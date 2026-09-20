Di nuovo tutto rotto: niente acqua da due giorni in 11 comuni vesuviani

Il prolungamento dell'interruzione sta infatti creando disagi sia alle famiglie sia alle attività presenti nelle zone interessate

Il ritorno alla normalità per il servizio idrico nei territori interessati dal guasto alla condotta DN 1300 Sarno-Boscotrecase richiederà più tempo del previsto. Dopo il completamento dei lavori di riparazione, durante le operazioni necessarie per rimettere progressivamente in esercizio la grande condotta è emersa una criticità tecnica non prevedibile, che ha costretto i tecnici a prolungare le attività.A comunicarlo è Gori, che in una nota fa sapere che, sulla base delle valutazioni effettuate dalle squadre impegnate nell'intervento, il raggiungimento di adeguati livelli di servizio sull'intero territorio interessato è previsto nelle ore serali di oggi, domenica 20 settembre.Ripristino graduale della distribuzioneLa conclusione delle attività tecniche non coinciderà necessariamente con un ritorno simultaneo dell'acqua in tutte le abitazioni. La distribuzione verrà infatti ripristinata progressivamente, con tempistiche differenti a seconda delle caratteristiche della rete e delle quote altimetriche delle diverse zone.La fase di riempimento e riequilibrio del sistema richiede quindi particolare attenzione. Per questo motivo, anche dopo l'avvio della ripresa del servizio, potrebbero verificarsi differenze nei tempi di ritorno alla normale pressione tra un'area e l'altra.Le squadre tecniche e il personale specializzato di Gori continueranno a lavorare senza interruzione per completare le operazioni e consentire il più rapido ritorno alla piena funzionalità della rete.Autobotti e assistenza agli utentiNel frattempo, per limitare le conseguenze dell'interruzione prolungata, la società ha annunciato il potenziamento del servizio idrico sostitutivo nei territori coinvolti.È stata rafforzata in particolare la presenza delle autobotti, insieme alle altre misure di assistenza predisposte per gli utenti. L'attenzione sarà rivolta soprattutto alle situazioni considerate maggiormente bisognose di supporto, in modo da garantire l'accesso alle risorse idriche durante questa fase di emergenza.Il prolungamento dell'interruzione sta infatti creando disagi sia alle famiglie sia alle attività presenti nelle zone interessate, motivo per cui la società sottolinea di essere impegnata nel contenere quanto più possibile gli effetti della situazione.Aggiornamenti in tempo realeGori ha fatto sapere che continuerà a comunicare gli aggiornamenti sull'avanzamento delle operazioni e sull'evoluzione dei tempi di ripristino.Le informazioni relative all'emergenza sono disponibili attraverso la sezione “Avvisi all'utenza” del sito della società e sui suoi canali informativi ufficiali.Per richieste e segnalazioni è inoltre attivo il numero verde gratuito 800 218 270, disponibile 24 ore su 24.L'obiettivo resta quello di completare le operazioni entro la serata, con una ripresa del servizio che, proprio per la natura della rete e le caratteristiche tecniche dell'intervento, avverrà comunque in maniera graduale nei diversi territori.