il Fatto Vesuviano

Redazione

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OMICIDIO — Trovato a terre ucciso a pugnalate, ipotesi del furto finito male

27 ottobre 2026 13:00

ABUSIVISMO — Sequestrato intero complesso immobiliare e un cantiere nei Paesi Vesuviani

27 ottobre 2026 12:30

IL CASO — A Sant'Anastasia le colonnine elettriche mai entrate in funzione

27 ottobre 2026 12:00

CALCIO VIOLENTO — Confessa il tifoso che sfondato il cranio al 34enne, ha 19 anni

27 ottobre 2026 11:30

POLEMICHE — Ognissanti, degrado al cimitero

27 ottobre 2026 11:00

LA PAURA — Strappa via bimbo di 5 anni per rapirlo, terrore nel Napoletano

27 ottobre 2026 10:30

IL RAID — Legano marito a moglie e li rapinano in casa

27 ottobre 2026 10:00

L'INCIDENTE — Finisce contro una villa con l'auto e muore sul colpo

27 ottobre 2026 09:00

VIABILITA' — Massi pericolanti, il raccordo resta chiuso

27 ottobre 2026 08:30

L'INCIDENTE — Cacciatore resta intrappolato nel fango

27 ottobre 2026 08:00

VIOLENZA — Picchia la moglie al bar davanti ai tre figli

27 ottobre 2026 07:00

LA VIOLENZA — Mario colpito alla testa dagli ultras, la sorella: "Costituitevi"

27 ottobre 2026 06:00

INTERCETTAZIONI — La morte di Domenico: "Quest'anno abbiamo fatto 3 morti"

26 ottobre 2026 23:00

NEL NEGOZIO — «Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa», a Pomigliano il terribile cartello

26 ottobre 2026 22:00

CALCIO NAPOLI — Hojlund non segna da 50 giorni

26 ottobre 2026 21:30

L'INCIDENTE — Precipita da una scala a Pomigliano, è in codice rosso

26 ottobre 2026 21:00

VIOLENZA — Accoltellato a volto e torace, grave al Cardarelli

26 ottobre 2026 20:30

VELENI — Diossina nel latte ovino, allarme in Campania

26 ottobre 2026 20:00

LA PROTESTA — Gli studenti non ne possono più e passano le notti in tenda

26 ottobre 2026 19:00

CARBURANTI — Ladri di benzina, altri casi di ingestione

26 ottobre 2026 18:30

LO SFREGIO — Distruggono uliveto in Costiera e costruiscono un parcheggio

26 ottobre 2026 18:00

CALCIO — Operato alla testa il tifosi del Portici in fin di vita

26 ottobre 2026 17:00

TERREMOTI — Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei

26 ottobre 2026 16:30

L'ORRORE — Torturata e violentata dal branco, tre arresti

26 ottobre 2026 16:00

CRIMINALITA' — Allarme dal benzinaio, rapine agli automobilisti in fila

26 ottobre 2026 15:00

L'EMERGENZA — Rapina con maxi-rissa, feriti in codice rosso

26 ottobre 2026 14:30

STOP REATI — Sicurezza, altre 53 telecamere in città

26 ottobre 2026 14:00

STOP — Bus fermi, autisti nel vortice delle polemiche

26 ottobre 2026 13:00

CRIMINALITA' — Spari all'alba, ferito davanti ai locali della movida

26 ottobre 2026 12:30

I NUMERI — Bilancio dei cortei in tutta Italia: oltre 370 fermi

26 ottobre 2026 12:00

L'INCIDENTE — Andavano a lavorare, 4 morti in uno schianto con un tir

26 ottobre 2026 11:30

LAVORO — Assunzioni alla Ferrero anche in Campania

26 ottobre 2026 11:00

LAVORI — Rete idrica danneggiata, diverse città a secco

26 ottobre 2026 10:30

LADRI — Furti in serie, torna la psicosi

26 ottobre 2026 10:00

IL ROGO — Incendio in un condominio, 80 famiglie sfollate

26 ottobre 2026 09:00

DISSERVIZIO — Ritardi a Capodichino ripagati con 4 euro

26 ottobre 2026 08:30

L'INCIDENTE — Auto si ribalta con a bordo la mamma ed il figlio di 6 anni

26 ottobre 2026 08:00

CALCIO VIOLENTO — Tifoso colpito alla testa durante Puteolana-Portici, è in codice rosso

26 ottobre 2026 07:00

IL RAID — Ragazzi distruggono distributore di snack

26 ottobre 2026 06:00

IL FURTO — I ladri tranciano i cavi elettrici e lasciano i residenti al buio

25 ottobre 2026 23:00

IL COLPO — Rubano carte da collezione da 80mila euro in un negozio

25 ottobre 2026 22:00

IL DRAMMA — Mamma e figlio senza vita in casa

25 ottobre 2026 21:00

IL FURTO — Ladro scende da una palazzina vestito di nero, video sul web

25 ottobre 2026 21:00

L'INCIDENTE — Due ragazze di 20 anni cadono in un dirupo, soccorsi in Campania

25 ottobre 2026 20:30

L'INTERVENTO — Trasporta 111 chili di botti in un furgone

25 ottobre 2026 20:30

LA VIOLENZA — Peppe Di Napoli ferito in pescheria: "Il carovita pesa su tutti"

25 ottobre 2026 18:00

Sciopero di 24 ore, rischia di bloccarsi tutto

25 ottobre 2026 17:00

CAMORRA — Rissa al Maximall Pompeii, catturato Valentino Gionta jr.

25 ottobre 2026 16:30

IL BLITZ — Sequestrate tre pistole a salve, servivano per le rapine

25 ottobre 2026 16:00

SCUOLA — Gli studenti ripuliscono il liceo dopo l'occupazione

25 ottobre 2026 15:00

L'ANNO — Calendario 2027: ecco i ponti e come allungarli

25 ottobre 2026 14:30

LA PROTESTA — Un incidente mortale e l'altro con menomazioni: niente risarcimento

25 ottobre 2026 14:00

L'ASSESSORE — Migranti, Zabatta (AVS): No al CPR né a Castel Volturno né altrove

25 ottobre 2026 13:36

LA TRUFFA — L'evoluzione del "pacco" al turista: sale al posto della cocaina

25 ottobre 2026 13:00

IL FURTO — Ladri in casa di Alisson Santos, rubati auto e gioielli

25 ottobre 2026 12:30

STRADE A RISCHIO — Incidente per due minorenni, uno è grave

25 ottobre 2026 12:00

TRADIZIONI — Mela Annurca, raccolta di qualità festeggiata a Ottaviano

25 ottobre 2026 11:30

LA TRAGEDIA — Investito da autobus, muore insegnante

25 ottobre 2026 11:00

LA TRUFFA — "Tuo nipote ha fatto una rapina", e lei tira fuori 5mila euro

25 ottobre 2026 10:30

VIOLENZA — Da Sarno va dalla ex e la picchia in spiaggia

25 ottobre 2026 10:00

I SOCCORSI — Va nel suo terreno e non torna, ritrovato dopo 9 ore

25 ottobre 2026 09:00

IL FURTO — Tubo e bottiglia per rubare benzina dallo scooter, preso

25 ottobre 2026 08:30

IL CONTAGIO — Bimba con la malaria ricoverata al Santobono

25 ottobre 2026 08:00

IL ROGO — Violento incendio a Nocera: evacuati e malori

25 ottobre 2026 07:00

L'AGGRESSIONE — Vongole troppo care, Peppe Di Napoli picchiato e ferito al collo

25 ottobre 2026 06:00

L'INCIDENTE — Muore investito, catturato il pirata: era ferito a testa e volto

24 ottobre 2026 23:00

NAPOLI CALCIO — Allegri nervoso: "Ho cambiato gioco, ora tutti all'attacco"

24 ottobre 2026 22:30

IL DRAMMA — Bimba di tre anni senza vita, arrestata la mamma

24 ottobre 2026 22:00

IL FENOMENO — Luna piena del cacciatore in arrivo all'alba

24 ottobre 2026 21:00

VIOLENZA — Autista del bus aggredito con un coltello e ferito

24 ottobre 2026 20:30

IL LUTTO — Addio Alessandra, dolore in Campania

24 ottobre 2026 20:00

LANCETTE — Stanotte l'ora solare, ecco cosa cambia per il nostro corpo

24 ottobre 2026 19:00

I KILLER — Agguato al boss: muore la moglie, lui è grave

24 ottobre 2026 18:30

IL COLPO — Il finto perito svaligia un Compro Oro

24 ottobre 2026 18:00

IL BLITZ — Scoperto canile abusivo tra i rifiuti

24 ottobre 2026 17:00

L'OPERAZIONE — Trovato con un chilo di cocaina e arrestato

24 ottobre 2026 16:00

LA TRAGEDIA — Su un capannone per rubare, precipita e muore

24 ottobre 2026 15:00

LA TRUFFA — Vende trattore di famiglia, ma il bonifico da 12mila euro è falso

24 ottobre 2026 14:30

TRASPORTI — Napoli-Ottaviano-Sarno, cambiano le corse della Circumvesuviana

24 ottobre 2026 14:00

L'ALLARME — Narcotizzata e derubata in casa

24 ottobre 2026 13:00

LA TRAGEDIA — Investito da scooter e furgone, muore 40enne

24 ottobre 2026 12:30

EMERGENZA — Esplode una palazzina, ci sono ferite

24 ottobre 2026 12:00

VIOLENZE — Perseguita e picchia la ex, arrestato

24 ottobre 2026 11:30

IL FURTO — Sorpresi a rubare uno scooter, presi tre giovani

24 ottobre 2026 11:00

LA STORIA — Travolto da auto, 16enne di Sarno in fin di vita

24 ottobre 2026 10:30

L'INCIDENTE — Bruciano cavi sotterranei, fumo in strada e blackout elettrico

24 ottobre 2026 10:00

PALMA CAMPANIA — Energia solare e mobilità elettrica: VIEFFE SRL guida la transizione energetica

24 ottobre 2026 09:30

IL BLITZ — Carne in frigo sporchi, sequestrata macelleria del centro commerciale

24 ottobre 2026 09:00

AMBIENTE — Macchia enorme nel Golfo di Napoli

24 ottobre 2026 08:30

SICUREZZA — In Campania arriva il numero unico d'emergenza 112

24 ottobre 2026 08:00

CAMORRA — Sequestro da 1,7 milioni di euro all'imprenditore del clan vesuviano

24 ottobre 2026 07:00

IL RAID — Paura tra Pompei e Scafati, gruppo di scooteristi incappucciati blocca le auto nella notte

24 ottobre 2026 06:00

LA BOMBA — Ordigno metallico scoperto in una stradina della Statale

23 ottobre 2026 23:00

TRASPORTI — Torna il carburante, Eav riavvia il servizio bus

23 ottobre 2026 22:00

IL BLITZ — Imprenditore sconosciuto al Fisco, sequestrati 800mila euro

23 ottobre 2026 21:00

FURTI — Intossicati da benzina mentre la rubano, in 20 al Cardarelli

23 ottobre 2026 20:30

IL FURTO — Ruba mille litri di gasolio da un gruppo elettrogeno

23 ottobre 2026 20:00

CALCIO — Napoli, maglia speciale con il Munaciello per Halloween

23 ottobre 2026 19:30

LA PAURA — Serie di terremoti al Sud fino a magnitudo 5, case evacuate

23 ottobre 2026 19:00

SCONTRI — Inneggiano alla distruzione in chat, presi 7 napoletani

23 ottobre 2026 18:30

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