Alfonso scomparso a Trecase, ricerche e appello sul web

Il giovane è alto circa 173 centimetri, ha una corporatura robusta, capelli corti castani e occhi castani

Sono ore di forte preoccupazione a Trecase, in provincia di Napoli, per la scomparsa di Alfonso Izzo, un giovane di 22 anni di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. A lanciare un appello pubblico è stata l'associazione Penelope Campania Odv, impegnata nella ricerca delle persone scomparse, che ha chiesto la massima diffusione dell'annuncio per aiutare nelle ricerche.«Il ragazzo è scomparso stamattina e potrebbe essere in pericolo. Fate girare», è il messaggio pubblicato dall'associazione sui propri canali social, con l'obiettivo di raccogliere rapidamente informazioni utili sul possibile spostamento del giovane.Secondo quanto comunicato, Alfonso Izzo si sarebbe allontanato a bordo di una Fiat Freemont di colore bianco, con targa ES318TW. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa, mentre familiari, volontari e forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti del 22enne.Il giovane è alto circa 173 centimetri, ha una corporatura robusta, capelli corti castani e occhi castani. Tra gli elementi che potrebbero aiutare nel riconoscimento c'è un tatuaggio dedicato al Napoli presente sul polpaccio.Al momento dell'allontanamento, secondo quanto riportato nell'appello diffuso da Penelope Campania, indossava una camicia nera, pantaloni neri e un cappello bianco.Le ricerche sono in corso e l'invito rivolto a chiunque possa avere informazioni è quello di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Eventuali segnalazioni possono essere comunicate anche all'associazione Penelope Campania attraverso il numero WhatsApp dedicato: 351 415 5363.Chiunque abbia visto Alfonso Izzo, la sua automobile o abbia notato movimenti compatibili con il suo percorso è invitato a fornire ogni dettaglio utile agli investigatori, anche apparentemente secondario, per contribuire al suo ritrovamento.