il Fatto Vesuviano

Notizie Salerno

Slot machine della camorra: arresti e sequestri in due regioni

03 dicembre 2025 09:00

Bottiglia contro il bus, passeggero ferito

25 novembre 2025 08:30

Recuperata auto finita nel dirupo

24 novembre 2025 12:00

Auto sfonda la ringhiera e precipita

18 novembre 2025 06:00

Aprono le buste della differenziata per rubare il contenuto

14 novembre 2025 17:00

Prende la moglie a martellate in strada

14 novembre 2025 08:30

Tavoletta di cioccolato più lunga del mondo, la Campania fa il nuovo record

04 novembre 2025 12:00

Si sveglia nuda e confusa: "Hanno abusato di me"

31 ottobre 2025 14:30

Muore dopo intervento, risarcimento milionario

18 ottobre 2025 08:00

Stalking agli specializzandi, sospeso prof universitario

15 ottobre 2025 15:00

Ladri da Leroy Merlin, portato via parte dell'incasso

14 ottobre 2025 12:30

Arriva la soffiata, trovata cocaina nell'ambulatorio dell'ospedale

11 ottobre 2025 18:30

Finge di controllare l'acqua in casa ma porta via 600 euro

10 ottobre 2025 12:00

Auto sfonda ristorante, donna finisce colpita

06 ottobre 2025 14:30

Sparatoria in pieno centro, colpiti in due

23 settembre 2025 10:00

Fermato con il taser, muore a 41 anni

15 settembre 2025 20:30

L'autopsia fa gelare il sangue: "Cristina poteva salvarsi se operata subito"

14 settembre 2025 20:30

Retata in carcere: 30 telefoni e stupefacenti

14 settembre 2025 08:30

Cristina morta in ospedale, bufera su De Luca per la lite con la mamma

10 settembre 2025 09:00

Achille Pironti, capitano della Polizia Municipale di Salerno, offende i napoletani sui social

09 settembre 2025 08:00

Ragazzina 15enne si finge cliente e ruba vestiti in un negozio

08 settembre 2025 06:00

L'arte come impegno civile

04 settembre 2025 17:30

Ladri svaligiano supermercato nella notte, bottino da 60mila euro

01 settembre 2025 14:30

Scoperti falsi passi carrabili per occupare i parcheggi

31 agosto 2025 17:00

La Campania, terra felix di arte e bellezza

30 agosto 2025 19:30

L'evento nazionale sulla didattica dell'informatica che si svolge dal 3 al 5 ottobre a Salerno

28 agosto 2025 09:30

Ladri nello showroom, portati via abiti firmati e Rolex da 80mila euro

27 agosto 2025 14:30

Nasconde un chilo e mezzo di droga nella scatola del caffè

22 agosto 2025 15:00

Paziente legata al letto dell'ospedale: scattano controlli e polemiche

20 agosto 2025 22:00

Topi e ratti morti in mare a Salerno, bagnanti in fuga

20 agosto 2025 19:00

Netturbino urina in strada, ora rischia il licenziamento

19 agosto 2025 16:00

Salerno, il programma della XVI Festa dell'Ambiente a Mercato San Severino

17 agosto 2025 15:30

Buccino, la tre giorni dedicata alla lavorazione della pasta fresca

07 agosto 2025 20:30

Verso i Giochi Universitari Europei 2026

04 agosto 2025 19:30

Trascina donna per i capelli e la massacra di botte in strada

30 luglio 2025 10:00

Muore in ospedale, nessuno avverte i familiari

30 luglio 2025 06:00

Bimba di 4 mesi ha assunto cocaina, i genitori scappano

23 luglio 2025 21:00

Bimbo di due anni resta chiuso in auto sotto al sole

09 luglio 2025 12:00

Grosso carico di cocaina trovato su un camion

07 luglio 2025 18:30

Entra in ospedale e picchia il paziente che doveva essere operato

07 luglio 2025 10:30

Gli rompe uno sgabello in testa, vittima in prognosi riservata

01 luglio 2025 06:00

Furti d'auto, scoperta chiave "topolino"

28 giugno 2025 12:00

Simula divorzio per sfuggire ai sigilli

25 giugno 2025 10:00

Cade da impalcatura, operaio grave in ospedale

17 giugno 2025 08:00

Prova due rapine una dietro l'altra, spara e viene messo in fuga dai commercianti

15 giugno 2025 20:30

Bimbo ingioia cacciavite giocattolo

14 giugno 2025 13:00

Litigano nel bar, poi partono gli spari

13 giugno 2025 08:30

Auto si schianta contro un albero, donna estratta dalle lamiere

11 giugno 2025 17:00

Ambulanza si ribalta con il ferito a bordo, tre feriti

11 giugno 2025 15:00

La mamma del bimbo con gravi fratture: "In ospedale il 28 maggio ma l'hanno mandato a casa"

06 giugno 2025 17:00

Detenuta spacca tv e bagni in cella

06 giugno 2025 06:00

Detenuto 22enne beve candeggina in cella

29 maggio 2025 12:00

Avance a una ragazza, massacrato dal fratello

28 maggio 2025 10:30

Sparito da ieri, corpo ritrovato in un torrente

27 maggio 2025 19:00

La madre va a colloquio in carcere e gli lascia la droga

26 maggio 2025 12:30

Senza biglietto minaccia la donna controllore del bus

25 maggio 2025 12:00

"Stia zitto", studente urla contro il prof universitario

20 maggio 2025 18:30

Picchiato senza motivo in pizzeria

12 maggio 2025 06:00

Auto si ribalta e va a sbattere contro il marciapiede

11 maggio 2025 10:30

Ferrovie, lavori sulla linea storica Napoli-Salerno

08 maggio 2025 09:00

Lite familiare per l'eredità finisce a bastonate

08 maggio 2025 08:00

La minaccia alla ex: "Ho coltello e pistola, devo decidere cosa usare"

25 aprile 2025 17:00

Terremoto in mare in Campania

22 aprile 2025 19:00

Sfondano la porta e rubano in chiesa

22 aprile 2025 09:00

A cena dagli amici, l'ospite litiga con la moglie e l'accoltella

19 aprile 2025 14:30

Finisce in overdose e lo abbandonano in ospedale

14 aprile 2025 10:00

Rapina sala giochi armato di una bottiglia rotta

11 aprile 2025 16:00

Partenze, 13 nuove destinazioni dall'aeroporto di Salerno

08 aprile 2025 17:00

S'infila in casa, colpisce donna alla testa e ruba 1000 euro

31 marzo 2025 15:00

Un taser per rapinare il negozio

26 marzo 2025 13:00

Barca rubata trovata ormeggiata nel mare vesuviano

23 marzo 2025 21:00

Alessandro morto di diabete a 13 anni, altri 5 medici sotto processo

21 marzo 2025 21:00

Cristina muore dopo 48 ore di attesa al pronto soccorso

21 marzo 2025 12:30

Minacciano imprenditore con una foto, due donne arrestate

18 marzo 2025 08:00

Parte da Pompei con un chilo di cocaina e una pistola con matricola abrasa

10 marzo 2025 11:30

Lite a testate tra conducente del bus e automobilista

08 marzo 2025 10:00

Addio a Sorrentino, comico e tiktoker

01 marzo 2025 12:00

Carla suicida, indagato il figlio

27 febbraio 2025 17:00

Paura nei Paesi Vesuviani, ragazzina di 13 anni portata via dalla mamma

25 febbraio 2025 20:30

Anello incastrato al dito, 12enne salvato dai pompieri

24 febbraio 2025 16:00

Muore il padre, lui si suicida in strada

20 febbraio 2025 06:00

Non pagava da mesi, dipendenti chiudono datore di lavoro in un furgone

15 febbraio 2025 12:30

Ladro di alimenti nei supermercati, preso dopo l'ennesimo furto

04 febbraio 2025 12:00

Certificazioni false per 2000 immigrati: arresti tra l'Agro Nocerino ed il Vesuviano

03 febbraio 2025 18:30

Falda acquifera sotto la linea Tav in Campania: ora è a rischio

02 febbraio 2025 08:00

Schiacciato dal carico del tir, la vittima aveva 49 anni

01 febbraio 2025 22:00

Tir perde l'ecoballa dal carico, schiacciato uomo in bici

01 febbraio 2025 10:30

Donna ostaggio del marito geloso e trattativa con i negoziatori: ma era tutto finto

30 gennaio 2025 12:00

L'auto sfonda la ringhiera e precipita

20 gennaio 2025 20:30

Rapinati due supermercati

17 gennaio 2025 22:00

Minorenne abusa di alcol e droga in discoteca: è in codice rosso

12 gennaio 2025 09:00

Cadono dalla gabbia usata per lavorare, gravi due operai

10 gennaio 2025 16:00

Donna investita muore sul colpo

09 gennaio 2025 19:00

Auto travolge scooter e va sbattere contro un palo della luce

27 dicembre 2024 22:00

Carenze d'igiene, chiusi quattro locali

27 dicembre 2024 21:00

Gestore di una casa di riposo si fa nominare erede di una ricca anziana

17 dicembre 2024 21:00

Anna muore a 32 anni, città in lutto

11 dicembre 2024 15:00

Padre e figlio rubano in 5 supermercati

08 dicembre 2024 08:30

L'albero non si accende, De Luca arrabbiato manda via i pompieri

07 dicembre 2024 13:00

Due donne di 50 anni si accoltellano durante una lite

01 dicembre 2024 20:30

Archivio

Esplora l'archivio di Salerno

Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 42 Sett. 2
Sett. 21 Sett. 17
Sett. 32