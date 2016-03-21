Notizie Pollena Trocchia

Donna riuscì a fuggire dal killer di Pollena Trocchia
03 luglio 2026 19:00
Il killer delle prostitute a Pollena: "Volevo fare trovare i corpi"
19 maggio 2026 07:00
Ecco il killer delle due prostitute: è un 49enne di Sant'Anastasia
18 maggio 2026 18:30
Duplice omicidio a Pollena, le due donne uccise in giorni diversi
18 maggio 2026 15:00
Discoteca a Pollena con limite massimo di 400, all'interno erano quasi in 700
15 febbraio 2026 18:30
"A Pollena Trocchia numeri del Comune non sono raggiungibili, il sindaco spieghi"
12 febbraio 2026 21:30
Pollena, data alle fiamme l'auto di una donna
27 gennaio 2026 18:00
Nasconde 29 chili di botti killer nel negozio, arrestato fruttivendolo nei Paesi Vesuviani
20 dicembre 2025 09:31
Con coltello e droga a scuola, minorenne bloccato nei Paesi Vesuviani
30 ottobre 2025 20:30
Rifiuti e reflui smaltiti illegalmente: sigilli a Pollena e Cercola
10 ottobre 2025 23:00
Incendia la casa della ex a Pollena Trocchia
04 ottobre 2025 14:30
Odore nauseabondo dai canali di Pollena e Sant'Anastasia, è allarme
14 agosto 2025 12:00
Medico del 118 muore durante il servizio nei Paesi Vesuviani
20 luglio 2025 23:00
Cimitero, l’opposizione ottiene la data di consegna dei loculi. Fiorillo: "Abbiamo costretto il sindaco a dare risposte"
10 giugno 2025 19:40
Aggredisce la ex in auto davanti alla bimba di 3 anni
30 maggio 2025 15:00
Ancora ritardi per i nuovi loculi del cimitero di Pollena Trocchia: il gruppo "Siamo il Domani" chiede chiarezza e risposte concrete
22 aprile 2025 13:30
Pollena Trocchia, cade dalla scala mentre tinteggia e muore
12 aprile 2025 18:30
Bloccato l'autore di 5 rapine nei Paesi Vesuviani
01 aprile 2025 14:30
Ventuno dipendenti irregolari nella ditta di lavanderia dei Paesi Vesuviani
17 febbraio 2025 10:30
Autobus di linea in fiamme nei Paesi Vesuviani
15 febbraio 2025 19:00
Nuovo reparto di oncologia all'ospedale di Pollena Trocchia
17 gennaio 2025 10:00
Controlli notturni nei Paesi Vesuviani: due arresti
15 gennaio 2025 23:00
"Bimbi al freddo e scuola senza collaudo, ennesima figuraccia del sindaco Esposito e della sua Giunta"
09 gennaio 2025 19:30
Approfittano del rumore dei botti ed entrano nell'azienda agricola vesuviana
02 gennaio 2025 12:00
Esplode bomba davanti a una pescheria dei Paesi Vesuviani
16 dicembre 2024 13:00
Grave incidente sulla Statale 268: coinvolti camion e 4 auto, ci sono feriti
03 dicembre 2024 13:30
Cemento armato per rifare una strada nel Parco nazionale del Vesuvio, sigilli a un cantiere comunale a Pollena Trocchia
06 novembre 2024 14:30
A 13 anni gira nei Paesi Vesuviani con una mannaia: "Mi devo difendere"
29 ottobre 2024 14:30
Ritorna a Pollena il Memorial Vincenzo Liguori
03 ottobre 2024 20:30
Strangola il marito in strada, arrestata a Pollena Trocchia
01 ottobre 2024 15:00
Zaino solidale nei Paesi Vesuviani per aiutare le famiglie
17 settembre 2024 12:00
Pusher diventati usurai ed estorsori di un cliente, arrestati nei Paesi Vesuviani
05 settembre 2024 15:00
Ancora problemi tecnici, salta un'altra linea della Circumvesuviana
25 giugno 2024 12:30
Nei Paesi Vesuviani braccianti agricoli minacciati e pagati 2 euro l'ora
21 giugno 2024 08:30
Orologi "sospetti", 30mila pezzi in un misterioso deposito del Vesuviano
18 giugno 2024 08:30
Antenna 5g a Pollena, Fiorillo: "Mediazione del ministero, impianto verso la dislocazione"
15 giugno 2024 17:00
Il negozio deve ancora aprire e viene già dato alle fiamme
23 maggio 2024 10:30
Rifiuti, scattano le retate contro i "zozzoni" dei Paesi Vesuviani
20 marzo 2024 08:30
Paura nei Paesi Vesuviani, in fiamme auto parcheggiata
23 febbraio 2024 13:00
Lite per una ragazza, cerca di uccidere il rivale investendolo
24 ottobre 2023 09:00
Pollena Trocchia, ritorna il memorial Vincenzo Liguori
06 ottobre 2023 13:30
Raffica di spari nei Paesi Vesuviani: colpita casa ed auto all'interno del parcheggio
02 ottobre 2023 15:00
Discoteca con troppe persone, chiuso locale dei Paesi Vesuviani
02 ottobre 2023 08:30
Esplode ordigno davanti casa di un pregiudicato vesuviano
17 agosto 2023 12:00
Auto medica va a fuoco sulla Statale vesuviana
25 giugno 2023 13:00
Scomparso da 4 giorni, i carabinieri ritrovano Giuseppe
03 giugno 2023 22:00
Giuseppe scomparso da mercoledì, ansia a Pollena Trocchia
03 giugno 2023 19:00
Travolto dal trattore a Pollena Trocchia, operato d'urgenza
06 maggio 2023 12:00
Sicurezza e partecipazione: “Nessun quartiere sarà più periferia”. Fiorillo incontra i cittadini di Via Musci
04 maggio 2023 19:00
Pasquale Fiorillo in corsa per la carica di sindaco a Pollena: “Puc, sicurezza e ambiente le nostre priorità”
15 aprile 2023 16:00
Incendio all'ospedale di Pollena, evacuati i pazienti di Oncologia
24 febbraio 2023 08:30
Il marito la minaccia e lei si rifugia in caserma dai carabinieri: preso nei Paesi Vesuviani
23 gennaio 2023 12:00
Spaccia direttamente dall'auto: arrestato nei Paesi Vesuviani
07 gennaio 2023 13:00
Disastro all’alberghiero di Pollena: vandali svuotano gli estintori ed allagano la scuola
14 dicembre 2016 16:22
Sanremo Giovani, Lele da Pollena Trocchia conquista il palco dell’Ariston
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Incidente sulla Statale vesuviana: la piccola di 4 anni ha un’emorragia cerebrale, lotta per la vita
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Schianto sulla Statale dei Paesi Vesuviani: in gravi condizioni una donna e la figlia di 4 anni
05 dicembre 2016 19:26
La stufa a gas prende fuoco, la bombola esplode in strada: tutti salvi per miracolo
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Pistola in faccia alla cassiera, rapina choc in un supermercato di Pollena
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Pollena, fioraio denuncia e fa arrestare il suo estorsore: in manette un camorrista 32enne
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Agguato a Pollena, ancora gravi le condizioni del 27enne: trovate le immagini del raid
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Rapina con spari a Pollena, il ferito trasferito al Cardarelli: è in prognosi riservata
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Sparatoria nel centro Snai di Pollena, il ferito è un commerciante di 27 anni: operato d’urgenza
22 ottobre 2016 15:31
Terrore a Pollena, rapina armata al centro scommesse: i banditi fanno fuoco e feriscono un uomo
22 ottobre 2016 14:02
“Graffito d’Argento”, cerimonia di premiazione al Comune di Pollena
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Meccanico ucciso da una pallottola vagante della camorra, torna a Pollena il Memorial Liguori
29 settembre 2016 16:54
Piantagione di cannabis tra Pollena e Cercola: distrutti 200mila euro di droga
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Vede i carabinieri e abbandona l’Audi appena rubata, arrestato ladro 20enne a Pollena
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Trovato a bordo di auto appena rubata, in carcere pluripregiudicato di Pollena
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Condono edilizio, via alla riapertura delle pratiche a Pollena Trocchia
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Fiamme e feriti a Pollena: investe uomo in moto con l’auto del padre, fugge e incendia il veicolo
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Paura a Pollena, incendio al "Parco Europa"
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Statale 268, auto si schianta contro vettura in avaria e si ribalta: un ferito e strada chiusa
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“Gal Vesuvio Verde”, aderisce anche Pollena Trocchia: il sì del consiglio arriva all’unanimità
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Madre e figlia di Pollena investite da rapinatore di Pomigliano: ECCO IL VIDEO, IMPATTO TERRIBILE
19 luglio 2016 08:59
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Cimitero di Pollena, il 25 luglio partiranno i lavori per l’ampliamento
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Accoltellò fidanzato dell’ex dopo l’addio a C’è Posta per Te, 22enne di Pollena condannato a 15 anni
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Gambizzò familiare dopo lite, Gammella bloccato dai carabinieri prima di raggiungere la sua pistola
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Ferì un familiare a colpi di pistola, arrestato 34enne di Pollena Trocchia
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Droga e camorra, in cella “la ragazza del clan”: Veronica Carotenuto deve scontare 7 anni
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Tragedia a Pollena, 24enne si impicca in cantina: città sotto choc
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Rubano auto a Salerno, presi dopo inseguimento da film a Pollena: 3 arresti
07 maggio 2016 15:26
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Ospedale di Pollena, uno spiraglio dalla Regione per riattivare il pronto soccorso
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Pollena, la Protezione Civile “Fire Fox” compie 25 anni: tre giorni di appuntamenti in città
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Rubano auto a Pollena, poi la incendiano insieme ad una testa di maiale: è giallo
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31 marzo 2016 18:21
Sicurezza stradale a Pollena, arrivano i dossi nelle strade pericolose
30 marzo 2016 08:03
Pollena “città di vetro”, entra in funzione il sistema di videosorveglianza
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Spaccio di droga, arrestato 30enne di Pollena: deve scontare 2 anni e 10 mesi
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Ruba infissi di alluminio da una scuola, nei guai un 42enne di Pollena Trocchia
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Vittima innocente della camorra, un parco in memoria di Vincenzo Liguori
23 marzo 2016 09:07
Referendum, a Pollena si procederà con il sorteggio degli scrutatori
22 marzo 2016 15:35
«Pollena, ospedale Apicella destinato a morire: serve una battaglia per recuperarlo»
21 marzo 2016 09:18
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