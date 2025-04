Nella foto che circola in queste ore sui social è sorridente, vestita da sposa, simbolo di una giovinezza spezzata troppo presto. Carmela Uliano, 25 anni, originaria di Castellammare di Stabia (Napoli), è deceduta il 1° aprile 2025 presso l’ospedale Rummo di Benevento. La giovane si era sottoposta pochi giorni prima a un delicato intervento per la sostituzione della valvola aortica, impiantata per la prima volta nel 2012.

L’intervento e il peggioramento improvviso

Carmela si era recentemente lamentata di fastidi legati alla valvola aortica, motivo per cui si era deciso di sostituire la protesi meccanica con una valvola biologica. L’operazione è stata eseguita alla fine di marzo presso la Casa di cura Montevergine di Mercogliano (Avellino). Inizialmente tutto sembrava essere andato per il meglio: dopo alcuni giorni di degenza, il 31 marzo Carmela è stata trasferita alla clinica Maugeri di Telese Terme, nel Beneventano, per iniziare la riabilitazione cardiologica.

Tuttavia, meno di 24 ore dopo il ricovero, la situazione è precipitata. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale Rummo, arrivando in condizioni gravissime, in stato di shock settico. Nel pomeriggio del 1° aprile il suo cuore ha cessato di battere.

Inchiesta aperta: indagato il cardiochirurgo

La Procura di Benevento ha avviato un’indagine per omicidio colposo in ambito sanitario. Il primo nome iscritto nel registro degli indagati è quello del cardiochirurgo che ha eseguito l’intervento.

Su richiesta dei familiari — in particolare del marito, distrutto dal dolore — si è attivata una task force legale dello studio Studio3A per fare piena luce sull’accaduto.

La PM titolare del fascicolo ha disposto il sequestro della documentazione clinica dai tre presidi sanitari coinvolti e ha ordinato l’autopsia. L’incarico sarà affidato nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 aprile 2025, a un pool di tre consulenti tecnici.

I funerali

I funerali di Carmela Uliano si terranno lunedì 7 aprile alle ore 10 a Castellammare di Stabia, sua città natale. Un’intera comunità si stringerà attorno al dolore della famiglia per dare l’ultimo saluto a una giovane donna che, fino all’ultimo, ha lottato per la vita.