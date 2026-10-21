Blocchi dei tir, ecco la mappa aggiornata delle autostrade in Campania

Pesanti ripercussioni sulla viabilità campana per le manifestazioni degli autotrasportatori

La protesta degli autotrasportatori continua a mettere sotto pressione la rete autostradale della Campania, con chiusure, rallentamenti e code che interessano i principali collegamenti tra Napoli, Caserta e Salerno. La situazione più critica riguarda la A1 Milano-Napoli e la A30 Caserta-Salerno, dove Autostrade per l’Italia segnala diverse interruzioni alla circolazione e invita gli automobilisti a seguire percorsi alternativi.I disagi coinvolgono sia chi viaggia verso Napoli sia chi è diretto a Roma e Salerno. Alle difficoltà di transito si aggiungono inoltre problemi nella distribuzione dei carburanti in alcune aree di servizio e limitazioni per i mezzi pesanti.A1, diversi tratti chiusi e code fino a 5 chilometriSulla A1 Milano-Napoli sono stati chiusi diversi collegamenti. In particolare, risultano interdetti al traffico:il tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli;il tratto tra il nodo di Villa Literno-Pomigliano e Caserta Sud in direzione Roma;il bivio per la A30 Caserta-Salerno;i collegamenti per Casoria e per la SS7 Appia, per il traffico proveniente da Roma.È inoltre chiusa l'entrata di Santa Maria Capua Vetere verso Napoli, mentre risulta segnalata anche la chiusura dell'ingresso di Caserta Nord in direzione del capoluogo campano.Le code raggiungono i 5 chilometri tra Santa Maria Capua Vetere e il bivio per la A30 per chi proviene da Roma ed è diretto verso Salerno. Altri 2 chilometri di coda sono segnalati tra Napoli Nord e Caserta Nord in direzione Roma, oltre a 2 chilometri tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli.Rallentamenti vengono registrati anche in prossimità di Napoli Nord, in entrambe le direzioni.I percorsi alternativi per chi viaggia sulla A1Per gli automobilisti provenienti da Roma e diretti a Napoli, la società autostradale consiglia di uscire a Caserta Nord e raggiungere Caserta Sud attraverso la viabilità ordinaria, per poi rientrare in autostrada.Chi arriva da Roma ed è diretto a Salerno o sulla A30 verso sud può invece uscire a Santa Maria Capua Vetere, seguire le indicazioni per Maddaloni e riprendere la A30 al relativo casello.Per chi proviene da Napoli, l'indicazione è di immettersi sulla A30 verso sud fino all'uscita di Maddaloni, percorrere la SS700 in direzione nord e rientrare sulla A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, in direzione Roma.A30 Caserta-Salerno, chiusure e rallentamentiSituazione complicata anche sulla A30 Caserta-Salerno. È chiuso, verso Caserta, il tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e quello con la A1 Milano-Napoli.Il casello di Nocera Pagani risulta chiuso in uscita per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni. A Nola vengono segnalate code in entrata per entrambe le direzioni e in uscita per chi arriva da Salerno.Ulteriori rallentamenti interessano il tratto tra Maddaloni e il bivio con la A1: la coda è di circa 3 chilometri per chi proviene da Salerno ed è diretto verso Roma. Si registra inoltre un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno.Anche il casello di Castel San Giorgio risulta chiuso in entrambe le direzioni, secondo le segnalazioni diffuse.A16, limitazioni per i mezzi pesanti ad Avellino EstLe ripercussioni della protesta raggiungono anche la A16 Napoli-Canosa. All'uscita di Avellino Est è in vigore una limitazione per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate, ai quali è interdetto l'accesso.La restrizione rappresenta un ulteriore elemento da considerare per chi si sposta lungo il collegamento tra la Campania e la Puglia, soprattutto per il traffico commerciale e per gli autotrasportatori.Carburanti, diverse aree di servizio senza erogazioneAi problemi di circolazione si aggiungono le difficoltà nelle aree di servizio. Autostrade per l'Italia segnala l'assenza di alcuni carburanti o la sospensione dell'erogazione in diversi punti della rete.Nel dettaglio:A1 Milano-Napoli: l'area di servizio Teano Ovest è sprovvista di gasolio.A16 Napoli-Canosa: l'area Irpinia Nord non eroga né gasolio né benzina.A30 Caserta-Salerno: l'area Angioina Ovest non eroga gasolio e benzina; Tre Ponti Est è sprovvista di GPL.Tangenziale di Napoli: non vengono erogati carburanti nelle aree Antica Campana Est e Ovest, Agnano Ovest, Scudillo Ovest e Doganella Ovest.Per chi deve mettersi in viaggio, diventa quindi importante considerare non soltanto le chiusure e i tempi di percorrenza, ma anche la disponibilità di carburante lungo il tragitto.La situazione resta legata all'evoluzione delle manifestazioni degli autotrasportatori. Prima di partire è consigliabile verificare gli aggiornamenti sulla viabilità e valutare con attenzione gli itinerari alternativi, tenendo conto che anche le strade ordinarie potrebbero essere interessate da un aumento del traffico.