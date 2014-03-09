il Fatto Vesuviano

Notizie Il punto del direttore

PUNTO DEL DIRETTORE — Siamo zozzoni e portiamo i rifiuti in strada

22 ottobre 2026 14:00

IL PUNTO DEL DIRETTORE. Il rogo a Longola è un chiaro attacco allo Stato

21 giugno 2026 13:00

Sotto lo stesso Vesuvio, un po' di più alla fine del 2025

31 dicembre 2025 16:31

Lo Sapio e la sfida vinta della "sua" Grande Pompei

17 dicembre 2025 13:57

Salvini e le elezioni in Campania, il comico paradosso del Ministro indignato con se stesso

28 ottobre 2025 13:30

Vesuvio, qui bruciamo tutto tranne i colpevoli

10 agosto 2025 09:00

IL PUNTO DEL DIRETTORE - Lo Scudetto dell'arte di arrangiarsi che avrebbe reso orgoglioso Totò

24 maggio 2025 11:30

IL PUNTO DEL DIRETTORE. Altro che Festa del Lavoro, è la celebrazione della schiavitù moderna

01 maggio 2025 11:30

Fabiolì, fratello mio, “d’amore non si muore”!

29 gennaio 2025 13:00

IL PUNTO DEL DIRETTORE. Liaison Sangiuliano-Boccia, il conto lo paga ingiustamente Pompei

05 settembre 2024 10:00

IL PUNTO DEL DIRETTORE. Il colpo di coda diabolico delle Vele prima della demolizione

23 luglio 2024 13:00

“Terra dei Fuochi vesuviana”, i vecchi pneumatici fanno meno paura

30 ottobre 2016 17:26

Caldoro, Amarante e la “strategia della rabbia”: ecco perché Falanga ha perso

20 giugno 2016 10:23

Cimici, inchieste, sospensioni e licenziamenti: tutto il marcio nei Palazzi dell’area vesuviana

21 aprile 2016 19:07

Record negativo nel Vesuviano, primo arresto per omicidio stradale: ora il 37enne rischia 18 anni

28 marzo 2016 18:59

“8 Marzo”, Festa della Donna nel segno di Enza e della buona battaglia di mamma Giovanna

08 marzo 2016 11:22

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08 marzo 2016 11:22

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08 marzo 2016 11:22

L’omicidio di Francesco e Domenico ci dimostra ancora che “la camorra è una montagna di merda”

24 febbraio 2016 20:39

Denunciò e fece arrestare gli estorsori del clan, ora viene cacciato come un camorrista

10 febbraio 2016 18:55

Resa dei sindaci, Carnevale senza ordinanze: sotto al Vesuvio uova e bombolette spray sono “libere”

04 febbraio 2016 17:00

Dirigenti Eav controllori ma con la scorta dei carabinieri: in ospedale poi ci vanno i dipendenti

20 gennaio 2016 20:06

La “Terra dei Fuochi vesuviana” provoca il cancro: le associazioni lo dicono inutilmente da anni

12 gennaio 2016 20:42

“Guerra” agli scarti tessili ed alle fabbriche cinesi: quando la televisione fa bene

06 gennaio 2016 19:05

Giosuè e Rosaria nei guai per duplice omicidio, ma il movente è quasi inverosimile

28 dicembre 2015 19:52

Enza e Nunzio, un “amore criminale” con morte annunciata: chi controlla gli stalker?

16 settembre 2015 20:08

Furti, risse e droga: quando è il “turista” vesuviano a fare la cronaca del Cilento

20 agosto 2015 19:31

La camorra dei ragazzini morti sta per sbarcare tra San Giuseppe, Somma, Poggiomarino e Terzigno

09 agosto 2015 16:18

Niente acqua né corrente: quelle città vesuviane che somigliano al “quarto mondo”

23 luglio 2015 08:10

Omicidio di Pasquale Prisco: va bene indagare, ma non perdoniamo i carabinieri-killer

08 aprile 2015 08:27

Nuovo sangue di camorra, ma per gli investigatori è solo il primo omicidio di una lunga serie

12 febbraio 2015 14:56

Buon 2015: ma ai nostri 3,5 milioni di lettori non vogliamo più raccontare solo “promesse”

03 gennaio 2015 11:09

Ministro Lorenzin, anche il tumore di Marco è stato causato da uno stile di vita sbagliato?

13 novembre 2014 15:06

Le maestre nel tritacarne dell’opinione pubblica, ma resta il “mistero” dei video

27 settembre 2014 09:26

Facciamo ripartire l’edilizia, ma servono centomila occhi

04 agosto 2014 18:15

Addio a Costantino, il suo “sacrificio” come quello di Ciro

07 luglio 2014 14:29

Bufere e trombe d’aria: i sindaci lasciati da soli, ora tirino fuori le unghie

18 giugno 2014 13:51

Sorpassi e inversioni a “U” sulla 268, ora servono soluzioni shock

05 maggio 2014 11:54

Il Vesuvio è sveglio, loro dormono: il vulcano esploderà ma è tutta colpa dei giornalisti

21 marzo 2014 12:04

La discarica di Chiaiano realizzata dalla camorra, disastro di Stato anche a Terzigno?

09 marzo 2014 17:51

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