Notizie Angri

Cuoco insospettabile scoperto a trasportare stupefacenti
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Picchia e taglia i capelli alla fidanzata per gelosia
17 novembre 2025 15:00
Magic Castle 2025: la Magia del Natale illumina Angri Città d’Arte
06 novembre 2025 15:30
Schianto nella notte, Pasquale muore a 20 anni
29 settembre 2025 19:00
Ritrovato nel Vesuviano il furgone rubato ai fratelli disabili
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Da oggi Angri diventerà la cittadella dei ragazzi
19 settembre 2025 09:30
In fiamme furgone carico di bombole di gas, cittadini eroi salvano tutti
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Ragazzina 13enne rapinata al distributore di bibite nell'Agro Nocerino
23 agosto 2025 17:00
Lancia gattino nel vuoto dal castello, il video è online
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Angri si accende d'estate
17 luglio 2025 09:30
Campania Welfare, presentato il progetto UTOPIA presso Comunità Sensibile
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Panificio dell'Agro-Nocerino ruba la corrente per 5 anni
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Auto contro mezzo dei rifiuti, un morto e due feriti ad Angri
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Spunta patrimonio da un milione e mezzo di euro, tutto sequestrato
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Staffetta di Scrittura, una scuola di Angri vince il format nazionale
21 giugno 2025 19:00
Brucia grosso capannone nell'Agro Nocerino
21 giugno 2025 13:00
Tirocini formativi presso Comunità Sensibile, opportunità sociali preziose
09 giugno 2025 17:30
Comunità Sensibile, i valori della famiglia al centro dell'iniziativa scafatese
06 giugno 2025 11:30
Maggio dei Monumenti, il successo di Angri Città d'Arte 2025
03 giugno 2025 15:00
Rubano auto in strada, arrestati in tre
25 maggio 2025 10:00
Ladro si lancia nel vuoto per sfuggire all'arresto
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Ladri nel convento, suora picchiata
17 maggio 2025 15:00
Angri, un territorio crocevia tra Pompei e Costiera Amalfitana ancora da valorizzare
08 maggio 2025 09:30
In 1500 nel discopub, droga e alcol ai minori
06 maggio 2025 19:00
Blitz da Castellammare ad Angri, sequestrati 5 milioni di cocaina purissima
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Angri, parte il Maggio dei Monumenti. I primi appuntamenti
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Scomparsa da Angri, Elisa ritrovata su un pedalò
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Tornano i ladri, "Da Gino" senza pace
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Ristorante svaligiato tre volte in quattro mesi
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Minori bevono in un locale e si sentono male in strada
04 marzo 2025 10:30
Scafati, vendono antico lampadario e vengono pagati con 16mila euro rubati
01 marzo 2025 21:00
Ladri svaligiano casa poi abbandonano l'auto sulla Napoli-Salerno
06 gennaio 2025 10:00
Pistola contro commerciante, arrestati due minorenni a Terzigno
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Panetti di cocaina, un arresto nell'Agro Nocerino
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Devastano l'ingresso della paninoteca "da Gino" per un bottino da 30 euro
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Finisce con l'auto contro un muro, muore 34enne di Scafati
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Senza biglietto sul bus, controllori mandati in ospedale
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Si finge donna delle pulizie e ruba in casa
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07 agosto 2024 10:00
Rimosso alveare da 70 chili nell'Agro Nocerino
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Alcol di contrabbando venduto nelle taniche dei liquidi lavavetro
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Donna e cagnolino azzannati da randagio in villetta
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Ucciso nell'Agro Nocerino, catturato il titolare di un locale notturno
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Gli sparano alle gambe, nessuno lo soccorre e muore
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Auto va in fiamme in pieno centro, coppia salvata
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Bici elettriche "preparate" e fuorilegge, sequestri nell'Agro Nocerino
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Dall'Agro Sarnese va a spacciare in Costiera ai turisti
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Maxi-incendio in fabbrica nell'Agro Sarnese, case evacuate
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