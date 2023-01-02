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Notizie Covid

Finisce sulla sedia a rotelle dopo il vaccino antiCovid, ministero condannato

18 settembre 2026 16:00

Prima e dopo il vaccino Covid: i numeri della mortalità tra i giovani

27 ottobre 2025 22:00

Influenza e Covid, gli specialisti: "Dobbiamo vaccinare i fragili"

07 ottobre 2025 21:00

Allarme dei medici: "Covid, nuove varianti pericolose per i pazienti fragili"

18 settembre 2025 12:00

Il Covid ritrova vita con la Variante Stratus

08 settembre 2025 08:00

Stash costretto a letto dal Covid rinvia le serate: "Sono positivissimo"

26 agosto 2025 08:30

Sei anziani ricoverati con il Covid in poche ore, chiuso un reparto

24 agosto 2025 16:00

Bimbo di due anni muore annegato nella piscina gonfiabile

21 agosto 2025 19:00

Controlli della Finanza sulla Covid Card della Regione Campania

03 agosto 2025 22:00

Truffa Covid, sequestri a due noti ristoranti sulla panoramica del Vesuvio

19 giugno 2025 18:30

Scrittura collettiva, a Pistoia nasce il Gioco dell'Oca del Pellegrino

10 giugno 2025 11:30

La storia poggiomarinese dei prescelti di Papa Francesco

07 maggio 2025 09:30

Truffa lo Stato sul Covid e ricicla i soldi con la squadra di calcio

19 marzo 2025 12:00

Dal paziente uno a quell'incubo pandemia mai dimenticato

20 febbraio 2025 13:30

Donna muore dopo l'intervento allo stomaco

12 gennaio 2025 11:30

De Luca condannato a risarcire 600mila euro alla Regione Campania

20 dicembre 2024 17:00

Morto a 35 anni dopo l'Astrazeneca, c'è il risarcimento

19 ottobre 2024 16:00

Rispunta il Covid, tamponi e stanze isolate negli ospedali

20 luglio 2024 09:00

Bonus da 376 a 954 euro: a chi tocca

25 maggio 2024 18:00

Truffa sui fondi Covid, sequestrati 70mila euro a imprenditore di Pompei

09 maggio 2024 12:30

Vittime del Covid nei Paesi Vesuviani, arriva una campana della memoria

18 marzo 2024 12:00

Card Covid, De Luca rinviato a giudizio dalla Corte dei Conti

05 marzo 2024 23:00

Somma Vesuviana, la denuncia dell'opposizione: "Irregolarità contabili sulla gestione del fondo Covid"

20 febbraio 2024 12:30

Long Covid, nasce una fondazione per tutelare le vittime

12 febbraio 2024 18:30

Ha il Covid, attende 5 giorni in pronto soccorso

17 gennaio 2024 20:00

Bronchioliti e polmoniti, record di accessi al pronto soccorso del Santobono: apre reparto "straordinario"

03 gennaio 2024 22:00

Picco influenzale e Covid, gli ospedali tornano sotto pressione

03 gennaio 2024 09:00

Incendio in ospedale: la paziente sotto ossigeno si è accesa una sigaretta

30 dicembre 2023 12:00

Truffa sui ristori Covid, nei guai due professionisti e quattro aziende

07 novembre 2023 21:00

Covid, i vaccini per la nuova variante disponibili anche nell'Asl vesuviana

27 settembre 2023 22:00

Riecco De Luca: "Mascherine nei luoghi affollati"

22 settembre 2023 20:00

Non fa piacere a nessuno, ma l'impennata del Covid è realtà: cosa c'è da sapere

16 settembre 2023 19:00

La strage del Covid? Causata da un antico gene presente in alcune persone

15 settembre 2023 17:00

Falsi collaboratori sportivi per ottenere i fondi Covid: 17 indagati dalla procura vesuviana

15 settembre 2023 14:00

Covid, tamponi e mascherine anche negli ospedali dell'Asl Napoli 3

13 settembre 2023 10:00

Covid, anche l'Asl Vesuviana si organizza per un'eventuale nuova ondata

12 settembre 2023 18:00

Covid, nelle Asl napoletane tornano purtroppo tamponi e mascherine

10 settembre 2023 08:00

I presidi hanno paura: "Distribuiremo le mascherine nelle scuole"

09 settembre 2023 18:00

Stop all'isolamento per Covid, i positivi potranno uscire

07 agosto 2023 21:00

Donna arriva con il Covid in ospedale, tossisce in faccia a tutti e picchia infermiera

06 agosto 2023 18:00

Covid e vaccini, indagato De Luca

04 agosto 2023 20:00

Genitori No Vax negano test Covid al figlioletto in fin di vita

28 maggio 2023 13:00

Malattia genetica e Covid, Luigi muore a tre anni

26 maggio 2023 16:00

Covid, dichiarata conclusa la pandemia mondiale

05 maggio 2023 21:00

Asl vesuviana, riecco l'obbligo della mascherina

04 maggio 2023 18:00

Covid, arriva una nuova ordinanza sulle mascherine

03 maggio 2023 10:00

Covid, 20 bambini contagiati dopo Prima Comunione: il sindaco torna a chiudere la scuola

28 aprile 2023 23:00

Mascherine contro il Covid, nessun addio: c'è il ritorno

27 aprile 2023 18:30

Truffa sul Bonus Covid, indagati oltre 100 collaboratori sportivi indagati in Campania

26 aprile 2023 18:30

Covid in Campania, oggi per la prima volta dopo 3 anni nessuno è in terapia intensiva

07 aprile 2023 18:00

Vaccini anti-Covid e reazioni avverse: raccolta firme in 15 città

16 marzo 2023 19:30

Fibromialgia in forte aumento dopo il Covid: dolori debilitanti ma nessun riconoscimento

09 marzo 2023 17:00

Covid, la Campania sospende il bollettino quotidiano dei contagi

22 febbraio 2023 06:30

Rivendevano i tamponi dell'Asl Napoli: infermieri indagati

15 febbraio 2023 17:00

Continuano a chiudere gli ospedali Covid: altro ritorno alla normalità in Campania

31 gennaio 2023 06:30

Cina, il Covid si arresta. Calo dei contagi e nessuna nuova variante registrata

30 gennaio 2023 20:00

Scafati, l'ospedale riapre ai pazienti non affetti da Covid

30 gennaio 2023 08:30

Operatori dei centri vaccinali licenziati con sms

03 gennaio 2023 20:00

Covid, nuove varianti già arrivate dalla Cina: quali sono

02 gennaio 2023 09:00

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