il Fatto Vesuviano

Notizie Acerra

Pistola puntata contro il medico di guardia, poi gli spari

20 novembre 2025 12:00

Spari nella notte contro la guardia medica

19 novembre 2025 13:00

Raid alle auto in sosta: decine di ruote bucate

16 novembre 2025 10:30

Imprenditore di Acerra ucciso in Colombia

14 novembre 2025 21:00

Passerella elettorale in chiesa e sull'altare: il vescovo si arrabbia

08 novembre 2025 12:00

Acerra, Rosario Visone dei Verdi aggredito mentre documentava un circo

30 ottobre 2025 15:40

Presi dopo 11 rapine ai benzinai di Pomigliano, Somma Sant'Anastasia e Acerra

22 ottobre 2025 18:30

Ruba e-bike a 20enne: la usava per andare a lavoro

20 ottobre 2025 21:00

Colto sul fatto mentre brucia rifiuti

13 ottobre 2025 09:00

Nuova linea di bus per collegare Acerra e Pomigliano

02 ottobre 2025 14:30

Scoperta maxi-piantagione di marijuana con 160 piante nel terreno

17 settembre 2025 12:00

Addio ad Annunziata, è lei la giovane vittima dell'incidente nel Vesuviano

10 settembre 2025 19:30

Maresciallo della Finanza napoletano si toglie la vita in caserma

29 agosto 2025 12:30

Decine di avvisi di raccomandate trovati in un cestino dei rifiuti

27 agosto 2025 10:30

Lo fanno al cimitero, il marito tradito diventa una furia

12 agosto 2025 10:00

Insegue la ex, la picchia e poi la investe insieme alla amiche

16 luglio 2025 17:00

Poliziotti restano feriti durante un arresto

09 luglio 2025 20:30

Ragazzo disabile escluso dall'esame di Maturità, è polemica

04 luglio 2025 23:00

Discarica in fiamme, rischio bomba ecologica

30 giugno 2025 09:00

Operato il piccolo di 6 anni, è rimasto gravemente ferito nell'incidente in cui è morto il padre

26 giugno 2025 12:00

Papà 37enne muore nell'incidente, gravissimo il figlio di 5 anni

24 giugno 2025 20:30

Coinvolto in un incidente, il tiktoker muore dopo due mesi di coma

23 giugno 2025 14:30

Furto nell'azienda, portate via le attrezzature

16 giugno 2025 08:30

Ladri nel deposito, il cagnolino abbaia e gli sparano

14 giugno 2025 10:00

Bimba di 13 giorni muore in ospedale

31 maggio 2025 13:00

Rissa tra due fratelli, arrivano i figli e si feriscono

26 maggio 2025 09:00

La drag queen parla a scuola di bullismo e omofobia, Lega e Fdi scatenano il putiferio

08 maggio 2025 12:00

Conferma dall'autopsia, Raffaella uccisa dal bossolo dell'airbag difettoso

24 aprile 2025 16:00

Carabiniere si toglie la vita in caserma con l'arma d'ordinanza

21 aprile 2025 18:30

Fiaccolata per Imma bruciata viva dal compagno

16 aprile 2025 09:00

Imma morta nell'incendio: ipotesi omicidio del compagno

10 aprile 2025 06:00

Incendio in casa, morta anche la donna

09 aprile 2025 10:00

Casa in fiamme: marito muore carbonizzato, moglie ustionata

06 aprile 2025 06:00

Raffaella uccisa da un difetto dell'airbag

03 aprile 2025 10:00

Raffaella si schianta e muore dissanguata a 26 anni

02 aprile 2025 06:00

Bimba sbranata, la tutina ritrovata in clinica

11 marzo 2025 18:30

Bimba sbranata, intervista al medico con l'intelligenza artificiale

08 marzo 2025 12:30

Sfila il "carro dei carcerati" con il mitra: scoppia lo sdegno

05 marzo 2025 14:30

Bimba sbranata, il pigiamino insanguinato era tra i rifiuti

04 marzo 2025 21:00

Traina il cavallo in auto sulla superstrada

27 febbraio 2025 18:30

Bimba sbranata ad Acerra, il veterinario: "Nessuna traccia di sangue sui denti"

26 febbraio 2025 19:00

Giulia e il giallo del cane, qualcuno aveva già ripulito la casa

21 febbraio 2025 09:00

Neonata sbranata, non c'è il Dna della bimba nella bocca del cane

19 febbraio 2025 10:00

Bimba sbranata, il padre positivo all'hashish

18 febbraio 2025 18:30

Giulia sbranata dal pitbull, accusa di omicidio colposo per il padre

18 febbraio 2025 10:00

Neonata sbranata, i vicini: "Quel cane era aggressivo"

17 febbraio 2025 08:30

Giulia sbranata dal cane, test tossicologici per il padre

17 febbraio 2025 06:00

Giulia sbranata a 10 mesi, il padre ha dato due versioni

16 febbraio 2025 19:00

Bimba sbranata e uccisa in casa dal cane di famiglia

16 febbraio 2025 10:30

Il Suv si ribalta sulla Statale, muore il conducente

13 febbraio 2025 09:00

Bimbo nasce senza vita

07 febbraio 2025 23:00

Scooter contro il cordolo, un morto e un ferito

06 gennaio 2025 13:00

Minorenni rapinatori arrestati a casa fanno scoprire 18 chili di droga

05 gennaio 2025 23:00

Addio a Sharon, si è spenta a soli 23 anni

08 dicembre 2024 13:00

Babygang bloccata: botte e coltellate per rapinare i minori

30 novembre 2024 16:00

Terra dei Fuochi, vescovi di Nola e Acerra dal prefetto

24 novembre 2024 09:00

Sequestro da quasi un milione e mezzo a famosa struttura per cerimonie

12 ottobre 2024 15:00

Attraversa i binari con le cuffiette e viene investito

11 ottobre 2024 10:00

Attraversa i binari e viene travolto dal treno Eav

10 ottobre 2024 12:30

Restituito il cane rubato alla bimba disabile

01 ottobre 2024 18:30

Rubato il cane a una bimba disabile: l'appello

29 settembre 2024 22:00

Pezzi di vetro nella pizza, ragazza in ospedale

14 settembre 2024 06:00

Villa dei Fiori, dottoresse ferite dai parenti di un paziente

11 settembre 2024 18:30

Colpito più volte in faccia con il calcio della pistola

05 settembre 2024 12:00

Evade dai domiciliari e prende a morsi i carabinieri

02 settembre 2024 20:00

Debutta la videosorveglianza con intelligenza artificiale

14 agosto 2024 23:00

Guasto al termovalorizzatore, è allarme rifiuti

08 agosto 2024 10:30

Fratello e sorella con 4 bombole di gas per fare esplodere palazzina

25 luglio 2024 13:00

A 15 anni scappa all'Alt e investe due agenti

24 giugno 2024 10:30

Scavi nel Napoletano, emerge un tempio di grosse dimensioni

16 giugno 2024 11:30

Terra dei Fuochi: sequestrate tre barche e due elicotteri

28 maggio 2024 17:00

Incendio distrugge camper, terzo episodio in due giorni

19 aprile 2024 15:00

Incendia un'Audi, poi con le mani ustionate si mette ad "ammirare" il rogo

16 aprile 2024 13:00

Bimba di 3 anni investita dall'acqua bollente: è in condizioni disperate al Santobono

25 marzo 2024 16:00

Fedeli benedetti con la candeggina al posto dell'acqua santa

25 marzo 2024 12:00

Condanna record del Tribunale di Nola per omicidio stradale

22 marzo 2024 20:30

Interdittive antimafia per aziende di Ottaviano, Palma Campania e Acerra

22 marzo 2024 13:00

Tenta truffa dello specchietto nel Nolano, scappa e lascia la moglie in auto

16 marzo 2024 12:30

Acerra, gravi e terribili insulti contro il calciatore di colore

06 marzo 2024 22:00

Dramma Stellantis, 5 indagati per la morte di Domenico

24 febbraio 2024 09:00

Ferito all'inguine ed ai polsi: è giallo sull'uomo arrivato al pronto soccorso

13 febbraio 2024 16:00

Spara quattro colpi tra la folla: bloccato dopo la fuga a piedi

10 febbraio 2024 06:00

Favori al boss, scattano 7 arresti

07 febbraio 2024 21:00

La mamma chiama la polizia da Acerra e salva la figlia in Francia

03 febbraio 2024 19:00

Quattro casi di scabbia tra gli operatori sanitari dell'ospedale nel Napoletano

03 febbraio 2024 18:30

Bruciato in auto nel Nolano dalla "coppia diabolica": indagini aiutate da diretta Facebook

29 gennaio 2024 22:00

Gli diede fuoco nell'auto, ex moglie arrestata per l'omicidio nel Nolano

29 gennaio 2024 16:00

Di corsa per evitare il passaggio a livello, si scontrano auto e moto: ragazzo in fin di vita

25 gennaio 2024 08:00

Tamponata in bici, muore una donna nel Napoletano

10 gennaio 2024 23:00

Gambizzato mentre va in bici: 40enne in ospedale nel Napoletano

19 novembre 2023 21:00

La giovane spacciatrice consegna droga in bicicletta, arrestata nel Napoletano

08 novembre 2023 06:00

Marito arrestato, si dimette l'assessora

05 novembre 2023 13:00

Incidente verso Nola: scontro tra auto e tir che finisce contro le barriere

16 ottobre 2023 20:00

Travolto da una gru, muore operaio ad Acerra

14 ottobre 2023 11:30

Coniugi morti e figlioletti gravi ad Acerra: il conducente dell'altra auto era drogato

02 ottobre 2023 06:00

Rino e Lina sono le vittime dell'incidente ad Acerra: i loro due figli sono gravi al Santobono

01 ottobre 2023 21:00

Terribile incidente ad Acerra: morti mamma e papà, due fratellini al Santobono

01 ottobre 2023 16:00

Sparatoria durante il funerale e fuga dalla chiesa

28 settembre 2023 10:00

Alessia morta dopo l'intervento al seno: "Eri bellissima". Presto l'autopsia

22 settembre 2023 14:00

Spari dallo scooter in corsa, un ferito nel Napoletano

21 settembre 2023 06:00

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