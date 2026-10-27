il Fatto Vesuviano

Olga Vicinanza

Olga Vicinanza

Carnevale di Palma Campania 2026: spettacolare, emozionale e solidale

11 febbraio 2026 13:30

Palma Campania, il Christmas Village ricco di eventi nel weekend

11 dicembre 2025 11:23

Sette scrittori raccontano il Carnevale di Palma Campania

30 novembre 2025 12:30

Gino Ricordi, da Palma Campania al Festival di Napoli

11 novembre 2025 15:30

Napoli-Cagliari, maxischermo in 18 città della provincia - L'ELENCO

21 maggio 2025 09:00

Polisportiva Palmese: gli under 17 di Basket in finale regionale

18 maggio 2025 08:30

Nola alle urne il 25 e 26 maggio: in 4 corrono a Sindaco, 10 liste e 212 candidati

26 aprile 2025 21:30

Carnevale di Palma Campania: questa sera le Quadriglie e Biagio Izzo.

23 febbraio 2025 12:00

Carnevale di Palma Campania: tutto pronto per la sfilata delle Quadriglie

20 febbraio 2025 16:00

Carnevale di Palma Campania: ospiti, date e novità

15 febbraio 2025 22:00

Carnevale di Palma Campania: si entra nel clou con la Canzone d’Occasione

08 febbraio 2025 13:00

Borgo Castello di Palma Campania: grande successo per il Presepe Vivente - GUARDA LA GALLERY

07 gennaio 2025 23:00

Palma Campania, Vincenzo Carbone Commendatore della Repubblica

03 novembre 2024 19:00

Cristina D'Avena e Quadriglie: che spettacolo a Palma Campania

28 ottobre 2024 12:00

A Palma Campania il concerto di Cristina D'Avena, la regina sexy delle sigle cartoons

26 ottobre 2024 12:00

A Palma Campania 24 ore di fuoco: scoperti fabbriche, minimarket e B&B abusivi

24 ottobre 2024 18:30

Palma Campania: sabato 26 la Notte delle Quadriglie, manca davvero poco

23 ottobre 2024 18:30

Terremoto politico a Nola, il sindaco Buonauro si è dimesso

18 ottobre 2024 21:10

Cristina D'Avena star a Palma Campania

30 settembre 2024 20:30

Palma Campania in lotta con clandestini e sovraffollamento: servono documenti e contratti

16 settembre 2024 20:30

Fiera Vesuviana, Franco Ricciardi riempie la piazza.

15 settembre 2024 16:00

Riecco la Fiera di San Gennaro: date e programma

08 settembre 2024 21:00

San Gennaro Vesuviano, un altro incidente mortale: due vittime in poche ore

07 settembre 2024 19:00

Il rogo di Palma Campania: tutte le conseguenze

11 agosto 2024 08:30

A Palma Campania continua l'allarme furti

30 luglio 2024 17:30

Palma Campania, immigrati stipati in un bene storico-archeologico

17 luglio 2024 19:00

Palma Campania, giovedì la Notte Bianca a Via Roma

09 luglio 2024 08:00

Palma Campania, proprietario del lounge bar fa ricorso e riapre

06 luglio 2024 06:00

Pioggia con allagamenti e danni nei Paesi Vesuviani: si salva solo Palma Campania

04 luglio 2024 21:00

I Per-Corsi della Mente inclusione sociale e benessere : "il Cammino del Sole" come faro di speranza

17 giugno 2024 18:30

Palma al Centro, tutto pronto per la seconda edizione

13 giugno 2024 16:00

Gerli è il nuovo sindaco di Striano

10 giugno 2024 22:00

“Decreto flussi” e migranti, l’accusa della Premier Giorgia Meloni. C’è il modello Palma Campania

07 giugno 2024 10:30

Palma Campania, scoperto dormitorio di fortuna in un negozio in disuso

21 maggio 2024 08:30

Mosca della frutta: maglia nera a Palma Campania, San Gennaro, Ottaviano e Carbonara

15 maggio 2024 20:30

Serie di controlli a Palma Campania: sovraffollamento e alimenti in terribili condizioni igieniche

09 maggio 2024 12:00

Galleria Riquadro porta la Pop Art a Palma Campania

08 maggio 2024 21:00

Scioglimento per mafia a San Giuseppe Vesuviano: il Consiglio di Stato blocca tutto

07 maggio 2024 06:00

Intervista a Daniele Vergone, il creatore delle "Cartoline Disney" e il suo omaggio al nostro giornale LA GALLERY

23 novembre 2023 08:00

Clementina Iervolino rieletta Presidente della Strada del Vino Vesuvio e dei Prodotti Tipici Vesuviani

15 novembre 2023 15:00

Firmato il nuovo statuto della Fondazione Carnevale Palmese: ecco le novità

22 settembre 2023 21:00

All White Party: le stanze degli angeli si tingono di bianco per una serata speciale

03 settembre 2023 20:00

Palma Campania, primo consiglio del Donnarumma bis: Elvira Franzese eletta presidente

29 giugno 2023 22:00

Palma Campania, grande "Festa del Grazie"

18 giugno 2023 19:03

Palma Campania, proclamati i consiglieri: ecco i papabili assessori

13 giugno 2023 18:46

Palma Campania, al via l’Amministrazione Donnarumma bis

23 maggio 2023 17:00

Palma Campania: Hisham (Michele) ha una casa vera

21 aprile 2023 19:30

Palma Campania, inaugurato il Polo “Alla Corte del Gusto”

04 marzo 2023 21:00

Carnevale di Palma Campania: dopo la sfilata è tempo di pensare alla Messinscena

13 febbraio 2023 15:00

Carnevale di Palma Campania: il programma completo degli eventi

07 febbraio 2023 18:30

Il Carnevale Palmese è tornato: la gallery del Ratto del Gagliardetto

05 febbraio 2023 19:00

Palma Campania: insulti, lite e bagarre in consiglio comunale - IL VIDEO

31 gennaio 2023 21:15

Palma Campania: i Giovani della Parrocchia sfidano la pioggia in onore della tradizione del Focarone

22 gennaio 2023 14:00

Palma Campania: finanziamento di 70.000 euro per restyling di Piazzetta Parrocchia

14 gennaio 2023 22:00

Palma Campania, all’alba il blitz contro il sovraffollamento

12 gennaio 2023 19:00

Archivio

Esplora l'archivio di Olga Vicinanza

Sett. 7
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 2
Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19
Sett. 47 Sett. 46 Sett. 38 Sett. 35 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 16 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2