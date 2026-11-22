L'EMERGENZA Negozi usati come dormitori: scatta il blitz

Gli interventi, programmati nell'ambito di una più ampia attività di verifica del territorio, hanno portato alla scoperta di diverse situazioni considerate irregolari

Locali nati per ospitare attività commerciali, ma trasformati in vere e proprie abitazioni di fortuna, con numerose persone costrette a convivere in spazi inadeguati e in condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie. È quanto emerso dai primi controlli effettuati dalla Polizia Locale nel centro di Sant’Antimo, dove è partita un'operazione mirata a contrastare il fenomeno del sovraffollamento abitativo e dell'utilizzo irregolare degli immobili.Gli interventi, programmati nell'ambito di una più ampia attività di verifica del territorio, hanno portato alla scoperta di diverse situazioni considerate irregolari. I locali ispezionati, formalmente destinati a uso commerciale, erano stati adibiti ad alloggi per cittadini stranieri. All'interno degli immobili gli agenti hanno trovato un numero elevato di persone, sistemate in ambienti che, secondo quanto riscontrato durante i sopralluoghi, presentavano gravi carenze sotto il profilo delle condizioni igieniche.A coordinare le operazioni è stata la Polizia Locale, guidata dal comandante Raffaele Vicchiariello. I cosiddetti caschi bianchi hanno avviato una serie di blitz nel cuore della città, concentrando l'attenzione sugli immobili già individuati nel corso delle precedenti attività di monitoraggio.Il quadro emerso durante le ispezioni ha evidenziato due problematiche principali: da una parte l'utilizzo degli spazi in violazione della loro destinazione urbanistica, dall'altra la presenza di numerosi occupanti in ambienti che non sarebbero stati adeguati a garantire condizioni abitative dignitose e sicure. A colpire maggiormente gli operatori, secondo quanto riferito, sono state proprio le condizioni igienico-sanitarie degli immobili, descritte come estremamente precarie.Al termine delle verifiche sono scattati i provvedimenti nei confronti dei proprietari. I titolari degli immobili sono stati denunciati per il cambio di destinazione d'uso dei locali e per l'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Sono state inoltre contestate violazioni amministrative per la mancata comunicazione di cessione di fabbricato, mentre l'assenza di regolari contratti di locazione è stata segnalata agli uffici e agli organi competenti per gli ulteriori accertamenti.L'intervento non si è limitato alle contestazioni. Una volta completate le operazioni di sgombero, la Polizia Locale ha provveduto ad apporre i sigilli agli ingressi degli immobili, impedendone l'ulteriore utilizzo nelle condizioni riscontrate durante i controlli.Quello individuato a Sant'Antimo non sarebbe un fenomeno circoscritto a pochi episodi isolati. Le verifiche effettuate nel corso della scorsa estate avevano già portato all'attenzione delle autorità diverse situazioni meritevoli di approfondimento. Proprio sulla base di quelle prime attività è stata programmata la prosecuzione dei controlli, con l'obiettivo di individuare altri immobili utilizzati in modo irregolare.L'attività della Polizia Locale proseguirà inoltre sulla base della delega della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha disposto ulteriori accertamenti e sopralluoghi su altre 15 situazioni già individuate nel centro cittadino. Un numero che lascia intendere come le verifiche siano destinate ad allargarsi e come l'attenzione degli investigatori non si fermerà ai primi immobili sottoposti a controllo.L'obiettivo è ricostruire l'intera rete delle situazioni abitative irregolari, verificando le condizioni degli immobili, le modalità con cui vengono concessi a terzi e le eventuali responsabilità dei proprietari. Particolare attenzione sarà riservata anche alla documentazione relativa agli affitti e agli obblighi amministrativi previsti dalla normativa.