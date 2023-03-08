il Fatto Vesuviano

Notizie Marigliano

Terra dei Fuochi Vesuviana, sequestri a Pompei e Marigliano

10 febbraio 2026 20:30

Marigliano tra i quattro Comuni della Campania ammessi al finanziamento per attività educative e ricreative

22 novembre 2025 15:00

Finisce nel vuoto in un cantiere a San Vitaliano, muore geometra

24 ottobre 2025 13:30

Accoltellato in villa comunale, trasportato d'urgenza all'ospedale di Nola

20 ottobre 2025 12:30

Marigliano, massacrato davanti alla fidanzata per rapinare l'auto

15 ottobre 2025 17:00

Marigliano, scoperti oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando

09 ottobre 2025 19:00

Straniero aggredito con ferocia nel Nolano

26 settembre 2025 22:00

Ragazza del Nolano finisce in mare ma non sa nuotare, momenti di paura in Costiera

13 settembre 2025 10:00

Tenta rapina ma le vittime scappano, ragazza 20enne ferita a colpi pistola

25 agosto 2025 19:00

Focolaio di West Nile tra Nola, Pomigliano e Marigliano

02 agosto 2025 06:00

Sparito in mare, recuperato il corpo del turista di Marigliano

01 agosto 2025 22:00

Mette in vendita due auto rubate, blitz della polizia a Marigliano

16 luglio 2025 18:30

Nel Nolano vigili in strada fino a mezzanotte

14 luglio 2025 16:00

A Marigliano la terza Marcia per la Pace

07 luglio 2025 15:00

Evade dal carcere, detenuto stanato nel Nolano

30 giugno 2025 15:00

Marigliano, candidato a sindaco denuncia la sparizione di schede

25 maggio 2025 21:00

Elezioni a Marigliano. Bocchino: "Con me liste pulite. Legalità garantita da procuratore antimafia Roberti"

02 maggio 2025 19:30

Bimba di 8 anni muore in casa a Marigliano

29 aprile 2025 06:00

A Marigliano tre candidati a sindaco

27 aprile 2025 08:30

Si dimettono i consiglieri, "cade" il sindaco a Marigliano

21 febbraio 2025 21:30

Lavori di efficienza energetica della Gori, coinvolti 21 città del Nolano

11 febbraio 2025 10:30

A Marigliano incendiato il portone della chiesa

08 febbraio 2025 10:30

Marianna morta con un colpo di pistola a Carbonara di Nola, la famiglia: "Non si è suicidata"

18 gennaio 2025 12:30

Estorsione durante la messa in prova, l'uomo del Nolano torna in cella

18 gennaio 2025 10:00

Marianna trovata morta a Carbonara di Nola, le indagini continuano

11 gennaio 2025 16:00

Lacrime, rabbia e lutto cittadini ai funerali di Sara e Aurora

02 dicembre 2024 13:00

Uccise dallo scoppio in fabbrica, lutto cittadino per le gemelle

30 novembre 2024 20:30

Scontro a Marigliano, Simone muore a 17 anni

28 novembre 2024 12:30

Morti nell'esplosione per 20 euro al giorno, arrestato il proprietario dello stabile

26 novembre 2024 14:30

Esplosione a Ercolano, marcia silenziosa per Samuel e le gemelle di Marigliano

23 novembre 2024 20:30

La mamma delle gemelle di Marigliano: "Principesse, mi avete spezzato il cuore"

19 novembre 2024 23:00

Sara e Aurora, le gemelle mamme di bimbi piccoli morte nell'esplosione della fabbrica

19 novembre 2024 14:30

Blitz al Rione Pontecitra, scoperte anche due pistole

14 novembre 2024 14:30

Spari di notte contro la sala giochi del Nolano

14 novembre 2024 10:30

Sequestro da 2,2 milioni e 8 Rolex a un'azienda di Marigliano

13 novembre 2024 13:00

Pacco con topo lasciato davanti alla caserma dei carabinieri nel Nolano

12 ottobre 2024 17:00

Marigliano, finte estorsioni per fare arrestare gli affiliati al clan rivale

04 ottobre 2024 12:30

Blitz nel Nolano, corrente rubata in 24 case

16 giugno 2024 13:00

Blitz in un garage del Nolano: trovate auto rubate, esplosivi e armi

06 giugno 2024 19:00

Sequestrato nel Nolano dalla donna conosciuta sul web e costretto a dare carte e Pin

05 giugno 2024 08:30

Sito dei veleni, screening gratuito oncologico nel Nolano

01 giugno 2024 08:30

Doppio blitz nel Nolano: arresti e sequestro di droga

23 maggio 2024 16:00

Una statua di Michael Jordan nel Nolano

16 maggio 2024 13:00

Addio Maria, è lei la vittima del terribile schianto in moto a Marigliano

15 maggio 2024 09:00

Finisce contro il palo della luce, morta una donna a Marigliano

14 maggio 2024 22:00

Due furti in banca con spaccata: uno a Marigliano, l'altro a Sant'Anastasia

06 maggio 2024 10:30

Al via le Giornate di Primavera a Marigliano: l'intero programma

03 maggio 2024 15:00

San Giuseppe Vesuviano e Nolano: sequestrati oltre 500mila articoli contraffatti

24 aprile 2024 20:30

Marigliano, il sindaco ritira le dimissioni e torna al suo posto

22 aprile 2024 12:30

Marigliano, si è dimesso il sindaco Jossa: "Ora riflessione"

04 aprile 2024 10:30

Scappano con il furgone delle mozzarelle rubato, incredibile inseguimento nel Nolano

12 marzo 2024 12:00

Dolci realizzati con prodotti scaduti nel 2016: il sequestro nel Nolano

02 marzo 2024 10:00

Sequestrati 100 chili di dolci in una pasticceria del Nolano

01 marzo 2024 17:00

Non può cambiare medico, dirigente Asl picchiato nel Nolano

22 febbraio 2024 18:30

Delitto di camorra nel Nolano: i nomi dei 5 arrestati

02 febbraio 2024 08:00

Omicidio di camorra, 6 arresti nel Nolano dopo otto anni di indagini

01 febbraio 2024 16:00

Bruciato in auto nel Nolano dalla "coppia diabolica": indagini aiutate da diretta Facebook

29 gennaio 2024 22:00

Gli diede fuoco nell'auto, ex moglie arrestata per l'omicidio nel Nolano

29 gennaio 2024 16:00

App realizzata dagli alunni nel Nolano, censirà i luoghi educativi

23 gennaio 2024 16:00

Il pacemaker va in tilt, il 118 rianima il paziente nel Nolano

09 gennaio 2024 21:00

Asl nel Nolano, la giovane custode trascinata fuori e presa a pugni da un utente

08 gennaio 2024 08:30

Incendio a Marigliano: distrutta un'auto, danneggiata un'altra

27 dicembre 2023 17:00

Istituto superiore allagato nel Nolano, la rabbia del sindaco

02 dicembre 2023 23:00

In strada con 167 dosi di droga, preso pusher nel Nolano

01 dicembre 2023 12:00

Fotografa alunni all'uscita delle medie, bloccato nel Nolano

24 novembre 2023 16:00

Alunno 15enne prende a pugni la prof a scuola: follia nel Nolano

24 novembre 2023 13:00

Fumo dalla strada nel Nolano: mistero e paura tra i residenti

08 novembre 2023 10:00

In coma all'ospedale di Nola, è l'imprenditore che aveva denunciato gli estorsori

18 settembre 2023 08:30

Due agguati nella notte, feriti all'ospedale di Nola: uno è in coma

17 settembre 2023 11:00

Rubato sistema "anti-allagamento" nel Nolano

23 agosto 2023 12:00

Marigliano piange Tommaso, il vigilante investito dall'automobilista drogato

12 agosto 2023 20:00

Investito da ubriaco al volante, muore vigilante del Nolano

11 agosto 2023 12:00

Sigilli ad autocarrozzeria nel Nolano

05 agosto 2023 14:30

Scuole di Terzigno, San Gennaro Vesuviano e Marigliano: pioggia di soldi

02 agosto 2023 22:00

Investita dal tir nel Nolano, Alessia esce dal coma ma resta grave

31 luglio 2023 07:00

Presa a bastonate e picchiata dalla badante a Marigliano, il terribile video

25 luglio 2023 06:00

A Marigliano anziana picchiata a bastonata dalla badante

24 luglio 2023 12:30

Alessia investita da un tir nel Nolano: è in rianimazione

21 luglio 2023 06:00

Una 23enne investita da un tir mentre fa jogging, tragedia nel Nolano

20 luglio 2023 11:00

Rapina al centro scommesse nel Nolano, altri due arresti

28 giugno 2023 11:00

Ricercato in Europa, stanato nel Nolano

21 giugno 2023 20:30

Tre vigili pestati nel Nolano dopo una multa: arriva il primo arresto

17 giugno 2023 15:00

Assenteisti e furbetti del badge, 26 indagati nell'Asl del Nolano

03 giugno 2023 16:00

Ritrovato Alfonso: in stato confusionale ma sta bene

27 maggio 2023 12:30

Ansia nel Nolano, Alfonso scomparso da ieri mattina

27 maggio 2023 06:00

Ragazza di 17 anni in arresto cardiaco nel Nolano: il 118 le ridona la vita

20 maggio 2023 11:00

Due donne rubano le corrente nel Nolano

18 maggio 2023 10:00

Somma Vesuviana, lo straziante addio ad Ilaria trafitta da una sbarra

18 maggio 2023 07:00

Salvata dai carabinieri dopo malore a scuola nel Nolano: dai militari un peluche per Viky

17 maggio 2023 11:00

Somma Vesuviana piange Ilaria, trafitta nella sua auto da una sbarra di ferro

16 maggio 2023 07:00

Morta trafitta da una sbarra dismessa: la vittima è di Somma Vesuviana

15 maggio 2023 18:30

Trafitta da una sbarra, muore ragazza di 22 anni nel Nolano

15 maggio 2023 10:00

Corpo carbonizzato, è di un giovane di Sant'Anastasia

10 maggio 2023 06:30

Cadavere semicarbonizzato nel Nolano: è un 27enne

09 maggio 2023 18:00

Bimba smette di respirare a scuola nel Nolano: la mamma scrive ai carabinieri

09 maggio 2023 14:00

Bimba di 4 anni smette di respirare a scuola, terrore nel Nolano

09 maggio 2023 11:00

Gli sparano mentre è girato di spalle, 27enne ricoverato all'ospedale di Nola

05 maggio 2023 10:00

Terra dei Fuochi: chiuse 7 aziende a Nola, Saviano e Marigliano

17 aprile 2023 18:00

Nolano, donna con infarto: il genero picchia prima la figlia incinta e poi i medici del 118

26 marzo 2023 10:00

Dossier nel Nolano contro il comandante che lotta per la legalità

08 marzo 2023 17:00

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