservato ai sostenitori ospiti. La società sottolinea la gravità degli episodi denunciati e prende le distanze da qualsiasi forma di teppismo e violenza legata alla manifestazione sportiva.Nella nota, il Saviano esprime anche amarezza per il comportamento della dirigenza del Cimitile. Secondo il club di casa, fatta eccezione per il dirigente accompagnatore, che avrebbe manifestato vergogna e rammarico, gli altri rappresentanti della società ospite si sarebbero allontanati dopo la gara senza verificare le condizioni di sicurezza o esprimere vicinanza per quanto accaduto.Si tratta della ricostruzione fornita dall’Asd Saviano 1960; eventuali responsabilità individuali e la dinamica completa degli episodi dovranno essere chiarite attraverso gli accertamenti delle autorità competenti.Il ringraziamento alle forze dell’ordineIl club ha concluso il proprio comunicato spiegando che, in circostanze ordinarie, avrebbe pubblicato il tabellino della partita e le immagini dello stadio colorato di verde, i colori della squadra. Questa volta, invece, la scelta è ricaduta su una fotografia dell’ambulanza e di una delle pattuglie dei Carabinieri intervenute.Un’immagine che, nelle intenzioni della società, rappresenta il modo in cui si è conclusa una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata esclusivamente al calcio.Il Saviano ha quindi rivolto un ringraziamento agli uomini della Polizia e ai Carabinieri, esprimendo solidarietà agli agenti coinvolti e a tutte le persone che hanno vissuto momenti di paura. L’auspicio del club è che gli episodi denunciati vengano chiariti e che le manifestazioni sportive possano tornare a svolgersi in condizioni di sicurezza, nel rispetto degli atleti, degli arbitri, dei tifosi e dei cittadini estranei agli incontri.