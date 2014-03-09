Notizie Il punto del direttore

PUNTO DEL DIRETTORE — Siamo zozzoni e portiamo i rifiuti in strada
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IL PUNTO DEL DIRETTORE. Il rogo a Longola è un chiaro attacco allo Stato
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Sotto lo stesso Vesuvio, un po' di più alla fine del 2025
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Lo Sapio e la sfida vinta della "sua" Grande Pompei
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Salvini e le elezioni in Campania, il comico paradosso del Ministro indignato con se stesso
28 ottobre 2025 13:30
Vesuvio, qui bruciamo tutto tranne i colpevoli
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IL PUNTO DEL DIRETTORE - Lo Scudetto dell'arte di arrangiarsi che avrebbe reso orgoglioso Totò
24 maggio 2025 11:30
IL PUNTO DEL DIRETTORE. Altro che Festa del Lavoro, è la celebrazione della schiavitù moderna
01 maggio 2025 11:30
Fabiolì, fratello mio, “d’amore non si muore”!
29 gennaio 2025 13:00
IL PUNTO DEL DIRETTORE. Liaison Sangiuliano-Boccia, il conto lo paga ingiustamente Pompei
05 settembre 2024 10:00
IL PUNTO DEL DIRETTORE. Il colpo di coda diabolico delle Vele prima della demolizione
23 luglio 2024 13:00
“Terra dei Fuochi vesuviana”, i vecchi pneumatici fanno meno paura
30 ottobre 2016 17:26
Caldoro, Amarante e la “strategia della rabbia”: ecco perché Falanga ha perso
20 giugno 2016 10:23
Cimici, inchieste, sospensioni e licenziamenti: tutto il marcio nei Palazzi dell’area vesuviana
21 aprile 2016 19:07
Record negativo nel Vesuviano, primo arresto per omicidio stradale: ora il 37enne rischia 18 anni
28 marzo 2016 18:59
“8 Marzo”, Festa della Donna nel segno di Enza e della buona battaglia di mamma Giovanna
08 marzo 2016 11:22
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L’omicidio di Francesco e Domenico ci dimostra ancora che “la camorra è una montagna di merda”
24 febbraio 2016 20:39
Denunciò e fece arrestare gli estorsori del clan, ora viene cacciato come un camorrista
10 febbraio 2016 18:55
Resa dei sindaci, Carnevale senza ordinanze: sotto al Vesuvio uova e bombolette spray sono “libere”
04 febbraio 2016 17:00
Dirigenti Eav controllori ma con la scorta dei carabinieri: in ospedale poi ci vanno i dipendenti
20 gennaio 2016 20:06
La “Terra dei Fuochi vesuviana” provoca il cancro: le associazioni lo dicono inutilmente da anni
12 gennaio 2016 20:42
“Guerra” agli scarti tessili ed alle fabbriche cinesi: quando la televisione fa bene
06 gennaio 2016 19:05
Giosuè e Rosaria nei guai per duplice omicidio, ma il movente è quasi inverosimile
28 dicembre 2015 19:52
Enza e Nunzio, un “amore criminale” con morte annunciata: chi controlla gli stalker?
16 settembre 2015 20:08
Furti, risse e droga: quando è il “turista” vesuviano a fare la cronaca del Cilento
20 agosto 2015 19:31
La camorra dei ragazzini morti sta per sbarcare tra San Giuseppe, Somma, Poggiomarino e Terzigno
09 agosto 2015 16:18
Niente acqua né corrente: quelle città vesuviane che somigliano al “quarto mondo”
23 luglio 2015 08:10
Omicidio di Pasquale Prisco: va bene indagare, ma non perdoniamo i carabinieri-killer
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Nuovo sangue di camorra, ma per gli investigatori è solo il primo omicidio di una lunga serie
12 febbraio 2015 14:56
Buon 2015: ma ai nostri 3,5 milioni di lettori non vogliamo più raccontare solo “promesse”
03 gennaio 2015 11:09
Ministro Lorenzin, anche il tumore di Marco è stato causato da uno stile di vita sbagliato?
13 novembre 2014 15:06
Le maestre nel tritacarne dell’opinione pubblica, ma resta il “mistero” dei video
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Facciamo ripartire l’edilizia, ma servono centomila occhi
04 agosto 2014 18:15
Addio a Costantino, il suo “sacrificio” come quello di Ciro
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Bufere e trombe d’aria: i sindaci lasciati da soli, ora tirino fuori le unghie
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Sorpassi e inversioni a “U” sulla 268, ora servono soluzioni shock
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Il Vesuvio è sveglio, loro dormono: il vulcano esploderà ma è tutta colpa dei giornalisti
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La discarica di Chiaiano realizzata dalla camorra, disastro di Stato anche a Terzigno?
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