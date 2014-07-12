il Fatto Vesuviano

Notizie Trecase

Da Trecase alla Circum di Sorrento per spacciare

13 ottobre 2026 13:00

Alfonso scomparso a Trecase, ricerche e appello sul web

24 luglio 2026 11:30

Malori dopo una cerimonia in un ristorante sul Vesuvio: in tanti finiscono in ospedale

29 giugno 2026 18:00

Villa Antica Le Dune distrutta da incendio, paura sulla Panoramica del Vesuvio

21 marzo 2026 15:00

Colpito da una trave, ecco chi è l'operaio morto nei Paesi Vesuviani

08 ottobre 2025 06:00

Colpito da una trave, operaio muore sul colpo nei Paesi Vesuviani

07 ottobre 2025 19:00

Abusivismo edilizio sul Vesuvio, abbattuti due immobili

03 settembre 2025 10:30

Fiamme sul Vesuvio estese per 3 chilometri, ora c'è paura anche per Ottaviano e Trecase

09 agosto 2025 22:00

Locale e piscina abusivi abbattuti sulla Panoramica del Vesuvio

30 maggio 2025 13:00

Incidente in bici, muore alle pendici del Vesuvio

02 maggio 2025 22:00

Si finge prete e confessa i fedeli al Santuario di Pompei

28 febbraio 2025 10:00

Violenza sull'ex davanti ai figli piccoli nei Paesi Vesuviani

24 gennaio 2025 21:00

Va a rubare in una casa in ristrutturazione sul Vesuvio e viene arrestato

21 gennaio 2025 15:00

Pistole rubate in casa, arrestato medico dell'ospedale Maresca

16 dicembre 2024 18:30

Un laser per modificare le auto rubate nei Paesi Vesuviani

18 luglio 2024 19:00

Sigilli a due aziende in pieno Parco del Vesuvio

16 luglio 2024 16:00

Sofisticata serra di marijuana nell'immobile confiscato alla camorra vesuviana

31 maggio 2024 12:30

Ristorante abusivo sul Vesuvio: è stato demolito

15 maggio 2024 08:30

Trecase, screening gratuito per combattere il melanoma

06 maggio 2024 18:30

Terremoto sul Vesuvio: avvertito dalla popolazione

14 settembre 2023 13:00

Inaugurazione dell’area “Giovani del Vesuvio”: cos'è ed a cosa servirà

03 settembre 2023 12:00

I selfie in Cile del narcos vesuviano: ecco i clan di camorra che “serviva” con la sua droga

23 dicembre 2016 11:34

Catturato in Cile il narcos vesuviano Pasquale Fiorente: fu lui a imbottire di droga la “dama bianca”

23 dicembre 2016 09:49

Va in cerca di funghi, 63enne muore sul Vesuvio

03 dicembre 2016 09:40

Borseggio in Circumvesuviana: arrestato ladro 19enne

23 novembre 2016 09:00

Arrestato giovane 20enne, vendeva droga ai profughi

11 novembre 2016 10:56

Presunto caso di malasanità, chef di Trecase dimesso da ospedale muore d’infarto a casa

03 novembre 2016 18:31

Intossicati durante il pranzo della Comunione: ricoverata bimba di 20 mesi, ha mangiato solo funghi

18 ottobre 2016 07:24

Comunione da incubo sul Vesuvio: 30 persone intossicate, analisi su funghi e frutti di mare

17 ottobre 2016 15:14

Morì a 17 anni dopo incidente sullo scooter, condannato noto medico di Trecase

30 settembre 2016 09:33

Trecase, tenta furto in abitazione sfondando la porta con un machete: preso uomo di San Giuseppe

29 settembre 2016 13:06

Rubò soldi, tv e cellulare da casa di un 90enne: condannata la ladra

17 settembre 2016 08:20

I cani antidroga trovano piantagione di cannabis a Trecase, in cella un 43enne

09 settembre 2016 16:48

Distrugge casa dell’anziana madre per estorcerle denaro: preso 26enne di Trecase

19 luglio 2016 13:40

Scommesse abusive, tre denunce: nei guai esercente di Trecase

18 luglio 2016 10:10

Picchia la sorella per estorcerle i soldi della droga, arrestato 52enne

04 luglio 2016 09:05

Ecco “ApertaMente”, associazione per ambiente e territorio. De Pascale: esempio cittadinanza attiva

30 giugno 2016 10:13

Clamoroso a Palazzo Rosenthal, scoperto furto di corrente da 100mila euro

15 maggio 2016 16:02

Trecase, sfonda i vetri delle auto per rubare all’interno: arrestato 35enne di Ottaviano

19 aprile 2016 13:43

Terra dei Fuochi in via Panoramica, imprenditore incendia vecchie luminarie: arrestato

25 marzo 2016 17:00

Nascondeva 900 grammi di droga sotto al letto, arrestato 38enne

23 marzo 2016 15:44

Terrore nella notte, va in fiamme camion della nettezza urbana

21 marzo 2016 20:12

Picchia e manda in ospedale la moglie, arrestato 52enne

06 marzo 2016 11:44

Drogata alla guida e con patente scaduta, donna 34enne provoca incidente e scappa

14 febbraio 2016 16:51

Mega-rissa per una ragazza: in 12 pestano 4 giovani, identificato “branco” di Trecase

14 gennaio 2016 09:01

Picchia la mamma e minaccia l’anziana nonna, arrestato un 25enne

12 gennaio 2016 14:38

Incidente sul Vesuvio, auto sbanda e si schianta contro un muro: conducente estratto dai pompieri

11 gennaio 2016 23:42

Spaccio di droga, Aniello Federico condannato a 5 anni e 5 mesi di carcere

23 dicembre 2015 16:38

Schianto tra tre auto, grave una donna di 62 anni

21 dicembre 2015 08:48

Tenta furto in abitazione, in manette una ragazza 24enne di etnia rom

19 dicembre 2015 16:45

Tensione a Trecase, squarciate le ruote dell’auto al consigliere Napodano

13 dicembre 2015 14:53

In possesso di detersivi e conserve rubate per un valore di 50mila euro, nei guai uomo di Trecase

12 dicembre 2015 13:33

Ruba soldi e televisore da casa di un anziano: arrestata una donna di 52 anni

04 dicembre 2015 19:56

Ruba soldi e televisore da casa di un anziano: arrestata una donna di 52 anni

04 dicembre 2015 19:56

Lastre di amianto in strada: paura inquinamento ad un passo dalla stazione Circum

20 settembre 2015 08:53

Tre rapine in dieci giorni. Arrestato rapinatore seriale

04 settembre 2015 08:26

Rapina a mano armata in una farmacia del centro

03 settembre 2015 14:29

Picchia ripetutamente la moglie e le provoca traumi alla schiena, arrestato 46enne

11 agosto 2015 13:52

Sacchetto selvaggio, raffica di multe a Trecase

09 agosto 2015 10:32

Usura al 140% in tutta l’area vesuviana, condannata intera famiglia di Trecase

18 luglio 2015 07:44

Inseguiti da Boscoreale fino a Trecase e picchiati con violenza: incubo razzismo per 4 rifugiati

05 luglio 2015 16:56

Rissa all’esterno della Circumvesuviana, due ragazzini feriti e portati in ospedale

19 giugno 2015 16:22

Furto in casa, detenzione di armi e di scooter rubato: arrestato 46enne

14 giugno 2015 19:15

Eccellenze gastronomiche, “Girando intorno al Vesuvio” parte da Trecase

05 aprile 2015 07:50

In auto senza assicurazione, prova a corrompere i carabinieri con 3 giubbotti griffati: arrestato

07 marzo 2015 16:39

Abusivismo, ruspe in azione in via Panoramica: giù due abitazioni

25 febbraio 2015 09:23

Furto di corrente dalla rete pubblica, giovane coppia in manette

13 febbraio 2015 08:26

Usurai di Trecase: nella morsa artigiani, commercianti e pensionati cittadini

05 febbraio 2015 15:28

Narcotraffico con la “Dama bianca”: la mente è di Trecase: Fiorente è latitante in Sudamerica

30 gennaio 2015 11:57

Rubano sigarette durante la processione, nei guai anche un 26enne di Trecase

21 gennaio 2015 11:04

Investì e uccise il piccolo Luigi, il 17enne di Trecase non potrà uscire di sera

16 dicembre 2014 15:23

Natale a Trecase, ecco il programma nel Santuario

09 dicembre 2014 11:05

Bimbo di 5 anni investito e ucciso: alla guida dello scooter un 17enne di Trecase

02 dicembre 2014 09:28

Zio uccise nipote per lite su eredità: preso l’uomo che fornì l’arma

29 novembre 2014 16:21

Choc al cimitero, cappella familiare “occupata” da due defunti sconosciuti

08 novembre 2014 08:54

“CortoDino”, tutto esaurito alle proiezioni a Trecase

01 novembre 2014 08:16

Traffico di amnesia e usura, 9 arresti: nei guai anche politici di Trecase ECCO GLI ARRESTATI

30 ottobre 2014 08:22

Aggredì il fratello del sindaco torrese, ora evade dai domiciliari: preso 51enne di Trecase

12 ottobre 2014 08:43

Trecase, la Giunta si taglia lo stipendio per sfamare i bimbi delle famiglie povere

03 ottobre 2014 06:04

Caporalato sul Vesuvio, gli “schiavi” del 2014: fiera dell’essere umano alla rotonda di Trecase

02 ottobre 2014 07:32

Piantagione di cannabis in un campo abbandonato, sequestro a Trecase

24 settembre 2014 15:32

Deruba e scaraventa prostituta fuori dall’auto, arrestato a Napoli 33enne di Trecase

23 settembre 2014 10:10

Vesuviando, Trecase diventa un “fiume in piena” per il concerto dei Matia Bazar

22 settembre 2014 16:54

Pistole e bombe a mano in officina: 4 anni di reclusione per due meccanici di Trecase

19 settembre 2014 07:16

“Caro scuola”, a Trecase torna il mercatino dei libri usati

18 settembre 2014 07:42

Svolta a Trecase, trasporto pubblico ripristinato dopo 3 anni di stop

15 settembre 2014 07:16

A Trecase arriva il cardinale Sepe: la parrocchia diventa Santuario

14 settembre 2014 08:44

Rubava energia elettrica dalla rete pubblica, arrestato 40enne

13 settembre 2014 07:32

Via Cifelli, il tratto di strada appena rifatto è il primo ad allagarsi

03 settembre 2014 18:47

Profughi, altro arrivo a Trecase: gli immigrati ospiti de “Il Rosone”

28 agosto 2014 09:13

Miss Italia, nella fase finale di Trecase a trionfare è una melitese

22 agosto 2014 10:42

Pizzo di Ferragosto, 5 colpi di pistola contro la casa di un imprenditore edile

16 agosto 2014 12:54

Armi nell’officina: trovata persino una bomba a mano, arrestati 2 meccanici

14 agosto 2014 10:27

Incredibile scoperta: campo da calcio trasformato in coltivazione di marijuana: 2 arresti

06 agosto 2014 11:44

Va a fuoco discarica abusiva di pneumatici, notte di paura e intossicati

05 agosto 2014 15:20

Ruba energia elettrica dagli allacci in strada, arrestato 34enne

02 agosto 2014 13:44

Auto contro una condotta del gas: grossa perdita e terrore per decine di famiglie

01 agosto 2014 09:10

Sicurezza stradale e multe, arrivano 3 autovelox sulla Panoramica del Vesuvio

22 luglio 2014 07:54

Allarme randagi: attaccata donna con il suo cagnolino, paura e ferite

21 luglio 2014 11:01

Appalto a Capri, ditta di Trecase al lavoro con immigrato irregolare: imprenditore nei guai

12 luglio 2014 14:59

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