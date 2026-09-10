Tre morti e un ferito, ecco chi è la famiglia distrutta

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i Carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale

Doveva essere l’inizio di un viaggio, si è trasformato in una tragedia. Una famiglia di Gioiosa Ionica è stata distrutta nelle prime ore di questa mattina da un terribile incidente stradale avvenuto lungo la statale 682 “Jonio-Tirreno”, nel Reggino. A perdere la vita sono stati un uomo di 53 anni e le sue due figlie, di 14 e 8 anni. La madre delle bambine è rimasta gravemente ferita ed è ora ricoverata in terapia intensiva.Le vittime sono state identificate, secondo quanto riportato da Telemia, in Vincenzo Loccisano, 53 anni, e nelle figlie Maria Sophie, 14 anni, e Grace Fatima, 8 anni. Con loro viaggiava Morena Femia, moglie dell'uomo e madre delle due bambine, sopravvissuta al violentissimo impatto ma in condizioni molto gravi.La famiglia viveva nella frazione Prisdarello di Gioiosa Ionica. Secondo le prime informazioni raccolte, i quattro stavano percorrendo la strada nelle prime ore del mattino, diretti fuori zona per una vacanza.Poi, intorno alle 6, la tragedia. La vettura sulla quale viaggiavano i quattro componenti della famiglia, per motivi che dovranno essere ancora accertati, è entrata in collisione frontale con un mezzo pesante. Lo schianto è avvenuto al chilometro 3,200 della statale, lungo la carreggiata in direzione Rosarno.La violenza dell'urto non ha lasciato scampo a Vincenzo Loccisano e alle due figlie. Padre e bambine sono morti sul posto. Per la donna, invece, è stato necessario un intervento immediato dei soccorritori: è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Polistena, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione.Sul luogo dell'incidente sono arrivati i Carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire ogni passaggio dello schianto.Al momento non è ancora possibile stabilire con certezza cosa abbia provocato la collisione. Saranno le verifiche sulla carreggiata, sui mezzi coinvolti e sulle circostanze precedenti all'impatto a fornire agli investigatori gli elementi necessari per ricostruire la dinamica.Una tragedia che ha colpito una famiglia intera e che lascia una comunità sotto shock. Nel frattempo, mentre proseguono le indagini sull'incidente, resta appesa a un filo la vita della madre delle due bambine, ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Polistena.