Notizie Marigliano

Terra dei Fuochi Vesuviana, sequestri a Pompei e Marigliano
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Marigliano tra i quattro Comuni della Campania ammessi al finanziamento per attività educative e ricreative
22 novembre 2025 15:00
Finisce nel vuoto in un cantiere a San Vitaliano, muore geometra
24 ottobre 2025 13:30
Accoltellato in villa comunale, trasportato d'urgenza all'ospedale di Nola
20 ottobre 2025 12:30
Marigliano, massacrato davanti alla fidanzata per rapinare l'auto
15 ottobre 2025 17:00
Marigliano, scoperti oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando
09 ottobre 2025 19:00
Straniero aggredito con ferocia nel Nolano
26 settembre 2025 22:00
Ragazza del Nolano finisce in mare ma non sa nuotare, momenti di paura in Costiera
13 settembre 2025 10:00
Tenta rapina ma le vittime scappano, ragazza 20enne ferita a colpi pistola
25 agosto 2025 19:00
Focolaio di West Nile tra Nola, Pomigliano e Marigliano
02 agosto 2025 06:00
Sparito in mare, recuperato il corpo del turista di Marigliano
01 agosto 2025 22:00
Mette in vendita due auto rubate, blitz della polizia a Marigliano
16 luglio 2025 18:30
Nel Nolano vigili in strada fino a mezzanotte
14 luglio 2025 16:00
A Marigliano la terza Marcia per la Pace
07 luglio 2025 15:00
Evade dal carcere, detenuto stanato nel Nolano
30 giugno 2025 15:00
Marigliano, candidato a sindaco denuncia la sparizione di schede
25 maggio 2025 21:00
Elezioni a Marigliano. Bocchino: "Con me liste pulite. Legalità garantita da procuratore antimafia Roberti"
02 maggio 2025 19:30
Bimba di 8 anni muore in casa a Marigliano
29 aprile 2025 06:00
A Marigliano tre candidati a sindaco
27 aprile 2025 08:30
Si dimettono i consiglieri, "cade" il sindaco a Marigliano
21 febbraio 2025 21:30
Lavori di efficienza energetica della Gori, coinvolti 21 città del Nolano
11 febbraio 2025 10:30
A Marigliano incendiato il portone della chiesa
08 febbraio 2025 10:30
Marianna morta con un colpo di pistola a Carbonara di Nola, la famiglia: "Non si è suicidata"
18 gennaio 2025 12:30
Estorsione durante la messa in prova, l'uomo del Nolano torna in cella
18 gennaio 2025 10:00
Marianna trovata morta a Carbonara di Nola, le indagini continuano
11 gennaio 2025 16:00
Lacrime, rabbia e lutto cittadini ai funerali di Sara e Aurora
02 dicembre 2024 13:00
Uccise dallo scoppio in fabbrica, lutto cittadino per le gemelle
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Scontro a Marigliano, Simone muore a 17 anni
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Morti nell'esplosione per 20 euro al giorno, arrestato il proprietario dello stabile
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Esplosione a Ercolano, marcia silenziosa per Samuel e le gemelle di Marigliano
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La mamma delle gemelle di Marigliano: "Principesse, mi avete spezzato il cuore"
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Sara e Aurora, le gemelle mamme di bimbi piccoli morte nell'esplosione della fabbrica
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Blitz al Rione Pontecitra, scoperte anche due pistole
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Spari di notte contro la sala giochi del Nolano
14 novembre 2024 10:30
Sequestro da 2,2 milioni e 8 Rolex a un'azienda di Marigliano
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Pacco con topo lasciato davanti alla caserma dei carabinieri nel Nolano
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Marigliano, finte estorsioni per fare arrestare gli affiliati al clan rivale
04 ottobre 2024 12:30
Blitz nel Nolano, corrente rubata in 24 case
16 giugno 2024 13:00
Blitz in un garage del Nolano: trovate auto rubate, esplosivi e armi
06 giugno 2024 19:00
Sequestrato nel Nolano dalla donna conosciuta sul web e costretto a dare carte e Pin
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Sito dei veleni, screening gratuito oncologico nel Nolano
01 giugno 2024 08:30
Doppio blitz nel Nolano: arresti e sequestro di droga
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Addio Maria, è lei la vittima del terribile schianto in moto a Marigliano
15 maggio 2024 09:00
Finisce contro il palo della luce, morta una donna a Marigliano
14 maggio 2024 22:00
Due furti in banca con spaccata: uno a Marigliano, l'altro a Sant'Anastasia
06 maggio 2024 10:30
Al via le Giornate di Primavera a Marigliano: l'intero programma
03 maggio 2024 15:00
San Giuseppe Vesuviano e Nolano: sequestrati oltre 500mila articoli contraffatti
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Marigliano, il sindaco ritira le dimissioni e torna al suo posto
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Marigliano, si è dimesso il sindaco Jossa: "Ora riflessione"
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Scappano con il furgone delle mozzarelle rubato, incredibile inseguimento nel Nolano
12 marzo 2024 12:00
Dolci realizzati con prodotti scaduti nel 2016: il sequestro nel Nolano
02 marzo 2024 10:00
Sequestrati 100 chili di dolci in una pasticceria del Nolano
01 marzo 2024 17:00
Non può cambiare medico, dirigente Asl picchiato nel Nolano
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Delitto di camorra nel Nolano: i nomi dei 5 arrestati
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Omicidio di camorra, 6 arresti nel Nolano dopo otto anni di indagini
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Bruciato in auto nel Nolano dalla "coppia diabolica": indagini aiutate da diretta Facebook
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App realizzata dagli alunni nel Nolano, censirà i luoghi educativi
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Fumo dalla strada nel Nolano: mistero e paura tra i residenti
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In coma all'ospedale di Nola, è l'imprenditore che aveva denunciato gli estorsori
18 settembre 2023 08:30
Due agguati nella notte, feriti all'ospedale di Nola: uno è in coma
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Rubato sistema "anti-allagamento" nel Nolano
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Investito da ubriaco al volante, muore vigilante del Nolano
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Sigilli ad autocarrozzeria nel Nolano
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Scuole di Terzigno, San Gennaro Vesuviano e Marigliano: pioggia di soldi
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Investita dal tir nel Nolano, Alessia esce dal coma ma resta grave
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Presa a bastonate e picchiata dalla badante a Marigliano, il terribile video
25 luglio 2023 06:00
A Marigliano anziana picchiata a bastonata dalla badante
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Alessia investita da un tir nel Nolano: è in rianimazione
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Una 23enne investita da un tir mentre fa jogging, tragedia nel Nolano
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Rapina al centro scommesse nel Nolano, altri due arresti
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Ricercato in Europa, stanato nel Nolano
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Tre vigili pestati nel Nolano dopo una multa: arriva il primo arresto
17 giugno 2023 15:00
Assenteisti e furbetti del badge, 26 indagati nell'Asl del Nolano
03 giugno 2023 16:00
Ritrovato Alfonso: in stato confusionale ma sta bene
27 maggio 2023 12:30
Ansia nel Nolano, Alfonso scomparso da ieri mattina
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Ragazza di 17 anni in arresto cardiaco nel Nolano: il 118 le ridona la vita
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Due donne rubano le corrente nel Nolano
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Somma Vesuviana, lo straziante addio ad Ilaria trafitta da una sbarra
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Salvata dai carabinieri dopo malore a scuola nel Nolano: dai militari un peluche per Viky
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Somma Vesuviana piange Ilaria, trafitta nella sua auto da una sbarra di ferro
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Morta trafitta da una sbarra dismessa: la vittima è di Somma Vesuviana
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Trafitta da una sbarra, muore ragazza di 22 anni nel Nolano
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Corpo carbonizzato, è di un giovane di Sant'Anastasia
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Cadavere semicarbonizzato nel Nolano: è un 27enne
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Bimba smette di respirare a scuola nel Nolano: la mamma scrive ai carabinieri
09 maggio 2023 14:00
Bimba di 4 anni smette di respirare a scuola, terrore nel Nolano
09 maggio 2023 11:00
Gli sparano mentre è girato di spalle, 27enne ricoverato all'ospedale di Nola
05 maggio 2023 10:00
Terra dei Fuochi: chiuse 7 aziende a Nola, Saviano e Marigliano
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Nolano, donna con infarto: il genero picchia prima la figlia incinta e poi i medici del 118
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Dossier nel Nolano contro il comandante che lotta per la legalità
08 marzo 2023 17:00
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