Duplice omicidio a Pollena, le due donne uccise in giorni diversi

L’uomo fermato dagli inquirenti e ascoltato per diverse ore dagli investigatori sarebbe ritenuto responsabile

Sarebbero state uccise dalla stessa persona, in due giorni differenti, le due donne trovate senza vita nella notte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Le vittime, secondo le prime ipotesi investigative, sarebbero due donne che si prostituivano nella zona. L’uomo fermato dagli inquirenti e ascoltato per diverse ore dagli investigatori sarebbe ritenuto responsabile del duplice omicidio. Nel corso dell’interrogatorio, secondo quanto trapela, avrebbe fornito alcune ammissioni.

Stando alla ricostruzione al vaglio dei carabinieri e della Procura di Nola, le due donne avrebbero incontrato l’uomo in momenti distinti, e in entrambe le circostanze i rapporti avrebbero preceduto delle liti scoppiate al momento della richiesta di denaro, che sarebbero poi degenerate fino all’aggressione mortale.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola e condotte dai Arma dei Carabinieri, stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di verificare la sequenza temporale degli eventi.

Gli inquirenti mantengono comunque il massimo riserbo, mentre restano in corso gli accertamenti tecnici e le verifiche utili a chiarire ogni dettaglio della vicenda.