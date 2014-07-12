Notizie Trecase

Da Trecase alla Circum di Sorrento per spacciare
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Colpito da una trave, ecco chi è l'operaio morto nei Paesi Vesuviani
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Colpito da una trave, operaio muore sul colpo nei Paesi Vesuviani
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Abusivismo edilizio sul Vesuvio, abbattuti due immobili
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Fiamme sul Vesuvio estese per 3 chilometri, ora c'è paura anche per Ottaviano e Trecase
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Locale e piscina abusivi abbattuti sulla Panoramica del Vesuvio
30 maggio 2025 13:00
Incidente in bici, muore alle pendici del Vesuvio
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Si finge prete e confessa i fedeli al Santuario di Pompei
28 febbraio 2025 10:00
Violenza sull'ex davanti ai figli piccoli nei Paesi Vesuviani
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Va a rubare in una casa in ristrutturazione sul Vesuvio e viene arrestato
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Pistole rubate in casa, arrestato medico dell'ospedale Maresca
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Un laser per modificare le auto rubate nei Paesi Vesuviani
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Sigilli a due aziende in pieno Parco del Vesuvio
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Sofisticata serra di marijuana nell'immobile confiscato alla camorra vesuviana
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Ristorante abusivo sul Vesuvio: è stato demolito
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Trecase, screening gratuito per combattere il melanoma
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Terremoto sul Vesuvio: avvertito dalla popolazione
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Inaugurazione dell’area “Giovani del Vesuvio”: cos'è ed a cosa servirà
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I selfie in Cile del narcos vesuviano: ecco i clan di camorra che “serviva” con la sua droga
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Catturato in Cile il narcos vesuviano Pasquale Fiorente: fu lui a imbottire di droga la “dama bianca”
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Va in cerca di funghi, 63enne muore sul Vesuvio
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Borseggio in Circumvesuviana: arrestato ladro 19enne
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Arrestato giovane 20enne, vendeva droga ai profughi
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Presunto caso di malasanità, chef di Trecase dimesso da ospedale muore d’infarto a casa
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Intossicati durante il pranzo della Comunione: ricoverata bimba di 20 mesi, ha mangiato solo funghi
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Comunione da incubo sul Vesuvio: 30 persone intossicate, analisi su funghi e frutti di mare
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Distrugge casa dell’anziana madre per estorcerle denaro: preso 26enne di Trecase
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Tenta furto in abitazione, in manette una ragazza 24enne di etnia rom
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In possesso di detersivi e conserve rubate per un valore di 50mila euro, nei guai uomo di Trecase
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Picchia ripetutamente la moglie e le provoca traumi alla schiena, arrestato 46enne
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Usura al 140% in tutta l’area vesuviana, condannata intera famiglia di Trecase
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Furto in casa, detenzione di armi e di scooter rubato: arrestato 46enne
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Eccellenze gastronomiche, “Girando intorno al Vesuvio” parte da Trecase
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In auto senza assicurazione, prova a corrompere i carabinieri con 3 giubbotti griffati: arrestato
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Narcotraffico con la “Dama bianca”: la mente è di Trecase: Fiorente è latitante in Sudamerica
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Rubano sigarette durante la processione, nei guai anche un 26enne di Trecase
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Rubava energia elettrica dalla rete pubblica, arrestato 40enne
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Profughi, altro arrivo a Trecase: gli immigrati ospiti de “Il Rosone”
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Miss Italia, nella fase finale di Trecase a trionfare è una melitese
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Pizzo di Ferragosto, 5 colpi di pistola contro la casa di un imprenditore edile
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Armi nell’officina: trovata persino una bomba a mano, arrestati 2 meccanici
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Incredibile scoperta: campo da calcio trasformato in coltivazione di marijuana: 2 arresti
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Va a fuoco discarica abusiva di pneumatici, notte di paura e intossicati
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Ruba energia elettrica dagli allacci in strada, arrestato 34enne
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Auto contro una condotta del gas: grossa perdita e terrore per decine di famiglie
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Sicurezza stradale e multe, arrivano 3 autovelox sulla Panoramica del Vesuvio
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Allarme randagi: attaccata donna con il suo cagnolino, paura e ferite
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Appalto a Capri, ditta di Trecase al lavoro con immigrato irregolare: imprenditore nei guai
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