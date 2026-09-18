Finisce sulla sedia a rotelle dopo il vaccino antiCovid, ministero condannato

Ma non c'è nesso, nella sentenza di tiene conto della sequenza temporale

Il Tribunale di Agrigento, sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto a un indennizzo vitalizio a favore di un imprenditore agrigentino che, secondo quanto ricostruito nel procedimento giudiziario, ha sviluppato una grave patologia neurologica dopo la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. Il ministero della Salute è stato quindi condannato a corrispondere un assegno con cadenza bimestrale.La vicenda risale al gennaio 2022, quando l'uomo, che all'epoca aveva 54 anni, si sottopose alla terza dose del vaccino. A distanza di pochi giorni sarebbero comparsi i primi sintomi, con una forma acuta e febbrile di neuropatia disimmune. Le successive valutazioni mediche hanno portato alla diagnosi di sindrome di Guillain-Barré, una patologia neurologica che può provocare una significativa compromissione della funzione motoria.Nel caso esaminato dal giudice agrigentino, l'evoluzione della malattia ha determinato conseguenze particolarmente gravi: l'imprenditore è stato costretto a utilizzare la sedia a rotelle e ha riportato, secondo quanto sostenuto nel procedimento, un danno di carattere irreversibile.Il primo diniego del ministeroAssistito dall'avvocato Angelo Farruggia, l'uomo aveva presentato richiesta al ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto dalla normativa per i soggetti che abbiano riportato danni conseguenti a vaccinazioni.La richiesta era stata inizialmente respinta. Alla base del diniego, il ministero aveva richiamato anche i dati contenuti nei report dell'Aifa, sostenendo che non fosse possibile stabilire un'associazione causale tra la vaccinazione e la patologia neurologica di natura autoimmune successivamente diagnosticata.La decisione amministrativa è stata impugnata dalla difesa e la controversia è approdata davanti al Tribunale di Agrigento. Dopo un procedimento durato diversi anni, la sezione Lavoro ha ritenuto fondata la domanda presentata dall'imprenditore, disponendo a carico del ministero il riconoscimento dell'indennizzo vitalizio.La questione del nesso causaleIl punto centrale della controversia ha riguardato proprio il rapporto tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della patologia. La difesa ha sostenuto che, anche in assenza di una prova scientifica considerata assoluta, la valutazione del caso concreto dovesse tenere conto della successione temporale degli eventi e degli elementi clinici emersi.«Dopo le pronunce dei tribunali di Torino, Napoli e Venezia, questo riconoscimento è destinato ad assumere rilievo nel panorama nazionale», ha dichiarato l'avvocato Farruggia. Secondo il legale, il principio affermato nel procedimento agrigentino è che «pur mancando la prova scientifica assoluta, non si può escludere il nesso di causalità quando la convergenza degli elementi clinici e temporali, sotto il profilo logico, induce a ritenere più probabile la sua esistenza».Il riconoscimento dell'indennizzo riguarda dunque il caso specifico esaminato dal Tribunale di Agrigento e arriva al termine di un contenzioso nel quale la valutazione del rapporto causale tra vaccinazione e patologia ha rappresentato l'elemento centrale della controversia.