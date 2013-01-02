il Fatto Vesuviano

Notizie Angri

Cuoco insospettabile scoperto a trasportare stupefacenti

03 dicembre 2025 12:30

Picchia e taglia i capelli alla fidanzata per gelosia

17 novembre 2025 15:00

Magic Castle 2025: la Magia del Natale illumina Angri Città d’Arte

06 novembre 2025 15:30

Schianto nella notte, Pasquale muore a 20 anni

29 settembre 2025 19:00

Ritrovato nel Vesuviano il furgone rubato ai fratelli disabili

21 settembre 2025 10:30

Da oggi Angri diventerà la cittadella dei ragazzi

19 settembre 2025 09:30

In fiamme furgone carico di bombole di gas, cittadini eroi salvano tutti

18 settembre 2025 06:00

Ragazzina 13enne rapinata al distributore di bibite nell'Agro Nocerino

23 agosto 2025 17:00

Lancia gattino nel vuoto dal castello, il video è online

31 luglio 2025 06:00

Angri si accende d'estate

17 luglio 2025 09:30

Campania Welfare, presentato il progetto UTOPIA presso Comunità Sensibile

12 luglio 2025 19:30

Panificio dell'Agro-Nocerino ruba la corrente per 5 anni

10 luglio 2025 15:00

Auto contro mezzo dei rifiuti, un morto e due feriti ad Angri

05 luglio 2025 19:00

Spunta patrimonio da un milione e mezzo di euro, tutto sequestrato

25 giugno 2025 13:00

Staffetta di Scrittura, una scuola di Angri vince il format nazionale

21 giugno 2025 19:00

Brucia grosso capannone nell'Agro Nocerino

21 giugno 2025 13:00

Tirocini formativi presso Comunità Sensibile, opportunità sociali preziose

09 giugno 2025 17:30

Comunità Sensibile, i valori della famiglia al centro dell'iniziativa scafatese

06 giugno 2025 11:30

Maggio dei Monumenti, il successo di Angri Città d'Arte 2025

03 giugno 2025 15:00

Rubano auto in strada, arrestati in tre

25 maggio 2025 10:00

Ladro si lancia nel vuoto per sfuggire all'arresto

20 maggio 2025 09:00

Ladri nel convento, suora picchiata

17 maggio 2025 15:00

Angri, un territorio crocevia tra Pompei e Costiera Amalfitana ancora da valorizzare

08 maggio 2025 09:30

In 1500 nel discopub, droga e alcol ai minori

06 maggio 2025 19:00

Blitz da Castellammare ad Angri, sequestrati 5 milioni di cocaina purissima

03 maggio 2025 21:00

Angri, parte il Maggio dei Monumenti. I primi appuntamenti

01 maggio 2025 11:30

Scomparsa da Angri, Elisa ritrovata su un pedalò

15 aprile 2025 06:00

Tornano i ladri, "Da Gino" senza pace

13 aprile 2025 12:30

Ristorante svaligiato tre volte in quattro mesi

07 aprile 2025 14:30

Minori bevono in un locale e si sentono male in strada

04 marzo 2025 10:30

Scafati, vendono antico lampadario e vengono pagati con 16mila euro rubati

01 marzo 2025 21:00

Ladri svaligiano casa poi abbandonano l'auto sulla Napoli-Salerno

06 gennaio 2025 10:00

Pistola contro commerciante, arrestati due minorenni a Terzigno

17 dicembre 2024 20:30

Panetti di cocaina, un arresto nell'Agro Nocerino

14 dicembre 2024 21:00

Devastano l'ingresso della paninoteca "da Gino" per un bottino da 30 euro

13 dicembre 2024 14:30

Finisce con l'auto contro un muro, muore 34enne di Scafati

16 novembre 2024 21:30

Senza biglietto sul bus, controllori mandati in ospedale

22 ottobre 2024 17:00

Angri-Matera di calcio: 8 arresti per gli scontri

26 settembre 2024 10:30

Stalking alla ex, lei tenta il suicidio

03 settembre 2024 15:00

Rissa con bastoni e coltelli nell'Agro Nocerino: 10 persone coinvolte

02 settembre 2024 10:00

Si finge donna delle pulizie e ruba in casa

18 agosto 2024 08:30

Ladri d'appartamento arrestati e subito rilasciati

07 agosto 2024 16:00

Cimitero delle auto nell'Agro Nocerino

07 agosto 2024 10:00

Rimosso alveare da 70 chili nell'Agro Nocerino

05 agosto 2024 14:30

Alcol di contrabbando venduto nelle taniche dei liquidi lavavetro

19 luglio 2024 10:30

Donna e cagnolino azzannati da randagio in villetta

08 luglio 2024 21:00

Ucciso nell'Agro Nocerino, catturato il titolare di un locale notturno

18 giugno 2024 12:00

Gli sparano alle gambe, nessuno lo soccorre e muore

16 giugno 2024 18:30

Auto va in fiamme in pieno centro, coppia salvata

06 giugno 2024 10:30

Bici elettriche "preparate" e fuorilegge, sequestri nell'Agro Nocerino

25 maggio 2024 06:00

Dall'Agro Sarnese va a spacciare in Costiera ai turisti

13 maggio 2024 18:30

Auto prende fuoco sull'autostrada Napoli-Salerno

22 aprile 2024 06:00

"Devi sembrare un uomo", e taglia i capelli alla fidanzata. Follia nell'Agro Sarnese

13 aprile 2024 12:30

Maxi-incendio in fabbrica nell'Agro Sarnese, case evacuate

12 aprile 2024 09:00

Controlli a Scafati e nelle città limitrofe: negozi chiusi e alimenti sequestrati

09 aprile 2024 08:00

Esplode bomba carta contro locale della movida nell'Agro Nocerino

12 marzo 2024 08:00

Blitz ad Angri, scoperti 125 reperti storici in un appartamento

09 marzo 2024 10:00

Morto il gattino scuoiato nell'Agro Nocerino, cure inutili

10 dicembre 2023 17:00

Gattino scuoiato vivo ad Angri, caccia alle belve

08 dicembre 2023 19:00

Scontro auto-scooter, una vittima nell'Agro Nocerino

02 dicembre 2023 10:00

Ruba nelle case, ladro arrestato nell'Agro Nocerino durante la fuga

14 novembre 2023 10:00

Allenatore prende a pugni i babycalciatori avversari: follia nel derby tra Angri e Paganese

13 novembre 2023 23:00

Auto contro betoniera: feriti sulla Statale 268

27 ottobre 2023 16:02

Tre fucili rubati sotterrati in campagna, preso nei Paesi Vesuviani

20 ottobre 2023 15:00

Bombe della camorra nell'Agro Nocerino Sarnese: in 4 alla sbarra

10 settembre 2023 10:00

A 14 anni picchiato da un gruppo di adulti: follia nell'Agro Nocerino

01 settembre 2023 15:00

Il 49enne di Angri morto per salvare i figli: mare improvvisamente cambiato

08 agosto 2023 06:00

Salva i due figli in mare, muore 49enne di Angri

07 agosto 2023 19:30

Camion in fiamme sulla Statale 268: strada chiusa

24 giugno 2023 16:00

Lite dal fruttivendolo nell'agro-nocerino, spari e feriti

19 giugno 2023 14:00

Banda di ladri dell'Audi Q3, ronde notturne nell'Agro-Nocerino

08 giugno 2023 12:00

Sequestrati 2 milioni di euro a camorrista dell'Agro-Sarnese

08 maggio 2023 18:00

"Giocatore pestato negli spogliatoi": sospesa Angri-Portici

11 gennaio 2023 22:00

Befi stende l'Angri, la Palmese agguanta il terzo posto

24 febbraio 2013 13:51

Coppa Italia, lo Stasia passa ai rigori e approda in finale

30 gennaio 2013 17:01

Palmese, tennistico 6 a 0 all'U.S. Angri

06 gennaio 2013 16:28

Palmese attesa dall’U.S. Angri. Mazziotti: «Non sarà una gara semplice»

02 gennaio 2013 08:01

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