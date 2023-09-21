Notizie Acerra

Pistola puntata contro il medico di guardia, poi gli spari
20 novembre 2025 12:00
Spari nella notte contro la guardia medica
19 novembre 2025 13:00
Raid alle auto in sosta: decine di ruote bucate
16 novembre 2025 10:30
Imprenditore di Acerra ucciso in Colombia
14 novembre 2025 21:00
Passerella elettorale in chiesa e sull'altare: il vescovo si arrabbia
08 novembre 2025 12:00
Acerra, Rosario Visone dei Verdi aggredito mentre documentava un circo
30 ottobre 2025 15:40
Presi dopo 11 rapine ai benzinai di Pomigliano, Somma Sant'Anastasia e Acerra
22 ottobre 2025 18:30
Ruba e-bike a 20enne: la usava per andare a lavoro
20 ottobre 2025 21:00
Colto sul fatto mentre brucia rifiuti
13 ottobre 2025 09:00
Nuova linea di bus per collegare Acerra e Pomigliano
02 ottobre 2025 14:30
Scoperta maxi-piantagione di marijuana con 160 piante nel terreno
17 settembre 2025 12:00
Addio ad Annunziata, è lei la giovane vittima dell'incidente nel Vesuviano
10 settembre 2025 19:30
Maresciallo della Finanza napoletano si toglie la vita in caserma
29 agosto 2025 12:30
Decine di avvisi di raccomandate trovati in un cestino dei rifiuti
27 agosto 2025 10:30
Lo fanno al cimitero, il marito tradito diventa una furia
12 agosto 2025 10:00
Insegue la ex, la picchia e poi la investe insieme alla amiche
16 luglio 2025 17:00
Poliziotti restano feriti durante un arresto
09 luglio 2025 20:30
Ragazzo disabile escluso dall'esame di Maturità, è polemica
04 luglio 2025 23:00
Discarica in fiamme, rischio bomba ecologica
30 giugno 2025 09:00
Operato il piccolo di 6 anni, è rimasto gravemente ferito nell'incidente in cui è morto il padre
26 giugno 2025 12:00
Papà 37enne muore nell'incidente, gravissimo il figlio di 5 anni
24 giugno 2025 20:30
Coinvolto in un incidente, il tiktoker muore dopo due mesi di coma
23 giugno 2025 14:30
Furto nell'azienda, portate via le attrezzature
16 giugno 2025 08:30
Ladri nel deposito, il cagnolino abbaia e gli sparano
14 giugno 2025 10:00
Bimba di 13 giorni muore in ospedale
31 maggio 2025 13:00
Rissa tra due fratelli, arrivano i figli e si feriscono
26 maggio 2025 09:00
La drag queen parla a scuola di bullismo e omofobia, Lega e Fdi scatenano il putiferio
08 maggio 2025 12:00
Conferma dall'autopsia, Raffaella uccisa dal bossolo dell'airbag difettoso
24 aprile 2025 16:00
Carabiniere si toglie la vita in caserma con l'arma d'ordinanza
21 aprile 2025 18:30
Fiaccolata per Imma bruciata viva dal compagno
16 aprile 2025 09:00
Imma morta nell'incendio: ipotesi omicidio del compagno
10 aprile 2025 06:00
Incendio in casa, morta anche la donna
09 aprile 2025 10:00
Casa in fiamme: marito muore carbonizzato, moglie ustionata
06 aprile 2025 06:00
Raffaella uccisa da un difetto dell'airbag
03 aprile 2025 10:00
Raffaella si schianta e muore dissanguata a 26 anni
02 aprile 2025 06:00
Bimba sbranata, la tutina ritrovata in clinica
11 marzo 2025 18:30
Bimba sbranata, intervista al medico con l'intelligenza artificiale
08 marzo 2025 12:30
Sfila il "carro dei carcerati" con il mitra: scoppia lo sdegno
05 marzo 2025 14:30
Bimba sbranata, il pigiamino insanguinato era tra i rifiuti
04 marzo 2025 21:00
Traina il cavallo in auto sulla superstrada
27 febbraio 2025 18:30
Bimba sbranata ad Acerra, il veterinario: "Nessuna traccia di sangue sui denti"
26 febbraio 2025 19:00
Giulia e il giallo del cane, qualcuno aveva già ripulito la casa
21 febbraio 2025 09:00
Neonata sbranata, non c'è il Dna della bimba nella bocca del cane
19 febbraio 2025 10:00
Bimba sbranata, il padre positivo all'hashish
18 febbraio 2025 18:30
Giulia sbranata dal pitbull, accusa di omicidio colposo per il padre
18 febbraio 2025 10:00
Neonata sbranata, i vicini: "Quel cane era aggressivo"
17 febbraio 2025 08:30
Giulia sbranata dal cane, test tossicologici per il padre
17 febbraio 2025 06:00
Giulia sbranata a 10 mesi, il padre ha dato due versioni
16 febbraio 2025 19:00
Bimba sbranata e uccisa in casa dal cane di famiglia
16 febbraio 2025 10:30
Il Suv si ribalta sulla Statale, muore il conducente
13 febbraio 2025 09:00
Bimbo nasce senza vita
07 febbraio 2025 23:00
Scooter contro il cordolo, un morto e un ferito
06 gennaio 2025 13:00
Minorenni rapinatori arrestati a casa fanno scoprire 18 chili di droga
05 gennaio 2025 23:00
Addio a Sharon, si è spenta a soli 23 anni
08 dicembre 2024 13:00
Babygang bloccata: botte e coltellate per rapinare i minori
30 novembre 2024 16:00
Terra dei Fuochi, vescovi di Nola e Acerra dal prefetto
24 novembre 2024 09:00
Sequestro da quasi un milione e mezzo a famosa struttura per cerimonie
12 ottobre 2024 15:00
Attraversa i binari con le cuffiette e viene investito
11 ottobre 2024 10:00
Attraversa i binari e viene travolto dal treno Eav
10 ottobre 2024 12:30
Restituito il cane rubato alla bimba disabile
01 ottobre 2024 18:30
Rubato il cane a una bimba disabile: l'appello
29 settembre 2024 22:00
Pezzi di vetro nella pizza, ragazza in ospedale
14 settembre 2024 06:00
Villa dei Fiori, dottoresse ferite dai parenti di un paziente
11 settembre 2024 18:30
Colpito più volte in faccia con il calcio della pistola
05 settembre 2024 12:00
Evade dai domiciliari e prende a morsi i carabinieri
02 settembre 2024 20:00
Debutta la videosorveglianza con intelligenza artificiale
14 agosto 2024 23:00
Guasto al termovalorizzatore, è allarme rifiuti
08 agosto 2024 10:30
Fratello e sorella con 4 bombole di gas per fare esplodere palazzina
25 luglio 2024 13:00
A 15 anni scappa all'Alt e investe due agenti
24 giugno 2024 10:30
Scavi nel Napoletano, emerge un tempio di grosse dimensioni
16 giugno 2024 11:30
Terra dei Fuochi: sequestrate tre barche e due elicotteri
28 maggio 2024 17:00
Incendio distrugge camper, terzo episodio in due giorni
19 aprile 2024 15:00
Incendia un'Audi, poi con le mani ustionate si mette ad "ammirare" il rogo
16 aprile 2024 13:00
Bimba di 3 anni investita dall'acqua bollente: è in condizioni disperate al Santobono
25 marzo 2024 16:00
Fedeli benedetti con la candeggina al posto dell'acqua santa
25 marzo 2024 12:00
Condanna record del Tribunale di Nola per omicidio stradale
22 marzo 2024 20:30
Interdittive antimafia per aziende di Ottaviano, Palma Campania e Acerra
22 marzo 2024 13:00
Tenta truffa dello specchietto nel Nolano, scappa e lascia la moglie in auto
16 marzo 2024 12:30
Acerra, gravi e terribili insulti contro il calciatore di colore
06 marzo 2024 22:00
Dramma Stellantis, 5 indagati per la morte di Domenico
24 febbraio 2024 09:00
Ferito all'inguine ed ai polsi: è giallo sull'uomo arrivato al pronto soccorso
13 febbraio 2024 16:00
Spara quattro colpi tra la folla: bloccato dopo la fuga a piedi
10 febbraio 2024 06:00
Favori al boss, scattano 7 arresti
07 febbraio 2024 21:00
La mamma chiama la polizia da Acerra e salva la figlia in Francia
03 febbraio 2024 19:00
Quattro casi di scabbia tra gli operatori sanitari dell'ospedale nel Napoletano
03 febbraio 2024 18:30
Bruciato in auto nel Nolano dalla "coppia diabolica": indagini aiutate da diretta Facebook
29 gennaio 2024 22:00
Gli diede fuoco nell'auto, ex moglie arrestata per l'omicidio nel Nolano
29 gennaio 2024 16:00
Di corsa per evitare il passaggio a livello, si scontrano auto e moto: ragazzo in fin di vita
25 gennaio 2024 08:00
Tamponata in bici, muore una donna nel Napoletano
10 gennaio 2024 23:00
Gambizzato mentre va in bici: 40enne in ospedale nel Napoletano
19 novembre 2023 21:00
La giovane spacciatrice consegna droga in bicicletta, arrestata nel Napoletano
08 novembre 2023 06:00
Marito arrestato, si dimette l'assessora
05 novembre 2023 13:00
Incidente verso Nola: scontro tra auto e tir che finisce contro le barriere
16 ottobre 2023 20:00
Travolto da una gru, muore operaio ad Acerra
14 ottobre 2023 11:30
Coniugi morti e figlioletti gravi ad Acerra: il conducente dell'altra auto era drogato
02 ottobre 2023 06:00
Rino e Lina sono le vittime dell'incidente ad Acerra: i loro due figli sono gravi al Santobono
01 ottobre 2023 21:00
Terribile incidente ad Acerra: morti mamma e papà, due fratellini al Santobono
01 ottobre 2023 16:00
Sparatoria durante il funerale e fuga dalla chiesa
28 settembre 2023 10:00
Alessia morta dopo l'intervento al seno: "Eri bellissima". Presto l'autopsia
22 settembre 2023 14:00
Spari dallo scooter in corsa, un ferito nel Napoletano
21 settembre 2023 06:00
Archivio