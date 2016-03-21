il Fatto Vesuviano

Notizie Pollena Trocchia

Donna riuscì a fuggire dal killer di Pollena Trocchia

03 luglio 2026 19:00

Il killer delle prostitute a Pollena: "Volevo fare trovare i corpi"

19 maggio 2026 07:00

Ecco il killer delle due prostitute: è un 49enne di Sant'Anastasia

18 maggio 2026 18:30

Duplice omicidio a Pollena, le due donne uccise in giorni diversi

18 maggio 2026 15:00

Discoteca a Pollena con limite massimo di 400, all'interno erano quasi in 700

15 febbraio 2026 18:30

"A Pollena Trocchia numeri del Comune non sono raggiungibili, il sindaco spieghi"

12 febbraio 2026 21:30

Pollena, data alle fiamme l'auto di una donna

27 gennaio 2026 18:00

Nasconde 29 chili di botti killer nel negozio, arrestato fruttivendolo nei Paesi Vesuviani

20 dicembre 2025 09:31

Con coltello e droga a scuola, minorenne bloccato nei Paesi Vesuviani

30 ottobre 2025 20:30

Rifiuti e reflui smaltiti illegalmente: sigilli a Pollena e Cercola

10 ottobre 2025 23:00

Incendia la casa della ex a Pollena Trocchia

04 ottobre 2025 14:30

Odore nauseabondo dai canali di Pollena e Sant'Anastasia, è allarme

14 agosto 2025 12:00

Medico del 118 muore durante il servizio nei Paesi Vesuviani

20 luglio 2025 23:00

Cimitero, l’opposizione ottiene la data di consegna dei loculi. Fiorillo: "Abbiamo costretto il sindaco a dare risposte"

10 giugno 2025 19:40

Aggredisce la ex in auto davanti alla bimba di 3 anni

30 maggio 2025 15:00

Ancora ritardi per i nuovi loculi del cimitero di Pollena Trocchia: il gruppo "Siamo il Domani" chiede chiarezza e risposte concrete

22 aprile 2025 13:30

Pollena Trocchia, cade dalla scala mentre tinteggia e muore

12 aprile 2025 18:30

Bloccato l'autore di 5 rapine nei Paesi Vesuviani

01 aprile 2025 14:30

Ventuno dipendenti irregolari nella ditta di lavanderia dei Paesi Vesuviani

17 febbraio 2025 10:30

Autobus di linea in fiamme nei Paesi Vesuviani

15 febbraio 2025 19:00

Nuovo reparto di oncologia all'ospedale di Pollena Trocchia

17 gennaio 2025 10:00

Controlli notturni nei Paesi Vesuviani: due arresti

15 gennaio 2025 23:00

"Bimbi al freddo e scuola senza collaudo, ennesima figuraccia del sindaco Esposito e della sua Giunta"

09 gennaio 2025 19:30

Approfittano del rumore dei botti ed entrano nell'azienda agricola vesuviana

02 gennaio 2025 12:00

Esplode bomba davanti a una pescheria dei Paesi Vesuviani

16 dicembre 2024 13:00

Grave incidente sulla Statale 268: coinvolti camion e 4 auto, ci sono feriti

03 dicembre 2024 13:30

Cemento armato per rifare una strada nel Parco nazionale del Vesuvio, sigilli a un cantiere comunale a Pollena Trocchia

06 novembre 2024 14:30

A 13 anni gira nei Paesi Vesuviani con una mannaia: "Mi devo difendere"

29 ottobre 2024 14:30

Ritorna a Pollena il Memorial Vincenzo Liguori

03 ottobre 2024 20:30

Strangola il marito in strada, arrestata a Pollena Trocchia

01 ottobre 2024 15:00

Zaino solidale nei Paesi Vesuviani per aiutare le famiglie

17 settembre 2024 12:00

Pusher diventati usurai ed estorsori di un cliente, arrestati nei Paesi Vesuviani

05 settembre 2024 15:00

Ancora problemi tecnici, salta un'altra linea della Circumvesuviana

25 giugno 2024 12:30

Nei Paesi Vesuviani braccianti agricoli minacciati e pagati 2 euro l'ora

21 giugno 2024 08:30

Orologi "sospetti", 30mila pezzi in un misterioso deposito del Vesuviano

18 giugno 2024 08:30

Antenna 5g a Pollena, Fiorillo: "Mediazione del ministero, impianto verso la dislocazione"

15 giugno 2024 17:00

Il negozio deve ancora aprire e viene già dato alle fiamme

23 maggio 2024 10:30

Rifiuti, scattano le retate contro i "zozzoni" dei Paesi Vesuviani

20 marzo 2024 08:30

Paura nei Paesi Vesuviani, in fiamme auto parcheggiata

23 febbraio 2024 13:00

Lite per una ragazza, cerca di uccidere il rivale investendolo

24 ottobre 2023 09:00

Pollena Trocchia, ritorna il memorial Vincenzo Liguori

06 ottobre 2023 13:30

Raffica di spari nei Paesi Vesuviani: colpita casa ed auto all'interno del parcheggio

02 ottobre 2023 15:00

Discoteca con troppe persone, chiuso locale dei Paesi Vesuviani

02 ottobre 2023 08:30

Esplode ordigno davanti casa di un pregiudicato vesuviano

17 agosto 2023 12:00

Auto medica va a fuoco sulla Statale vesuviana

25 giugno 2023 13:00

Scomparso da 4 giorni, i carabinieri ritrovano Giuseppe

03 giugno 2023 22:00

Giuseppe scomparso da mercoledì, ansia a Pollena Trocchia

03 giugno 2023 19:00

Travolto dal trattore a Pollena Trocchia, operato d'urgenza

06 maggio 2023 12:00

Sicurezza e partecipazione: “Nessun quartiere sarà più periferia”. Fiorillo incontra i cittadini di Via Musci

04 maggio 2023 19:00

Pasquale Fiorillo in corsa per la carica di sindaco a Pollena: “Puc, sicurezza e ambiente le nostre priorità”

15 aprile 2023 16:00

Incendio all'ospedale di Pollena, evacuati i pazienti di Oncologia

24 febbraio 2023 08:30

Il marito la minaccia e lei si rifugia in caserma dai carabinieri: preso nei Paesi Vesuviani

23 gennaio 2023 12:00

Spaccia direttamente dall'auto: arrestato nei Paesi Vesuviani

07 gennaio 2023 13:00

Disastro all’alberghiero di Pollena: vandali svuotano gli estintori ed allagano la scuola

14 dicembre 2016 16:22

Sanremo Giovani, Lele da Pollena Trocchia conquista il palco dell’Ariston

12 dicembre 2016 23:41

Incidente sulla Statale vesuviana: la piccola di 4 anni ha un’emorragia cerebrale, lotta per la vita

06 dicembre 2016 09:28

Schianto sulla Statale dei Paesi Vesuviani: in gravi condizioni una donna e la figlia di 4 anni

05 dicembre 2016 19:26

La stufa a gas prende fuoco, la bombola esplode in strada: tutti salvi per miracolo

04 dicembre 2016 17:04

Pistola in faccia alla cassiera, rapina choc in un supermercato di Pollena

26 novembre 2016 09:16

Pollena, fioraio denuncia e fa arrestare il suo estorsore: in manette un camorrista 32enne

18 novembre 2016 15:02

Agguato a Pollena, ancora gravi le condizioni del 27enne: trovate le immagini del raid

24 ottobre 2016 17:07

Rapina con spari a Pollena, il ferito trasferito al Cardarelli: è in prognosi riservata

23 ottobre 2016 08:53

Sparatoria nel centro Snai di Pollena, il ferito è un commerciante di 27 anni: operato d’urgenza

22 ottobre 2016 15:31

Terrore a Pollena, rapina armata al centro scommesse: i banditi fanno fuoco e feriscono un uomo

22 ottobre 2016 14:02

“Graffito d’Argento”, cerimonia di premiazione al Comune di Pollena

20 ottobre 2016 17:46

Meccanico ucciso da una pallottola vagante della camorra, torna a Pollena il Memorial Liguori

29 settembre 2016 16:54

Piantagione di cannabis tra Pollena e Cercola: distrutti 200mila euro di droga

25 settembre 2016 08:45

Vede i carabinieri e abbandona l’Audi appena rubata, arrestato ladro 20enne a Pollena

23 settembre 2016 13:10

Trovato a bordo di auto appena rubata, in carcere pluripregiudicato di Pollena

13 settembre 2016 18:16

Condono edilizio, via alla riapertura delle pratiche a Pollena Trocchia

10 settembre 2016 16:40

Fiamme e feriti a Pollena: investe uomo in moto con l’auto del padre, fugge e incendia il veicolo

05 settembre 2016 08:51

Paura a Pollena, incendio al "Parco Europa"

25 agosto 2016 11:09

Statale 268, auto si schianta contro vettura in avaria e si ribalta: un ferito e strada chiusa

20 agosto 2016 09:38

“Gal Vesuvio Verde”, aderisce anche Pollena Trocchia: il sì del consiglio arriva all’unanimità

05 agosto 2016 15:56

Madre e figlia di Pollena investite da rapinatore di Pomigliano: ECCO IL VIDEO, IMPATTO TERRIBILE

19 luglio 2016 08:59

Rapinò scooter a Pollena e investì gravemente madre e figlia: arrestato 23enne di Pomigliano

18 luglio 2016 09:31

Cimitero di Pollena, il 25 luglio partiranno i lavori per l’ampliamento

11 luglio 2016 08:06

Accoltellò fidanzato dell’ex dopo l’addio a C’è Posta per Te, 22enne di Pollena condannato a 15 anni

08 luglio 2016 07:21

Riqualificazione di via Garibaldi e corso Riccardi: intesa tra i sindaci di Pollena e Cercola

03 luglio 2016 10:03

Emergenza furti e rapine a Pollena, si alza il grido di dolore: «Servono le telecamere»

26 giugno 2016 16:08

Spaccio di droga a Salerno, misura cautelare anche per un 41enne di Pollena

17 giugno 2016 08:25

Pollena, presto i lavori di restyling al plesso Fusco

11 giugno 2016 18:53

Gambizzò familiare dopo lite, Gammella bloccato dai carabinieri prima di raggiungere la sua pistola

11 giugno 2016 10:38

Ferì un familiare a colpi di pistola, arrestato 34enne di Pollena Trocchia

08 giugno 2016 10:10

Droga e camorra, in cella “la ragazza del clan”: Veronica Carotenuto deve scontare 7 anni

30 maggio 2016 08:35

Tragedia a Pollena, 24enne si impicca in cantina: città sotto choc

27 maggio 2016 09:07

Rapina bar di Pollena puntando coltello e siringa in faccia al titolare, 47enne in carcere

12 maggio 2016 13:22

Rubano auto a Salerno, presi dopo inseguimento da film a Pollena: 3 arresti

07 maggio 2016 15:26

Un parco alla memoria di Vincenzo Liguori, vittima innocente della camorra: lunedì la cerimonia

30 aprile 2016 18:17

Ospedale di Pollena, uno spiraglio dalla Regione per riattivare il pronto soccorso

19 aprile 2016 16:40

Pollena, la Protezione Civile “Fire Fox” compie 25 anni: tre giorni di appuntamenti in città

14 aprile 2016 18:12

Rubano auto a Pollena, poi la incendiano insieme ad una testa di maiale: è giallo

10 aprile 2016 15:15

Pollena ha una centrale di videosorveglianza: 15 telecamere per garantire maggiore sicurezza

31 marzo 2016 18:21

Sicurezza stradale a Pollena, arrivano i dossi nelle strade pericolose

30 marzo 2016 08:03

Pollena “città di vetro”, entra in funzione il sistema di videosorveglianza

27 marzo 2016 09:05

Spaccio di droga, arrestato 30enne di Pollena: deve scontare 2 anni e 10 mesi

26 marzo 2016 10:26

Ruba infissi di alluminio da una scuola, nei guai un 42enne di Pollena Trocchia

26 marzo 2016 09:34

Vittima innocente della camorra, un parco in memoria di Vincenzo Liguori

23 marzo 2016 09:07

Referendum, a Pollena si procederà con il sorteggio degli scrutatori

22 marzo 2016 15:35

«Pollena, ospedale Apicella destinato a morire: serve una battaglia per recuperarlo»

21 marzo 2016 09:18

Archivio

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