il Fatto Vesuviano

Notizie San Giorgio a Cremano

Chiusa azienda di metalli e vernici nel Vesuviano

09 marzo 2026 19:00

Rivolta nei Paesi Vesuviani: "Blocchiamo l'inceneritore per animali"

12 dicembre 2025 17:42

I messaggi al papà del 15enne rapito: "Se chiami la polizia non lo rivedi più"

26 novembre 2025 21:00

Rapito nei Paesi Vesuviani, in tre volevano un milione e mezzo da padre del 15enne

26 novembre 2025 12:30

Animali bruciati vicino alle case nei Paesi Vesuviani, scoppia la protesta

14 novembre 2025 12:00

Tratta della Circumvesuviana resterà chiusa per lavori

13 novembre 2025 21:00

Istituite tre zone rosse nella città vesuviana

07 novembre 2025 23:00

Getta donna a terra e la prende a calci per rubarle la borsa

15 ottobre 2025 23:00

Tre cugine accoltellate dalle zie

23 settembre 2025 21:00

Rissa tra donne finisce a coltellate nei Paesi Vesuviani, ferite in tre

22 settembre 2025 18:30

Rissa in piazza nei Paesi Vesuviani, tre 18enni accoltellati

08 settembre 2025 15:00

Trasporta droga in scooter, arrestato nei Paesi Vesuviani

18 agosto 2025 15:00

Controlli serrati nel Vesuviano, 80 persone sotto torchio

12 luglio 2025 23:00

Due donne rapinatrici arrestate nei Paesi Vesuviani

08 luglio 2025 16:00

Incendio nei Paesi Vesuviani sfiora le case

05 luglio 2025 06:30

Verso le Regionali, si dimettono due sindaci dei Paesi Vesuviani

01 luglio 2025 12:00

Notte di sparatorie a Napoli e nel Vesuviano

20 giugno 2025 10:30

Scatta il falso allarme bomba nella scuola vesuviana

12 maggio 2025 23:00

Appartamento in fiamme nei Paesi Vesuviani, vigili in azione

11 maggio 2025 19:00

Lutto nei Paesi Vesuviani, muore il noto scenografo

17 aprile 2025 21:30

Rapimento del 15enne, spunta un video

10 aprile 2025 22:30

Sequestro lampo per il figlio dell'imprenditore vesuviano, fermato un 24enne

08 aprile 2025 23:00

Donna investita muore nei Paesi Vesuviani

30 marzo 2025 18:30

Prodotto nel bene confiscato alla camorra, ecco Olio Vesevo

28 marzo 2025 23:00

Incendio in casa, donna bloccata viene salvata

07 marzo 2025 17:00

Barricato in casa nei Paesi Vesuviani, irruzione da film nei Paesi Vesuviani

04 febbraio 2025 20:30

Notte di posti di blocco nei Paesi Vesuviani, c'è anche un arresto

26 gennaio 2025 15:00

Controlli notturni nei Paesi Vesuviani: due arresti

15 gennaio 2025 23:00

Il sindaco non chiude le scuole: insultato e minacciato dai ragazzini

13 gennaio 2025 12:30

Pompei è zona rossa con Castellammare, San Giorgio e Pozzuoli

08 gennaio 2025 19:00

Minacce e botte ai genitori nei Paesi Vesuviani: "Ora vi incendio la casa"

04 gennaio 2025 16:00

Arrestato per maltrattamenti nei Paesi Vesuviani

01 dicembre 2024 23:00

Rapina minorenni nei Paesi Vesuviani, preso grazie alle telecamere

22 novembre 2024 22:00

Volano nella scarpata con l'auto, a bordo coniugi dei Paesi Vesuviani

11 novembre 2024 10:30

Scuola imbrattata nel Vesuviano, la ripulisce il sindaco

22 settembre 2024 22:00

Coppia perde portafogli tra i Paesi Vesuviani: riconsegnato dai vigili

15 agosto 2024 23:00

"No all'inceneritore per animali", Paesi Vesuviani in subbuglio

17 luglio 2024 12:30

Caos nei Paesi Vesuviani, petizione contro il forno crematorio per cani

29 giugno 2024 15:00

Donne usuraie, due donna arrestate nei Paesi Vesuviani

03 giugno 2024 20:30

Tornano gli scippatori nei Paesi Vesuviani: vittima una ragazza

31 maggio 2024 08:30

Due vigilesse aggredite nei Paesi Vesuviani

29 maggio 2024 22:00

Ustionata dal barbecue, morta la giovane donna dei Paesi Vesuviani

26 maggio 2024 18:30

Barbecue nei Paesi Vesuviani, giovane donna gravemente ustionata

22 maggio 2024 18:30

Barbecue sul balcone provoca un incendio nei Paesi Vesuviani

19 maggio 2024 21:00

Due pitbull azzannano anziano nel Vesuviano

08 maggio 2024 22:00

A 13 anni pestato dal branco di 20 giovani nei Paesi Vesuviani: è ricoverato al Santobono

23 aprile 2024 11:30

Il terreno della camorra vesuviana diventa Casa dell'Arte

16 aprile 2024 10:30

Circumvesuviana, il treno va in avaria e scatena la rivolta dei viaggiatori

24 marzo 2024 18:30

Nel Vesuviano Festa del caciocavallo impiccato e salsiccia: musica e buon cibo al Parco Liguori

18 marzo 2024 18:30

I minori della droga nei Paesi Vesuviani, un arresto e una denuncia

09 marzo 2024 22:00

Bomba nei Paesi Vesuviani, catturato dopo 4 anni di ricerche

29 febbraio 2024 06:00

Blitz nei Paesi Vesuviani: in casa oltre un chilo di droga ed una contasoldi

21 gennaio 2024 13:00

Telefona al padre: «Se butti via i funghi allucinogeni ti ammazzo»

21 gennaio 2024 12:00

Va dal figlio e si ritrova la casa occupata da una mamma con due bimbi

18 gennaio 2024 06:00

Donna vittima di violenze riceve in dono una casa confiscata alla camorra vesuviana

25 dicembre 2023 19:00

Telefonata anonima fa scoprire arsenale nei Paesi Vesuviani, trovata anche una bomba

04 dicembre 2023 12:30

Ruba in un'auto nei Paesi Vesuviani, preso da carabiniere fuori servizio

29 novembre 2023 12:00

Banda ruba pannelli da un cantiere dei Paesi Vesuviani: tre arresti

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17 novembre 2023 10:00

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Seicento grammi di cocaina nell'armadio, preso nei Paesi Vesuviani

31 ottobre 2023 19:00

Prende in giro una ragazzina e finisce accoltellato dal fidanzatino

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Sangue e movida nei Paesi Vesuviani, 18enne accoltellato

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Ruba uno zaino e va in fuga, catturato nei Paesi Vesuviani

29 settembre 2023 23:00

Spari davanti a un'abitazione nei Paesi Vesuviani, indagini in corso

24 settembre 2023 21:00

Sequestrati 123 chili di cocaina nei Paesi Vesuviani: valore di 30 milioni

13 settembre 2023 15:00

Nei Paesi Vesuviani scatta la petizione contro il "caro parcheggi"

12 settembre 2023 22:00

Incidente sulla Napoli-Salerno, muore l'insegnante podista Marilisa

07 settembre 2023 06:00

Sorpreso a rubare in un negozio, catturato nei Paesi Vesuviani

02 settembre 2023 10:00

Incinta a 17 anni, segregata in casa nei Paesi Vesuviani

06 agosto 2023 11:00

Sequestro da 1,6 milioni ad un uomo nei Paesi Vesuviani

22 luglio 2023 12:00

Senza casco e patente tra i Paesi Vesuviani, minacce di morte ai vigili

18 luglio 2023 21:00

Auto in fiamme nei Paesi Vesuviani

11 luglio 2023 14:00

Sparatoria nella notte nei Paesi Vesuviani

09 luglio 2023 13:00

"Giustizia per Fulvio", in centinaia sfilano per il 25enne morto nell'auto prototipo

04 luglio 2023 10:00

Danneggiata l'auto di un vigile nei Paesi Vesuviani

09 giugno 2023 18:00

Torna lo show "I Miti del Wrestling – Rissa Vesuviana"

07 giugno 2023 20:30

Droga della movida nei Paesi Vesuviani, preso 20enne

05 giugno 2023 19:30

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Finisce con lo scooter contro un muro, 45enne muore nei Paesi Vesuviani

02 maggio 2023 10:00

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28 aprile 2023 06:30

Cade da montacarichi, grave operaio nei Paesi Vesuviani

06 aprile 2023 17:00

Brucia l'auto di un incensurato nei Paesi Vesuviani

27 marzo 2023 13:00

Rapina nei Paesi Vesuviani, vittima accoltellata in strada

23 marzo 2023 23:00

Il branco strappa i capelli ad una ragazzina: l'orrore nel Vesuviano

14 marzo 2023 11:00

Ragazzina finita in ospedale dopo lite nel Vesuviano: "Aggredita da 30 persone"

13 marzo 2023 20:30

Ragazzina di 13 anni in ospedale dopo lite nei Paesi Vesuviani: lesioni a testa e colonna vertebrale

13 marzo 2023 15:00

Nei Paesi Vesuviani l'album con le foto dei cani randagi da adottare

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Compra pastori sul web, gli arrivano 10 chili di marijuana

03 gennaio 2023 11:00

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