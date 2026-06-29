Malori dopo una cerimonia in un ristorante sul Vesuvio: in tanti finiscono in ospedale

La situazione avrebbe reso necessario, per diversi invitati, il ricorso al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Anna e Madonna della Neve” di Boscotrecase

Malori diffusi tra gli invitati e ricorso alle cure mediche per diversi partecipanti. È quanto emerge da una segnalazione circolata nelle ultime ore sui social e rilanciata da vari utenti, relativa a quanto sarebbe accaduto sabato scorso in un ristorante di Trecase, in provincia di Napoli, al termine di un ricevimento privato. Secondo quanto riportato nelle testimonianze, nelle ore successive al pranzo almeno una decina di persone avrebbe iniziato ad accusare sintomi compatibili con una possibile intossicazione alimentare. I disturbi segnalati comprendono nausea, vomito, forti dolori addominali e malesseri gastrointestinali, comparsi a distanza di alcune ore e manifestatisi sia tra adulti sia tra bambini presenti alla cerimonia.



La situazione avrebbe reso necessario, per diversi invitati, il ricorso al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Anna e Madonna della Neve” di Boscotrecase. Qui i pazienti sarebbero stati sottoposti agli accertamenti clinici di routine e alle cure del caso. Secondo le informazioni disponibili, tutti sarebbero stati dimessi nel giro di poche ore, dopo un miglioramento delle condizioni generali. Non risultano ricoveri né casi gravi.



Una delle testimonianze circolate online descrive momenti di forte preoccupazione nelle ore successive all’evento. “La gente ha iniziato a stare male uno dopo l’altro, con vomito e dolori fortissimi. È stato davvero improvviso”, avrebbe raccontato un invitato sui social, parlando di una decina di persone complessivamente coinvolte.



Nella stessa segnalazione viene sottolineata anche la presenza di minori tra i soggetti colpiti dai malori. Secondo quanto riferito, già in pronto soccorso sarebbe stata ipotizzata una possibile origine alimentare dei disturbi. Alla denuncia pubblicata online sarebbe stato allegato anche un referto medico relativo a uno degli invitati soccorsi, utilizzato a supporto della ricostruzione.



Il testimone aggiunge inoltre che episodi simili si sarebbero verificati anche in passato nella stessa struttura, circostanza che, se confermata, potrebbe essere oggetto di ulteriori verifiche.