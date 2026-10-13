Da Trecase alla Circum di Sorrento per spacciare

Nel corso del controllo sono stati inoltre rinvenuti 685 euro in contanti

Un controllo dei Carabinieri si è concluso con l’arresto di un 27enne di Trecase a Sorrento, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’intervento è stato eseguito dai militari della locale stazione, che avevano notato il giovane nei pressi della stazione della Circumvesuviana, gestita da Eav. Insospettiti, i Carabinieri si sono avvicinati per procedere a un controllo.Alla vista dei militari, il 27enne avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente a piedi. La fuga, tuttavia, è durata poco: l’uomo è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri.Sette dosi di cocaina e 685 euroLa successiva perquisizione avrebbe permesso di trovare sette dosi di cocaina, già confezionate e secondo gli investigatori pronte per la vendita al dettaglio.Nel corso del controllo sono stati inoltre rinvenuti 685 euro in contanti, somma che i militari ritengono riconducibile all’attività di spaccio contestata al giovane.Il materiale recuperato è ora al centro degli accertamenti. La presenza delle dosi suddivise e del denaro ha portato all’ipotesi di detenzione di droga destinata alla cessione a terzi.Disposti gli arresti domiciliariAl termine dell’intervento, il 27enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.L’operazione si è svolta nell’area della stazione Eav di Sorrento, punto di passaggio per residenti e turisti. La posizione dell’indagato sarà valutata nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.