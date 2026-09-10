Incidente sulla Statale: morti il papà e le due figlie, grave la mamma

Un impatto dalle conseguenze tragiche, sul quale sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto

Avevano 53 anni il padre e appena 14 e 8 anni le due figlie che hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto questa mattina nel Reggino. Una famiglia residente a Gioiosa Ionica è stata travolta da una tragedia lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, dove un'automobile e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente.

L'incidente si è verificato intorno alle 6, all'altezza del chilometro 3,200, in direzione Rosarno. A bordo della vettura viaggiava l'intero nucleo familiare. Per il padre e le due bambine l'impatto non ha lasciato scampo: sono morti sul colpo.

La situazione è apparsa subito drammatica ai soccorritori arrivati sul luogo dello schianto. La madre delle due bambine e moglie dell'uomo deceduto è invece sopravvissuta all'impatto, ma ha riportato ferite gravissime. La donna è stata trasportata all'ospedale di Polistena, dove è attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione.

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno provocato la collisione. Secondo le prime informazioni disponibili, l'auto sulla quale viaggiava la famiglia avrebbe invaso la traiettoria del mezzo pesante, verificandosi così un violento impatto frontale. Saranno tuttavia gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire con esattezza la dinamica e le eventuali responsabilità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la sequenza dell'incidente. Gli investigatori dovranno raccogliere tutti gli elementi utili per comprendere cosa sia accaduto nei pochi istanti precedenti allo schianto.

Una tragedia che ha colpito una famiglia di Gioiosa Ionica e che lascia una comunità sconvolta per la morte di un padre e delle sue due figlie, di soli 14 e 8 anni. Al momento, mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica, resta gravissima la condizione della madre, ricoverata in rianimazione a Polistena.